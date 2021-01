Professori Olli Vapalahden mukaan tilannetta on hyvä tarkkailla, mutta on liian aikaista tehdä tutkimustuloksista johtopäätöksiä.

Helposti tarttuva koronavirusmuunnos esiintyy tällä hetkellä suhteellisesti yleisimmin lapsissa ja nuorissa, kertoo brittitutkimus. Imperial College Londonin julkaisemassa tutkimuksessa tarkasteltiin muun muassa Briteissä viime aikoina levinneen koronavirusmuunnoksen osuutta uusista tartunnoista.

Tutkimuksen mukaan virusmuunnoksen osuus tartunnoista näyttäisi olevan erityisen suuri ikäryhmissä 0–9 ja 10–19, joissa muunnoksen aiheuttamia tartuntoja on noin 1,2-kertainen määrä tavallisen viruksen tartuntoihin verrattuna. Muissa ikäryhmissä tavallinen virus on toistaiseksi muunnosta yleisempi.

Koronavirusmuunnoksen on arvioitu olevan jopa 50–70 prosenttia alkuperäistä virusta tartuttavampi. Britanniassa onkin muunnoksen leviämisen jälkeen rikottu jatkuvasti päivittäisiä tartuntaennätyksiä.

Helsingin yliopiston professorin Olli Vapalahden mukaan tässä vaiheessa ei ole selvää, onko lasten ja nuorten tartunnoissa kyse virusmuunnoksen ominaisuudesta vai jostain muusta tekijästä.

– On vähän hankala erottaa, mitkä ovat sen viruksen biologisten ominaisuuksien osuutta, ja mikä on sitten sen, että missä tartuntaketjuissa se on päässyt leviämään. Alustavia havaintoja on, että muunnos olisi tarttuvampi nuoremmissa ikäluokissa, mutta on hankala ottaa sen enempää kantaa tässä vaiheessa.

Virusmuunnos tulee jatkossa kasvattamaan osuuttaan todennäköisesti myös vanhemmissa ikäryhmissä leviten lapsista ja nuorista aikuisväestöön, ja muutenkin. Ei ole varmuutta siitä, miksi virusmuunnoksen osuus tartunnoista on tällä hetkellä suuri juuri lapsissa ja nuorissa. Teorioita on kuitenkin useita.

– On pohdittu, että muunnos aiheuttaisi useammin oireita lapsille tai nuorille, jolloin lapset ja nuoret hakeutuisivat testeihin tavallista enemmän. Tämä heidän positiivisuutensa lisääntyminen voisi olla teoriassa seurausta tällaisesta, Vapalahti kertoo.

Toinen mahdollisuus on se, että virusmuunnoksen eritys kestää tavallista versiota pidempään, jolloin tartunnan saanut voi karanteenijakson jälkeenkin levittää tautia.

– Tämäkin on ihan teoreettinen mahdollisuus, mutta tässä on erilaisia syitä, jotka saattavat jossain yksittäisessä tilaston osassa selittää niitä. On hyvä odottaa vahvistusta, että toisistaan riippumattomat havainnot alkavat näyttää samaa.

Vapalahti ei nykyisillä tiedoilla ota kantaa siihen, pitäisikö lapsiin ja nuoriin kohdistaa virusmuunnoksen takia suoraan koronaa ehkäiseviä toimia esimerkiksi koulujen sulkemisen muodossa. Tilannetta on kuitenkin hänen mukaansa syytä seurata tarkkaan Suomessakin.

– Tämä on tärkeä kysymys, ja tätä asiaa on varmaan hyvä pohtia enemmän. Jos on niin, että muunnos leviää herkemmin nuoremmissa ikäluokissa, pitää se varmaan ottaa torjunnassa huomioon. Toinen kysymys on se, minkä verran muunnos jo levinnyt. Tätä asiaa tarkastellaan uudelleen tiedon kertyessä ja pohditaan, mitkä toimenpiteet ovat parhaita muunnoksen leviämisen torjumiseen.

Muunnoksen leviämisen vastaisessa taistelussa avittavat myös hiljalleen paremmin saatavilla olevat koronarokotteet, joiden pitäisi Vapalahden mukaan toimia myös muunnosta vastaan.

– Toki määrällisiä eroja voi olla esimerkiksi rokotevasteen suojassa niin, että rokotteen antama immuniteetti ei olisi aivan yhtä pitkä. Lähtökohtaisesti on kuitenkin oletettavissa, että muuntumista pitäisi olla enemmän, etteivät nämä rokotteet toimisi.