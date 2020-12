Poliisilta uusi tieto Koskelan teini­murhasta epäiltyjen karmaisevista videoista – ”Joitain toimintoja on kuvattu jo aikaisemmin”

Aiemmin poliisi kertoi, että murhasta epäiltyjen puhelimista löytyi videoita, joissa epäillyt kohdistivat uhriin väkivaltaista ja nöyryyttävää kohtelua tekopäivänä.

Poliisi jatkaa Koskelan teinimurhan selvittämistä. Helsingin poliisin rikoskomisario Marko Forss kertoo, että poliisi on löytänyt viitteitä siitä, että epäillyt olisivat kuvanneet uhrin kiusaamista jo ennen henkirikosta, joka tapahtui perjantaina 4. joulukuuta.

– On olemassa viitteitä siitäkin, että joitain toimintoja on kuvattu jo aikaisemmin, ennen tätä perjantaita, Forss kertoo.

Forss ei kommentoi, mitä aiemmin kuvatut videot pitävät sisällään.

Aiemmin on uutisoitu, että murhasta epäillyt olivat kiusanneet uhria ”ainakin kuukausien ajan” ja että poliisilla on syytä epäillä, että uhriin on kohdistettu eriasteista väkivaltaa jo ennen tekopäivää.

Videoita myös tekopäivältä

Aiemmin poliisi myös kertoi löytäneensä poikien puhelimista videoita, joissa murhasta epäillyt pojat kohdistavat henkirikoksen tekopäivänä uhriin väkivaltaista ja nöyryyttävää kohtelua.

– Se on ollut järjetöntä ja sadistista väkivaltaa. En avaa tarkemmin, mutta niin sitä voisi kuvailla, Forss sanoi Ilta-Sanomille 28. joulukuuta.

Forss kertoi Ilta-Sanomille uudenvuodenaattona, että poliisilla ei ole uutta tietoa siitä, että videoita olisi jaettu mihinkään. Forss ei myöskään avaa motiivia videoiden kuvaamiselle.

Sen sijaan videoista on selvinnyt poliisille uusia seikkoja henkirikoksen tapahtumapäivän kulusta. Hän ei tarkenna, millaisia seikkoja tapahtumista videoista on selvinnyt.

Forss ei rupea spekuloimaan sitä, onko videoiden kuvaamisen motiivi ollut esimerkiksi uhrin nöyryyttäminen.

Uhri ja epäillyt tunsivat toisensa

Koskelan epäilty teinimurha tapahtui 4. joulukuuta Helsingin Koskelan sairaalan alueella. Tekopäivänä uhri ja kolme epäilyä olivat viettämässä yhden epäillyn syntymäpäivää.

Vaikka poliisi epäilee murhasta vangittujen poikien kiusanneen uhria jo pitkään ennen tekopäivää, uhri oli mukana syntymäpäiväjuhlinnassa. Poliisin mukaan illan aikana on nautittu alkoholia.

Uhrin osin riisuttu ja erittäin raa’asti ja julmasti pahoinpidelty ruumis löydettiin 7. joulukuuta. Julman teon motiivia poliisi ei ole saanut selvitettyä. Poliisi ei ole tutkinnallisista syistä paljastanut tekotapaa.

– Motiivi näyttäisi viittaavan kiusaamiseen, joka oli jatkunut jo jonkin aikaa, Forss sanoi aiemmin Ilta-Sanomille.

Poliisin mukaan epäillyt ovat toteuttaneet teon yksissä tuumin, mutta osa epäillyistä on osallistunut tekoon vähäisemmissä määrin. Maanantaina Yle uutisoi, että ”osa” epäillyistä on kertonut kuulusteluissa yrittäneensä keskeyttää tapahtumat.

Epäillyt ovat olleet vangittuina 10. joulukuuta alkaen. Sen jälkeen heistä yksi on yrittänyt päästä vapaalle.