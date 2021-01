Vakava onnettomuus laskettelurinteessä Rukalla: laskettelija laski kovalla vauhdilla toisen päälle

Päälleajettu loukkaantui turmassa vakavasti.

Rukan laskettelurinteessä Kuusamossa sattui keskiviikkoiltana vakava rinneonnettomuus.

Rukan paikallisjohtaja Matti Parviainen vahvisti Ilta-Sanomille, että keskiviikkoiltana noin kello 18.30 Rukan Mastorinteessä tapahtui vakava yhteentörmäys.

– En pysty sanomaan tarkalleen, mitä on tapahtunut, koska en ole ollut silminnäkijänä, Parviainen sanoi.

Ilta-Sanomien tietojen mukaan kovaa vauhtia laskenut syöksylaskija törmäsi rinteessä paikallaan olleeseen lumilautailijaan takaapäin. Lumilautailija loukkaantui tilanteessa erittäin vaikeasti ja on tällä hetkellä hoidossa Oulun yliopistollisessa sairaalassa.

Parviainen kertoo, että Rukalta on tehty ilmoitus tapahtuneesta poliisille sekä myös turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesille, joka valvoo mm. laskettelurinteiden asiakasturvallisuutta.

Parviaisen mukaan epäillyn päällelaskijan henkilöllisyys on viranomaisten tiedossa. Myös epäilty päällelaskija loukkaantui törmäyksessä, tosin lievemmin, ja hänet vietiin toisella ambulanssilla saamaan hoitoa Kuusamon terveyskeskukseen.

Parviainen sanoo, että Suomen hiihtokeskusyhdistyksen sääntöjen mukaan väistämisvelvollisuus laskettelurinteessä on yksiselitteisesti takaatulevalla.

– On erittäin valitettavaa, että tällainen onnettomuus on päässyt tapahtumaan. Meillä käy 400 000 asiakasta talven aikana, ja näin vakavia onnettomuuksia ei tule edes joka vuosi. Suurin osa loukkaantumisista on laskettelijan itse aiheuttamia eli kaatumisista aiheutuneita nilkka-, polvi- ja käsivammoja, Parviainen sanoo.