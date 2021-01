Poikkeuksellisen vuoden kasvot

Ilta-Sanomien kuvaajat valitsivat suosikkikuvansa vuodelta 2020.

2020 jää historiaan eriskummallisena vuotena monellakin tavalla.

Pyysimme Ilta-Sanomien kuvaajia valitsemaan itse, mitä kuviaan he haluavat nostaa esiin poikkeuksellisen vuoden ajalta.

Osa kuvista on otettu ennen koronaepidemiaa, mutta eristäytymisen ja etätapaamisten aika näkyy myös monissa IS:n kuvissa. Toisaalta niistä näkyy, että elämä myös jatkui, ja Suomessa sekä maailmalla tapahtui myös paljon muuta kuin koronaa.

Vaikka sitä ei kaikista kuvista huomaa, täytyy koronavirus ottaa edelleen huomioon jokaisessa kuvaustilanteessa. Esimerkiksi kuvat otetaan sellaisella kalustolla, että turvavälit voidaan lähikuviakin ottaessa säilyttää. Kuvaustilanteissa käytetään maskeja. Riskiryhmään kuuluvia kuvataan erityisellä varovaisuudella.

Seppo Solmela: Leo Viitanen, 8, sparraa NHL-tähti Miro Heiskasta Keran halleilla.

Seppo Kärki: Moria on maanalainen kaupunki Taru Sormusten Herrasta -kirjassa. Maan päällä se on pakolaisleiri Kreikan Lesbos-saarella. Leiri on suunniteltu muutamalle tuhannelle asukkaalle, helmikuussa siellä oli kymmeniä tuhansia Turkin kautta rantautuneita pakolaisia. Kuva on otettu kaaottisessa tilanteessa, jossa mellakkapoliisit ajoivat tuhansia pakolaisia takaisin leiriin. Leirissä oli lähtenyt kiertämään huhu, että satamassa olisi odottamassa laiva mantereelle. Ei ollut.

Aleksi Jalava: Vuosaaren liikuntakeskus tammikuussa. Tanssikurssin opettaja Jari Aallikon tanssikurssi. Raimo Simonen tanssittaa tanssipariaan.

Joonas Salo: Virossa vihapuhe on muuttunut rajummaksi ja oikeistopuolue Ekren suosio on noussut. Tammikuussa otetussa kuvassa oleva Eesti LGBT -järjestön viestintävastaava Kristiina Raud sanoo, että hallituksen jäsenet ovat omalla esimerkillään antaneet hyväksynnän homofobiselle puheelle.

Antti Hämäläinen: Suomi meni kiinni maaliskuussa ja hiljensi normaalisti niin vilkkaat paikat Helsingin keskustasta. Kolmen sepän patsas 31. maaliskuuta kello 20.00.

Antti Hämäläinen: Palvelutalojen asukkaat joutuivat keväällä täysin eristyksiin. Kuvasin asukkaita puhelimen välityksellä ja huutoetäisyyden päästä laajaan artikkeliin heidän kaipuustaan läheisten luokse. Arja Paatsalo vilkuttaa tyttärelleen ja lapsenlapselleen Lauttasaaren Senioritalolla.

Seppo Kärki: Aamulla kello kahdeksan aikaan Ahvenanmaalla. Viking Line Amorella oli pohjakosketuksen myötä pysäköity Järsön saaren matalikolle. Seurasimme suorassa lähetyksessä laivan irrotustöitä kolmen hinaajan hyöriessä suuren laivan ympärillä. Seitsemän tunnin kuvaamisen jälkeen laiva ei ollut liikahtanut senttiäkään. Ajattelin pitää kahvipaussin laivamme kajuutassa ja jätin kamerani hetkeksi ilman operointia. Siinä kahvitellessani kapteeni mainitsi ruotsiksi, että joku laiva liikkuu. Tai siis sen verran ymmärsin ruotsia. Mietiskelin, että mistäköhän laivasta hän puhuu – Gracesta vai kenties Finnswanista. Ei ollut. Olikin Amorella joka liikkui, hinaajat nykivät sitä juuri merelle. Kiire tuli takaisin kannelle ja kameraan.

