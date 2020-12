Pääministeri Marin lähetti myötätunnonosoituksen norjalaisille.

Pääministeri Sanna Marin (sd) kirjoitti torstaina iltapäivällä Twitteriin norjaksi viestin, jossa totesi Oslon lähellä keskiviikkona tapahtuneen maanvyöryn olevan suuri tragedia.

– Maanvyöry Askissa Gjerdrumissa on suuri tragedia. Suomi tuntee suurta myötätuntoa kaikkia kohtaan, jotka elävät epätietoisuudessa läheistensä kohtalosta, jotka ovat loukkaantuneet tai menettäneet kotinsa. Ajatuksemme ovat teidän kanssanne, Marin kirjoitti.

Oslon lähellä Gjerdrumin kunnassa tapahtui maanvyörymä keskiviikon vastaisena yönä. Viranomaisten mukaan kymmenen henkilöä on kateissa, heidän joukossa on myös lapsia. Viranomaisten mukaan vyörymäalueella on melko varmasti vielä ihmisiä.

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr) puolestaan sanoi torstaina Suomen olevan valmis auttamaan Norjaa pelastustyössä, jos Norja sitä pyytää. Ohisalo sanoo tviitissään, että Suomessa seurataan tilannetta aktiivisesti.

Ministeri toteaa, että olosuhteet paikalla ovat vaativat ja että pelastustehtävä on vaikea.