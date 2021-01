Kahdessa viikossa on raportoitu 2 003 tartuntaa vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Suomessa on raportoitu 296 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Kahden viime viikon aikana on raportoitu 3 821 tartuntaa. Tämä on 2 003 tartuntaa vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana. Viimeisen viikon aikana tartuntoja on raportoitu 1 755, mikä on 311 tartuntaa edellistä viikkoa vähemmän.

Yhteensä Suomessa on raportoitu pandemian alusta saakka 36 403 koronavirustartuntaa. Parantuneita arvioidaan olevan noin 29 000 eli noin 80 prosenttia todetuista tartuntatapauksista. Arvio on päivitetty keskiviikkona.

Taudin ilmaantuvuusluku on tällä hetkellä alle 70 tartuntaa sataatuhatta asukasta kohden koko Suomessa viimeisen kahden viikon ajalta.

Korkein ilmaantuvuusluku on edelleen Varsinais-Suomessa, missä on raportoitu alle 134 tartuntaa sataatuhatta asukasta kohden. Toiseksi suurin luku on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alle 125. Ilmaantuvuus on ollut viime aikoina laskussa molemmilla alueilla, kuten myös koko Suomessa. Muilla alueilla ilmaantuvuus on alle koko maan keskiarvon.

Koronavirukseen liittyviä kuolemia oli vuodenvaihteeseen mennessä raportoitu 561. THL päivittää tiedot koronakuolemista ja sairaalahoidossa olevista potilaista uudenvuoden ja loppiaisen aikaan arkipäivisin.