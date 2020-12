Maria Ohisalo: Suomi valmis auttamaan Norjaa, jos apua pyydetään

Sisäministeri kertoo Suomen auttamistahdosta Twitterissä.

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr) kertoo Suomen seuranneen tiivisti Norjan tilannetta ja olevan valmiina auttamaan Norjaa, jos apua pyydetään. Ohisalo kertoi asiasta Twitterissä 11 jälkeen torstaina.

Norjassa Oslon lähellä Gjerdrumin kunnassa tapahtui maanvyörymä keskiviikon vastaisena yönä. Viranomaisten mukaan kymmenen henkilöä on kateissa, heidän joukossa on myös lapsia. Viranomaisten mukaan vyörymäalueella on melko varmasti vielä ihmisiä.

Keskiviikkoiltana poliisin kenttäjohtaja Karianne Knudsen kertoi sanomalehti VG:lle, että maanvyörymässä tuhoutui yhdeksän rakennusta, joissa oli yhteensä 31 asuntoa.

Aftonbladetin mukaan Ruotsi on kertoi jo keskiviikkona aikeistaan lähettää Norjaan pelastusapua.