Husin johtaja lisäsi someen kuvia Lapin-matkaltaan – näin ylilääkäri kommentoi kollegansa toimintaa

Johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi korostaa terveydenhuollon työntekijöiden olevan vastuullisissa asemissa ja näyttävän omalla toiminnallaan esimerkkiä kansalaisille.

Tunteet kuumenivat torstaina ja perjantaina sosiaalisessa mediassa, kun Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) toimialajohtaja Maaret Castrén lisäsi Facebookiin kuvia Lapin-matkaltaan. Toisessa otoksessa hiihtoladun varrella taukoileva Castrén nauttii leivosta HUS-pipo päässään. ”PR likka Lapissa”, kuului kuvien saateteksti.

Asiasta kertoi aiemmin Iltalehti.

Sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattijärjestö Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen hämmästeli Castrénin toimintaa perjantaina Twitterissä.

–Siis oliko nyt Husin suositus sittenkin matkustaa Lappiin? Kun itse olen noudattanut ohjeistusta pysyä kotona. Pyydän: olkaa jokainen oman elämämme pr henkilö ja noudattakaa ohjeistuksia. Vain siten me selviämme tästä. Yhdessä, Rytkönen kirjoitti.

Castrenin kuvat poistuivat sosiaalisesta mediasta perjantaina.

Husin johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi totesi ennen joulua Ilta-Sanomien haastattelussa, että Uudenmaan asukkaiden tulisi pyhäpäivien alla välttää matkoja maakunnan ulkopuolelle. Ensimmäiset merkit taudin kulkeutumisesta matkustajien mukana pohjoiseen olivat hänen mukaansa tuolloin jo havaittavissa.

Ilta-Sanomat yritti lauantaina tavoitella Husin toimitusjohtaja Juha Tuomista kommentoimaan alaisensa matkaa. Husista ilmoitettiin, että asiaa kommentoi ylilääkäri Markku Mäkijärvi.

Mäkijärvi kehotti ennen joulua Uudenmaan asukkaita olemaan matkustamatta muualle Suomeen joulun aikana. Lauantaina hän korosti IS:lle, että kyseessä oli hänen henkilökohtainen suosituksensa. Johtajaylilääkärin mukaan asiasta ei olla annettu virallista ohjeistusta Husin henkilöstölle.

– Se oli oma tilannearvioni, kun tässä on pandemiaa joutunut hoitelemaan kohta jo vuoden. Sellainen varoituksen sana kaikille, tietysti myös Husin henkilöstölle. Meitähän on monta tuhatta. Siinä mielessä edustamme Suomen kansaa. Kun Lapissa on tuhansia suomalaisia etelästäkin, niin kyllähän tämän ymmärtää, Mäkijärvi sanoo.

Näettekö tässä kuitenkin ristiriitaa sairaanhoitopiirin oman pandemia-ajan viestinnän kanssa, jos henkilöstön jäsen edustaa Lapin-matkallaan ihan Hus-pipo päässä?

–Kyllähän sen silläkin tavalla voi varmasti nähdä. Olen korostanut omassa viestinnässäni ja johdon videoterveisissä henkilöstölle, että terveydenhuollon ammattilaiset ovat vastuullisissa asemissa myös niin, että he näyttävät esimerkkiä muille kansalaisille. Olemme kuitenkin kaikki ihmisiä.

Onko henkilöstön lomamatkoista ollut keskustelua Husin sisällä?

–On voinut olla, mutta itse en ole sellaista keskustelua nähnyt tai sellaiseen osallistunut. Ajattelen, että tämä on normaalia ymmärtämystä, jota terveydenhoidon ammattilaisilla on jo ihan koulutuksensa ja kokemuksensa pohjalta.

Oletteko keskustellut Castrénin kanssa hänen Lapin-reissustaan?

–Lyhyen puhelinkeskustelun kävimme eilen. Se oli ennen uutisointia. Sain lyhyen selvityksen, minkälaisesta reissusta on kysymys.

Husin johtajaylilääkäri Markku Mäkijärven mukaan sairaanhoitopiirin henkilöstölle ei olla annettu virallisia matkustussuosituksia.­

Ilta-Sanomat ei lauantaina tavoittanut Castrénia kommentoimaan matkaansa. Perjantaina Castrén kertoi Iltalehdelle saapuneensa neljän kilometrin päässä Saariselästä sijaitsevalle Kaunispäälle. Facebook-päivityksen saate ”pr-työstä” liittyi hänen mukaansa sairaanhoitopiirin pipon käyttämiseen.

– Olemme käyttäneet taksia, emme busseja, ja meillä on ollut kasvomaskit päällä. Ei olla oltu baareissa, hiihtohisseissä eikä tavattu muita ihmisiä, Castrén sanoi Iltalehdelle.

Joulukuun puolivälissä Hus tiedotti pitävänsä epävarman epidemiatilanteen vuoksi valmiuslain uutta aktivointia tarpeellisena. Valmiuslaki mahdollistaa voimakkaammat rajoitustoimenpiteet, kuten esimerkiksi ravintoloiden sulkemisen, tiukemmat kokoontumisrajoitukset ja liikkumisrajoitukset.