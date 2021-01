Jyväskyläläisessä baarissa järjestettiin poikkeuksellinen koronatesti-isku – näin ylilääkäri kommentoi perjantai-illan operaatiota

Moni Jyväskylässä selvittämättä jäänyt koronatartunta on linkittynyt viime aikoina Onni-pubiin, joten testaajat lähtivät paikan päälle.

Jyväskylän kaupungin terveydenhuolto jalkautui perjantaina illalla Onni-pubiin suorittamaan koronatestejä, koska useat selvittämättä jääneet koronatartunnat kietoutuivat kyseisen ravintolan ympärille.

– Ajattelimme, että tällä tavalla voimme parhaiten tavoittaa siellä aiemmin altistuneita, Jyväskylän kaupungin ylilääkäri Johanna Tuukkanen kertoo.

Tuukkasen mukaan jalkautuminen ravintolaan sujui hyvin.

– Saimme testattua hieman alle 30 henkilöä. Se on hyvä määrä. Kaikki sujui erinomaisesti yhteistyössä asiakkaiden ja henkilökunnan kanssa, ja testaajat otettiin hyvin vastaan, Tuukkanen sanoo.

Baarin koronatesteistä kertoi ensimmäisenä Keskisuomalainen.

Tämä oli ensimmäinen kerta, kun Jyväskylän terveydenhuolto jalkautui baariympäristöön tekemään testejä. Vastaavanlaisia jalkautumisia on toki tehty esimerkiksi hoitolaitoksiin, asuinalueille ja yhteisöjen kokoontumisiin.

Onni-pub muistutti ennen testi-iltaa sosiaalisen median markkinoinnissaan, että ravintolaan ei ole tarkoitus saapua testattavaksi oireisena. Jalkautumisella pyrittiin siis saamaan kiinni oireettomia tartuntoja.

Samassa yhteydessä Onni-pub kuitenkin mainosti tarjousta, jonka mukaan koronatestin osallistujat olisivat saaneet ison oluttuopin neljällä eurolla. Tämä ei miellyttänyt terveydenhuollon viranomaisia. Mainos poistettiin pian julkaisun jälkeen.

– Tarkoitus oli ehkä hyvä, mutta se ei ollut meidän mielestämme asiallista viestintää. Mainos aiheutti riskin, että oireellisetkin valuvat ravintolaan, Tuukkanen sanoo.

– Muilta osin heidän viestintänsä oli oikein asiallista.

THL:n tilastojen mukaan Jyväskylässä todettiin perjantaina 15 uutta koronatartuntaa. Tuukkasen mukaan Jyväskylän tilanne vaikuttaa huolestuttavalta.

– Tartuntoja on selvästi enemmän kuin viime viikolla, vaikka testejä on tehty todella vähän. Seuraavat pari viikkoa näyttävät mihin epidemia on menossa, koska pyhäpäivät ovat selvästi vaikuttaneet testeihin hakeutumiseen. Emme vielä tiedä, millainen epidemia meillä on kytemässä piilossa.

Tuukkasen mukaan moni uusista tapauksista on todettu perhepiirissä, joten niiltä osin tartuntaketjut ovat tiedossa.