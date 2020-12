Kouvolalaisen Saga Lindforsin, 20, uusivuosi sujuu 252 metriä pitkässä öljytankkerissa.

Kouvolalaisella Saga Lindforsilla on tänä vuonna varsin erilainen uusivuosi. Alla on meri, paikkana 252 metriä pitkä öljytankkeri ja kyydissä 14 lastitankissa reilut 100 tonnia raakaöljyä.

– Täällä ei paljon raketteja ammuta, voisi käydä köpelösti, Lindfors naurahti puhelimitse Ilta-Sanomille, kun tankkeri oli juuri saapunut Naantalin satamaan.

Kokonaan ilman uudenvuodenherkkuja Lindforsin ei kuitenkaan tarvitse jäädä. Miehistö voi ihastella hyteistään tai kannelta Naantalin ilotulitusta, ja laivan stuertti loihtii 22 hengen miehistölle hivenen juhlallisemman aterian loppuillaksi: perunasalaattia, nakkeja ja erilaisia juustoja.

Lindfors on vasta 20-vuotias. Miten ihmeessä hän on päätynyt isoon öljytankkeriin töihin?

– Tuleva vuoteni on jo viides vuosi merillä. Lähdin merille heti peruskoulusta päästyäni, Lindfors sanoi.

Ensimmäinen harjoittelupaikka oli kuivarahtilaiva M/S Pasila, ja siitä Lindfors on edennyt aina isompiin ja isompiin laivoihin.

– Olen ilmeisesti hoitanut työni hyvin. On myös ollut kiinnostavaa nähdä erilaisia laivoja ja laivafirmoja, Lindfors sanoi.

Naantaliin Lindfors saapui Venäjältä, suunnilleen Viipurin ja Pietarin puolivälissä olevasta Primorskin (suomeksi Koivisto) öljysatamasta. Ja Naantalista tankkeri suuntaa uudelle öljynhakumatkalle Primorskiin ja koukkaa paluumatkalla luultavasti Porvoon kautta.

Saga Lindforsin kaukaisin työmatka on ollut toistaiseksi Espanjaan saakka. Toiveena on jokin päivä valtamerten ylitys ja maailmanympärimatka.­

– Nyt on seilattu pitkin Suomenlahtea, mutta olen toistaiseksi käynyt Espanjassa ja Belgiassa saakka. Jokin päivä on vielä maailmanympärireissun vuoro, Lindfors hihkaisee.

Laivatyöskentelyssä Lindforsia kiehtoo työn rytmi: kolme viikkoa ollaan reissussa ja sen jälkeen koittaa kolmen viikon vapaa.

– Kun on paljon töitä, on myös pitkät lomat. Ja tässä työssä saa toteuttaa itseään todella paljon.

Lindforsin mukaan normaaleihin työrutiineihin kuuluu huolto- ja kunnostustöitä. Putket, venttiilit ja pumpun osat pitää huoltaa ja tarkistaa päivittäin, ja satamassa pitää valvoa venttiileitä ja putkia lastaamisen ja purkamisen aikana, ettei vain satu tulemaan öljyvuotoja.

– Jokainen päivä on erilainen! Olen saanut olla ruorissakin hetken, mutta se riippuu aina paljon kapteenista ja luotsista.

Entä vapaa-aika? Miten ajan saa merillä kulumaan?

– Jokaisella on hytissä telkkari ja dvd-soitin. Itse tykkään käydä salilla, ja minulla on sellainen erikoisuus, että minulla on oma pleikkari hytissä.

Keula kohti Naantalia! Saga Lindfrosin tuorein matka oli Primorskin öljysatamasta Venäjältä Naantaliin.­

Työssään Lindfors on huomannut Itämeren rahtiliikenteen vilkkauden. Oli sitten joulu, uusivuosi tai korona-aika, niin liikennettä on runsaasti.

– Varsinkin Helsingistä itään päin. Korona ei ole vaikuttanut tällä alalla. Tosi usein menemme aika läheltä muita laivoja. Emme nyt ihan huutoetäisyydeltä mutta melkein.

– Hyvää uutta vuotta koko Suomen kansalle ja erityisesti kaikille merihenkilöille!