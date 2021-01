Rukan rinneonnettomuudessa vaikeasti loukkaantuneen miehen isä kertoi poikansa vammoista: aivoruhje ja selkäranka murtui

Kuusamon Rukalla sattui keskiviikkoiltana vakava rinneonnettomuus.

Rukan rinneonnettomuudessa vakavasti loukkaantuneen miehen isän mukaan hänen poikansa sai kovassa törmäyksessä vaikeat vammat. Isä kertoo Ilta-Sanomille, että hänen 27-vuotiaalta pojaltaan murtui selkäranka ja lisäksi poika sai aivoruhjeen.

Poikaa hoidettiin reilun vuorokauden ajan Oulun yliopistollisen sairaalan teho-osastolla, mutta perjantaina hänet pystyttiin siirtämään hivenen kevyempään tehovalvontaan.

– Akuutin tehohoidon tarvetta ei enää ollut, kun aivopaine oli laskenut.

Isä sanoi kuulleensa perjantaina iltapäivällä huojentavia tietoja OYSista.

– Selkärankamurtumassa ei ole halvaantumisriskiä. Raajoissa on tunto, ja raajat liikkuvat. Lisäksi poika on pystynyt antamaan avopuolisolleen lyhyitä ja järkeviä vastauksia. Ei poika osaa edelleenkään sanoa, missä on tai mitä on tapahtunut. Lähimuisti on tapahtuma-ajalta pyyhkiytynyt pois, ja tajunnan taso on ollut vaihteleva, isä kuvasi.

– Aivoruhjeen vakavuudesta ei vielä osata sanoa. Aivoja ei ole vielä voitu magneettikuvata, se tehtäneen tässä viikonlopun aikana, isä jatkoi.

Loukkaantunut mies on erittäin kokenut lumilautailija, mikä näkyy mm. hänen Instagram-tililtään, jossa on runsaasti lumilautailuaiheisia postauksia.

Isän mukaan onnettomuus oli tapahtunut keskiviikkoiltana. Hänen mukaansa poika oli sopinut ystävänsä kanssa tapaamisen Rukan Mastorinteeseen. Sovittuun tapaamispaikkaan laskenut poika oli hädin tuskin ehtinyt pysähtyä ystävänsä luokse, kun takaa oli tullut kaksi laskijaa kovalla vauhdilla, ja laskijoista toinen oli törmännyt 27-vuotiaaseen mieheen rajusti.

Rukan rinteet ovat sekä laskettelijoiden että lumilautailijoiden suosiossa.­

– Isku on ollut massiivinen. Pojan molemmat poskiluut murtuivat, ja hän meni heti tajuttomaksi, isä kuvasi.

Isä kiittelee Rukan rinteiden ensiapuyksikköä Ruka Skipatrolia ripeästä toiminnasta.

– Noin 15–20 minuuttia onnettomuuden jälkeen poika oli jo ambulanssissa matkalla kohti Oulua.

Rukan paikallisjohtaja Matti Parviainen vahvisti Ilta-Sanomille, että Rukan Mastorinteessä oli tapahtunut keskiviikkoiltana vakava yhteentörmäys.

– En pysty sanomaan tarkalleen, mitä on tapahtunut, koska en ole ollut silminnäkijänä, Parviainen sanoi.

Parviainen lisäsi, että Suomen hiihtokeskusyhdistyksen sääntöjen mukaan väistämisvelvollisuus laskettelurinteessä on yksiselitteisesti takaatulevalla.

Rukan paikallisjohtaja Matti Parviainen sanoo, että rinnesääntöjen mukaan väistämisvelvollisuus on aina takaatulevalla.­

Parviaisen mukaan epäillyn päällelaskijan henkilöllisyys on viranomaisten tiedossa. Myös epäilty päällelaskija loukkaantui törmäyksessä, tosin lievemmin, ja hänet vietiin toisella ambulanssilla saamaan hoitoa Kuusamon terveyskeskukseen.

Rukalta on tehty ilmoitus onnettomuudesta poliisille sekä myös turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesille, joka valvoo mm. laskettelurinteiden asiakasturvallisuutta.