Antti Hämäläinen: Aila-Myrskyn ratsastaja Porin Herrainpäivien rannalla 17.9.

Aleksi Jalava: Havis Amanda koronaeristyksessä 27.4.

Joonas Salo: Paula Vesala kansikuvauksissa helmikuussa ennen koronaa. Pandemian aikana Vesala on mielestäni ansiokkaasti nostanut musiikkialan ahdinkoa esiin.

Seppo Solmela: Pave Maijasen valokuvanäyttely. Olen tuntenut Paven 30 vuotta ja nähnyt hänet paljon iloisemmissa merkeissä. Oli aika tyrmäävää nähdä hänet rullatuolissa pitkän ajan jälkeen. Hänestä paistoi kuitenkin positiivisuus, vaikka elämä ei hänelle hymyillytkään. Hän ei ollut elämälle katkera.

Aleksi Jalava: Helsinki, Myllypuro. Kun urheilijoiden rahat ei riitä. Painija Jarno Ålander. Painitreenit olivat miehellä vasta kuvausta seuraavana päivänä, joten painikuvia ei saatu.

Seppo Solmela: Entinen narkomaani Eetu Pakkanen kalliolla. Mies toimii huumeidenkäyttäjien tukihenkilönä. Erittäin hyvä esimerkki siitä, miten oikeanlainen asenne pelastaa ihmisen ja on avuksi muille.

Joonas Salo: Vaikka Olympiastadionin avajaiset peruuntuivat, IS järjesti 101-vuotiaalle Martti Mäkiselle mahdollisuuden päästä tutustumaan remontoituun stadioniin. Mäkinen oli tekemässä laiteasennuksia stadionin keittiöihin vuonna 1938.

Joonas Salo: Huumepoliisin entisen päällikön Jari Aarnion murhasyytteen käsittely käräjäoikeudessa alkoi syyskuun alussa. Joulukuussa Aarnio tuomittiin murhasta elinkautiseen vankeuteen. Aarnio on ilmoittanut valittavansa tuomiosta.

Seppo Kärki: Mikko tapettiin joulukuussa 2003. Mikon isä Matti istuu poikansa auton renkaalla. Mikko korjaili aikanaan vanhaa vuoden -65 Kuplavolkkaria. Kunnostus jäi kesken.

Pete Aarre-Ahtio: Koronavuosi on hetkittäin vienyt katsojat joukkueurheilusta. Tähän on varmasti syynsä. 10.9. Stadin Derbyssä HIFK voitti HJK:n Joel Mattsonin (99) maalilla. HIFK:n kannattajat ryntäsivät kentälle, kesken pelin, halaamaan pelaajia. Korona ja turvaetäisyydet olivat selvästi unohtuneet.

Seppo Kärki: Toukokuun lopussa Suomi sai vieraita Taalintehtaalle. Lähdimme vastaanottamaan vieraita muutamien näköhavaintojen perusteella. Reippaasti teimme suoraa lähetystä, vaikka vieraiden tapaamisen mahdollisuudet näyttivät perin huterilta. Laivamme kapteenikin naurahti, että todennäköisesti seilaamme tunnin ja näytämme katsojille vain kaunista saaristoa. Mikäs siinä. Ehdimme ajaa 20 minuuttia, kun kaksi upeaa vierasta lyöttäytyi leikkimään veneemme keula-aaltoihin. Delfiinejä Suomessa.

Pete Aarre-Ahtio: Kuusikymppinen Ile Vainio on raitistumisensa jälkeen energisempi kuin koskaan. Kuvissa Vainio on totuttu näkemään pirteästi virnuilevana. Työnsä Vainio tekee kuitenkin hiljaa päänsä sisällä.

Seppo Solmela: Reetun kirjan julkistus. Reetu ei petä koskaan. Hän jaksaa olla aina oma itsensä. Eikä vaatimattomuus kuulu siihen.

