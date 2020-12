STM:n sosiaalineuvos Marjo Malja myöntää, että kiusaamistapauksista vastaavien viranomaistahojen yhteistyössä on ollut parantamisen varaa.

Nimettömänä esiintynyt vanhempi kirjoitti keskiviikkona Helsingin Sanomien mielipidepalstalla epäonnistuneista yrityksistään puuttua lapsensa kertomaan kiusaamistapaukseen. Lapsi oli kertonut vanhemmalle koululaisten keskuudessa kiertävästä videosta, jossa ”kaveria” pahoinpidellään hakkaamalla ja potkimalla.

Vanhempi kertoo lähestyneensä ensin lastensuojelua, joka ei katsonut tapauksen kuuluvan omalle vastuualueelleen. Häntä kehotettiin ottamaan yhteyttä poliisiin.

– Poliisi taas oli sitä mieltä, että asia ei kuulunut poliisille, koska rikosta ei voitu todistaa tapahtuneen enkä ollut asianosaisten nuorten vanhempi, kirjoittaja jatkaa.

Kirjoittajan mukaan jollain videolla itkevä lapsi pyytää kiusaajiaan lopettamaan pahoinpitelyn. Hakkaajat nauravat ja jatkavat. Video on kiertänyt oppilaiden keskuudessa ja ruokkinut kiusatulle naureskelua entisestään.

Lasten keskuudessa kiertävät julmat videot herättivät aiemmin viikolla keskustelua, kun poliisi kertoi Koskelan teinimurhaa edeltäneen pahoinpitelyn tallentuneen rikoksesta epäiltyjen poikien puhelimiin. Ennen murhailtaa epäillyt olivat kiusanneet uhriaan kuukausikaupalla.

Miten kiusaamisesta huolestuneen vanhemman tulisi sitten toimia?

Sosiaali- ja terveysministeriön sosiaalineuvos Marjo Malja kehottaa koululaisen kiusaamisesta huolestunutta aikuista kääntymään esimerkiksi koulun opiskeluhuollon puoleen.

– Jokaisella koululla tulee olla oma opiskeluhuoltosuunnitelma, johon kuuluu myös suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta ja kiusaamiselta, Malja kertoo Ilta-Sanomille.

Koska kiusaamiseen puuttuminen edellyttää kiusaajien tunnistamista, auttavat asiassa luultavasti parhaiten samassa koulussa työskentelevät opettajat ja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset.

Toiseksi tahoksi Malja mainitsee moniammatilliseen yhteistyöhön pohjautuvan ankkuritoiminnan. Poliisin lisäksi toiminnassa on mukana sosiaali- ja terveydenhuollon ja nuorisotoimen työntekijöitä. Toimintaa järjestetään Maljan mukaan noin 60 kunnassa.

– Heidän tehtävänsä on tarttua nimenomaan alaikäisten rikosten ennaltaehkäisyyn. Jos on tietoja ja epäilyjä, he ovat hyvä taho, jonka puoleen kääntyä.

STM:n sosiaalineuvos Marjo Malja korostaa lasten suojelun olevan kaikkien aikuisten velvollisuus.­

Sosiaalineuvoksen mukaan lasten ja nuorten auttamiseksi viranomaisten tulisi olla tietoisia erilaisista vaihtoehdoista ja tehdä keskenään yhteistyötä. Kuullessaan kiusaamistapauksista viranomaisten pitäisi tarvittaessa ottaa itse yhteyttä asianmukaiseen toiseen viranomaiseen.

– Tiedämme, että viranomaisten yhteistyössä on ollut tällaista pulmaa jo pitkään, että aina tiedot eivät siirry viranomaiselta toiselle. Huolta kantavan vanhemman tehtävä ei tietenkään ole tietää kaikkia viranomaisyhteistyön muotoja.

Maljan mukaan viranomaiset eivät ole aina varmoja, milloin he ovat velvollisia pitämään kuulemansa salassa ja milloin asia tulisi välittää eteenpäin. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on laatinut asian korjaamiseksi erillisen verkkokurssin.

Sosiaalineuvos korostaa, että suoja väkivallalta kuuluu lastenoikeuksien keskeisimpiin periaatteisiin.

– Sosiaali- ja terveysministeriö pyrkii yhteistyössä THL:n ja muiden ministeriöiden kanssa levittämää tästä tietoisuutta, mutta lasten suojelu on kaikkien aikuisten velvollisuus ja tehtävä. Näihin tapauksiin tulee suhtautua missä tahansa yhteydenottopaikassa vakavasti olipa ilmoittaja kuka tahansa.

Tampereen yliopistosairaalan nuortenpsykiatrian ylilääkäri Riittakerttu Kaltiala-Heino kertoi Ilta-Sanomille maanantaina, että kiusaamis- ja rikostapausten videoiminen on nuorten parissa nykyisin valitettavan yleistä.

– Se on tämän hetken normaalia käyttäytymistä, että kaikki elämän tapahtumat videoidaan ja laitetaan someen. Älyttömän tyhmäähän se on videoida todistuskappaleita, mutta eiväthän nuoret sitä sillä hetkellä ajattele, Kaltiala-Heino sanoo.

Kaltiala-Heinon mukaan nuoret pyrkivät kiusaamista videoidessaan kalastelemaan ikätovereiltaan mainetta ja kunniaa. Osittain samasta syystä kiusaaminen tapahtuu useimmiten julkisilla paikoilla. Tarkoituksena on myös uhrin nöyryyttäminen.