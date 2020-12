Kommentti: Päättyvä vuosi oli outo juttu

Päättyvä vuosi 2020 jää historiaan erilaisten sukupolvi­kokemusten outona vuotena, joka jättää maailmaan ja Suomeen pysyviä ja arvaamattomia muistojälkiä, tiivistää erikoistoimittaja Timo Haapala.

Maaliskuun 16. päivä SE iski todella päälle.

Hallitus totesi tuolloin yhdessä tasavallan presidentin Sauli Niinistön kanssa Suomen olevan poikkeusoloissa.

Ilmapiiri oli kuin sodan alkaessa. Oltiin Suomessa. Kaupoista loppui ensimmäisenä vessapaperi, kunnes kansa tajusi, että huolto pelaa.

Mutta tunnelma jatkui outona ja jatkuukin siihen saakka, kunnes koronarokotukset alkavat tepsiä.

Vuodenvaihteen jälkeen kansa oli seurannut kummissaan, miksi Saariselällä kohistaan jostakin kiinalaisturistin saamasta koronatartunnasta. Eihän oudon kiinalaisen toriviruksen pitänyt Suomeen iskeä.

Iski se.

Vielä helmikuussa ihmeteltiin Italian rajoituksia. Televisiossa italialaismummo huusi maan johdon vastaisia iskulauseita ja sanoi haistattavansa pitkät hallitukselle, joka rajoitti maan sisäistä liikennettä juuri pääsiäisen alla.

Italiassa tilanne paheni, virus levisi muuallekin – ja rantautui myös Euroopan koilliskolkalle Suomeen.

Seurasin kuin ulkopuolinen epätodellista eduskuntakeskustelua poikkeusolojen julistamisesta 16. maaliskuuta – ja siirryin sen jälkeen etätöihin.

Kuten moni muukin.

Alkoi eristäytymisen ja yksinolon ajanjakso, jonka ei pitäisi olla vetäytyville suomalaisille vaikeaa, mutta oli se.

Vanhukset jäivät yksin, osa kuolikin koronaan yksin.

Uudenmaan eristäminen oli Suomen rajuin rajoitustoimi sitten toisen maailmansodan.

Uudenmaan eristäminen jää historiaan ennennäkemättömän suurena viranomaisoperaationa.­

Sankareiksi nousivat sairaaloiden hoitohenkilökunta ja ne, joilla ei ollut varaa etätyöskentelyn ylellisyyteen, kuten kauppojen henkilökunta.

Koululaisille ja opiskelijoille alkoi myös etätyöskentelyn aika. Eristäytyminen jätti taatusti jälkiä, joista monet paljastuvat vasta tulevina vuosina. Ylioppilasjuhlat menivät uusiksi.

Peruskoululaisten eristäminen ei ole pelkkä lomaa koulusta -kysymys. Tulevaisuuden tutkijat saavat pohtia, moniko sysättiin kuluneen vuoden aikana lopullisesti yhteiskunnan ulkopuolelle.

Ravintoloita on suljettu ja avattu. Huhtikuussa Helsinki oli kuin neutronipommin jäljiltä. Kansa eli koloissaan.

Lentokoneet ovat pysyneet maassa. Matkailu ja turismi pysähtyivät kuin seinään.

Kesän tullessa tuntui hetken kuin korona olisi unohdettu. Väki palasi kaduille ja kuppiloihin.

Kunnes tuli toinen aalto, joka on päällä nyt ja jonka takia suomalaiset pitivät joulujaan joko perheineen tai yksin.

Samaan aikaan kun Suomi keväällä eristäytyi, televisiosta katseltiin iloisia ruotsalaisia, jotka lähtivät Åreen laskettelemaan ja istuivat terasseilla. Virus raivosi melkein pahemmin kuin missään, mutta Ruotsin koronamies Anders Tegnell ei ollut moksiskaan. Tegnellin uskottavuus karisi vasta syksyllä, kun Ruotsi heräsi pääministeriä ja kuningasta myöten toteamaan, että pieleen meni.

Suomessa meno oli toista. Hallitus tuli päivä toisensa jälkeen infoamaan pääministeri Sanna Marinin (sd) tai Krista Kiurun (sd) johdolla. Heidän lisäkseen THL:n terveysturvallisuusjohtaja Mika Salminen ja moni muu terveysalan ammattilainen tulivat television vakiokasvoiksi.

Lentokenttien lähtöaulat ovat hiljentyneet koronakriisin myötä.­

On nähty maskikohua, lentoasemakohua ja ties mitä kohua, mutta kuin Luojan valittu kansa, Suomi on selvinnyt – ainakin toistaiseksi – muuta Eurooppaa paremmin ja pienemmin kolhuin.

Suomessa jatkui myös syksyyn saakka poliittinen poikkeustila, jossa oppositio ja media antoivat hallituksen koronarauhan. Kritiikki loisti poissaolollaan, ja pääministerin suosio kasvoi.

Korona on leimannut kaikkea. Ennen tietyt asiat olivat isoja asioita, mutta nyt niistä ei pitkään jaksettu vaahdota. Keskustan puheenjohtaja Katri Kulmuni joutui ensin eromaan valtiovarainministerin paikalta ja sitten puolueensa johdosta.

So what? Kuka muistaa. Nyt siellä on Annika Saarikko (kesk).

Ehkä tulevaisuudessa muistetaan, että hulluna koronavuotena Yhdysvallat vaihtoi myös presidenttinsä Donald Trumpin, 74, tätä vanhempaan Joe Bideniin, 78. Trumpin mielestä korona ei alkuun ollut edes tauti, kunnes sai sen itse.

Koronavuoden päätteeksi britit jättävät EU:n pääministeri Boris Johnsonin johdolla, joka myös joutui koronan takia tehohoitoon.

Sekin meni pienemmällä kohulla kuin olisi mennyt ilman koronaa. Vuodenvaihteessa saarivaltio miettii, kumpi on suurempi kriisi: korona vai EU-ero?

Kansankunta on aineellisesti selvinnyt koronavuodesta hyvin. Työttömyys ei ole kasvanut pelättyihin mittoihin, ja konkurssien määrä on pysynyt aisoissa.

Tästä saadaan kiittää sitä, että hallitus on pumpannut maahan ennätysmäärän, parikymmentä miljardia velkarahaa. Samoin on tehty kaikkialla maailmassa.

Nyt toki jo kysytään, miten tästä eteenpäin? Velaksi ei voi porskutella loputtomiin.

Koronarokotteen toivotaan palauttavan elämän jälleen normaaliksi.­

Se on terve merkki alkavasta uudesta elämästä vuodelle 2021, jota edesauttaa yksi asia ylitse kaikkien muiden:

Koronarokotus.

Jos virus kellistyy kevään mittaan käynnistyvillä rokoteohjelmilla, normaalielämä alkaa väistämättä palata.

Vielä nähdään sekin, että nykynuoriso on vanhainkodeissa muistelemassa vuotta 2020 kuin nykyvanhukset vuoden 1939–40 talvisotaa.

Kaikesta on selvitty. Tästäkin selvitään.