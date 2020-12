Ihmiset tekevät korona-aikana suurempia ostoksia, Alkossa on huomattu.

Nuori mies lähestyy epäuskoisena Helsinginkadun Alkoa Helsingissä.

Kello on 17.30. Oven edessä on jonottajia. Liike on menossa kiinni kello 18.

– Arvaa mitä, Kallion Alkoon on 50 metrin jono, mies selostaa puhelimeen.

Jono venyi pitkäksi muun muassa turvavälien vuoksi.­

Järjestysmies valvoo asiakasvirtoja myymälän ovella. Hän päästää ihmisiä sitä mukaa sisään, kun asiakkaita tulee liikkeestä ulos.

– Koronan takia täytyy valvoa, ettei liikkeessä ole tungosta.

Asiakasmäärät eivät hänen mukaansa ole Alkossa sen suurempia kuin ennen korona-aikaa.

– Sen vain huomaa, että ihmiset tekevät nykyisin suurempia ostoksia.

Alkoon päästettiin sisälle vain rajallinen määrä ihmisiä kerrallaan.­

Jonottamassa ovat ystävykset Terhi ja Jasmin. He ottavat tilanteen huumorin kannalta.

– Olisiko sitä ikinä uskonut, että joku päivä joutuu jonottamaan Alkoon.

Terhi ja Jasmin aikovat ottaa uuden vuoden vastaan drinkein ja tähtisädetikuin.­

He aikovat juomaostosten jälkeen suunnistaa kotiin viettämään uuttavuotta.

– Ostetaan pikkasen kalliimpaa ja laitetaan jotain parempaa syötävää.

He sanovat, että nyt voi hankkia kalliimpaa juotavaa ja syötävää. Rahaa säästyy, kun ei voi käydä baareissa.

Jasmin sanoo, että hänelle uusivuosi on tällä kertaa kaikin tavoin poikkeuksellinen.

– Olen ollut kuutena edellisenä vuotena uudenvuoden yönä töissä. Työskentelen baarimikkona.

Tänä vuonna hän aikoo valmistaa ystäväpiirissä samanlaisia drinkkejä kuin baarissa.

– Ja meillä on tähtisadetikkuja.

Uudenvuoden toiveena Terhilla ja Jasminilla on, että elämä palautuisi normaaliksi ja että pysyisi terveenä. Voisi tavata kavereita eikä tarvitsisi käyttää maskeja.

Vähän ennen liikkeen sulkeutumista jonoon tulee Kirsi. Hän on ystävänsä kanssa liikkeellä.

– Oltiin baarissa ja sitten tajuttiin, että Alko menee kohta kiinni.

Kirsi aikoo jäädä kaupungille seuraamaan tapahtumia ja tapaamaan ystäviä.

Juotavissa pitää tänä vuonna turvautua Alkon tarjontaan. Ravintolat ja baarit menevät korona-aikana aikaisin kiinni.

Irlannista takaisin Suomeen muuttanut Paula aikoo viettää uuttavuotta kolmen hengen ystäväpiirissä. Paula haluaa toimia varman päälle ja juhlia turvallisesti.

– Olemme kaikki olleet eristyksissä. Emme ota mitään riskiä siitä, että saisimme koronan.

Paula muistuttaa, että ihmisten käyttäytymisestä riippuu, lähteekö korona taas leviämään.