Aleksi Jalava: Otto Jaakkosen kuusi, perillä koreassa.

Pete Aarre-Ahtio: Arttu Wiskarin uuden albumin, Suomen muotoisen pilven alla, antoi haastattelun valokuville idean. Totta kai Arttu kuvataan pilven alla. Suomen sää kuitenkin yllätti postiivisesti, yhden yhtä pilveä ei taivaalla ollut. Arttu kertoi olevansa menossa kuvausten jälkeen ottamaan uuden tatuoinnin kymmenvuotisen uransa kunniaksi. Pyysin päästä mukaan kuvaamaan tilanteen. Hyvä näin. Artun ja Kalle Koon tatuointisession kuvassa on jotain hyvin pyhää ja harrasta – raamatullista jopa.

Pete Aarre-Ahtio: Thainyrkkeilijä Inga Magga, kirjoitti romaanin seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja vallan väärinkäytöstä urheilussa. Kun kerran Magga kykenee toimimaan monessa roolissa urheilijana, kirjailijana ja opettajana, oli perusteltua pyrkiä löytämään Urheilulehteen otettuihin kuviin useampia tasoja.

Seppo Kärki: Kulkeeko eduskunnan vasemman puoleinen paternoster-hissi ylös- vai alaspäin? Vuoden aikana kansanedustaja Katri Kulmunille on tullut politiikan pyörityksessä molemmat suunnat tutuksi.

Antti Hämäläinen: Pääministeri Sanna Marin antoi laajan haastattelun ennen pääsiäislomia Ilta-Sanomille Kesärannassa.

Antti Hämäläinen: Yhdysvaltain istuva presidentti Donald Trump saapui Miamin Opa-Lockan lentokentälle tuhansien kännykkäkameroiden saattelemana 1. marraskuuta. Paikalla oli pääasiassa amerikankuubalaisia kannattajia. Air Force One rullasi suoraan yleisön eteen latinorytmien tahdissa.

Antti Hämäläinen: Suuret uutiskanavat olivat juuri julistaneet Joe Biden voittajaksi 7. marraskuuta. Trumpin kannattajat eivät hyväksyneet vaalitulosta Harrisburgissa Bidenin kannattajien juhliessa samaan aikaan Pennsylvanian Parlamenttitalon portailla.

Aleksi Jalava: Kaartin jääkärirykmentti harjoittelee Vantaalla, vanhalla Vantaankosken koululla.

Pete Aarre-Ahtio: Hannu Nurmion kuvaaminen on työtehtävistä sieltä mukavimmista päästä. Edetään rauhallisesti. Osa ajasta jutellaan niitä näitä, jonkin verran pohditaan kuvia ja ihan vähän tehdään kuvia. Se ei tarkoita sitä, että kumpikaan olisi mitenkään välinpitämätön kuvien suhteen, päinvastoin. Nurmio hahmottaa varsin tarkasti hahmonsa, on se sitten Tuomari Nurmio tai Dumari. Mielenkiintoista onkin hahmottaa oma käsityksensä noista hahmoista ja yhdessä luoda jokin kokonaisuus.

Seppo Solmela: Lauttasaaren senioritalo. Sohvaperunan (Veikko Porola) ilmeestä paistaa toivottomuus tulevaisuuteen.

Joonas Salo: Presidentti Sauli Niinistö kommentoi koronatilannetta. Jotta presidenttiä pääsi kuvaamaan, piti täyttää tiukat koronavaatimukset, jotka koskivat muun muassa matkailua ja kontakteja muiden ihmisten kanssa. Presidentinlinnassa kuvaaminen tapahtui turvavälit huomioiden. Aikaa kuvaamiselle oli ainoastaan muutama minuutti, jotta ihmisten määrä samassa tilassa saatiin minimoitua.

Seppo Solmela: Rautatieasema itsenäisyyspäivänä. Olen kuvannut itsenäisyyspäivän viettoa 30 vuoden aikana Ilta-Sanomille. Näin erikoista ja tylsää itsenäisyyspäivää en ole vielä tavannut.