Uusivuosi on yksi Alkon isoimmista myyntipiikeistä, mutta keskiviikkona vilkkaimpaan kauppa-aikaan juomansa sai hakea lähes jonottamatta.

Koskenkorva-pullo sujahtaa kassan jälkeen vaivihkaa vanhemman herran taskuun, viinipullot lipuvat kassahihnalla jatkuvalla syötöllä kohti viivakoodilukijaa, välillä kasvomaskin toinen korvalenkki vapautetaan ja maski heilautetaan sivuun kasvojen edestä, jotta kassatyöntekijä papereita katsoessaan pystyy varmistumaan oikeasta henkilöllisyydestä...

Väkeä soljuu Leppävaaran Sellon Alkoon tasaisesti metsästämään vuodenvaihteen juhlajuomia. Ei kuitenkaan pitkiksi jonoiksi asti kuten takavuosina, vaikka uusivuosi on yksi Alkon kovimpia myyntisesonkeja.

Alkoihin odotetaan maanantain ja torstain välisenä aikana noin miljoonaa asiakasta. Perusteita ruuhkaodotuksille oli – alkoholin matkustajatuonti on pudonnut reilusti, sillä Viron viinanhakumatkoille ei tällä hetkellä ole suoranaista tunkua. Myös ravintolat joutuvat suuressa Uudellamaalla ja isossa osassa muutakin Suomea lopettamaan anniskelun reilusti vanhan vuoden puolella.

Valikoimamestari Samu Neva sanoo, että Alko on ”harjoitellut” poikkeusoloaikojen ruuhkien hoitamista jo vappuna, juhannuksena ja jouluna, joten uusivuosi sujuu jo vanhasta muistista.­

Jos haluaa juhlistaa vuodenvaihteen hetkeä yli 5,5-prosenttisilla alkoholijuomilla, Alko on melkeinpä ainoa vaihtoehto.

Sellon Alkossa jöötä pitänyt valikoimamestari Samu Neva joutui silti vain pariin otteeseen kehottamaan muutamaa asiakasta odottamaan myymälän ulkopuolella pienen hetken, jotta sisälle ei rynni liikaa väkeä kerralla ja korona-ajan turvavälit voidaan pitää.

– Välillä on jouduttu sulkemaan myymälän sisääntulo hetkeksi, ettei myymälä ruuhkaudu sisältä. Harvoin on kuitenkin sellaiseen tilanteeseen jouduttu, ettei ole pystytty päästämään kaikkia kerralla sisään, Neva sanoi.

Hannele Karma-Kivilinna ja Ari Kivilinna keskittyvät aattoiltana kortinpeluuseen poikiensa kanssa.­

Missä kaikki juhlajuomanjanoiset espoolaiset olivat keskiviikkona alkuillasta? Vaihtoehtoja on neljä: 1) korona on raitistuttanut Suomen toiseksi väkirikkaimman kaupungin asukkaat (suomalaiset tuntien epätodennäköistä), 2) joulusta on jäänyt sen verran juomia yli, ettei Alkoon tarvitse lähteä (suomalaiset tuntien epätodennäköistä, 3) väki on käynyt hakemassa väkijuomansa hyvissä ajoin ennakkoon (suomalaiset tuntien epätodennäköistä) tai 4) uudenvuodenaattona myymälöissä on kaoottinen ryysis, kun kaikki mattimyöhäiset ryntäävät hakemaan juomansa.

Poikkeukselliset ajat johtavat poikkeuksellisiin uudenvuodenviettotapoihin. Varsinkin ravintoloissa tai suurissa kansanjoukoissa vuodenvaihdetta viettämään tottuneet joutuvat nyt kehittelemään vaihtoehtoisia juhlatapoja, kun ravintolat eivät ole auki eikä isoja, yli 10 hengen illanistujaisiakaan pitäisi järjestää.

– Viime uusivuosi meni baarissa. Nyt sinne ei pääse. Vietän uuttavuotta vähän pienemmässä porukassa ystävien kesken, aattoillan tykötarpeet hakemassa käynyt Kalle sanoi.

Tiina Teräs ja Petri Matikainen aikovat tavata ystäviä taivasalla, kun sisätiloihin ei voi kokoontua.­

Uudessa tilanteessa olivat myös Ari Kivilinna ja Hannele Karma-Kivilinna.

– Olemme vain kotona perhepiirissä ja katsomme ikkunan läpi raketteja, jos sellaisia on. Yleensä olemme olleet ystävien kanssa juhlistamassa jossain, lähteneet kahdeltatoista ampumaan raketteja ja tulleet kahden aikaan kotiin, Kivilinna sanoo.

Miltä tällainen poikkeuksellinen uusivuosi tuntuu?

– Itse asiassa se ei haittaa ollenkaan. Ihan mielellään olemme kotona ja pelaamme poikien (16- ja 20-vuotiaat) kanssa canastaa. Se on sellaista perhekeskeistä olemista, ihan hyvä näin, Karma-Kivilinna kuvasi.

– Ja rahaa säästyy, kun ei tarvitse ostaa raketteja! Kivilinna hörähti.

Tiina Teräs ja Petri Matikainen aikovat kokoontua pienen ystäväpiirin kera vaihtamaan vuotta ulkosalle.

– Kyllähän vallitseva tilanne muuttaa juhlia. Emme ole samalla tavalla sisätiloissa kaveriporukalla kuin olisimme normaalisti olleet tänäkin vuonna. Näemme ja tapaamme kaverit ulkona, Teräs sanoi.

Heli ja Petteri Palmén viettävät vuodenvaihteen ”kotikuplassa”.­

Suurin osa IS:n haastattelemista kuitenkin sanoi, että poikkeusvuodella ei ole vaikutusta siihen, millaisia tai miten paljon juhlajuomia Alkosta mukaan lähti.

– Vähän kuohuviiniä ja viiniä, ei sen ihmeellisempiä juttuja. Emme ainakaan lähde mihinkään ulos juhlimaan isompaan porukkaan. Ihan pienessä porukassa olemme, oikeastaan melkein sellaisessa omassa kuplassa vaan kotona, Petteri ja Heli Palmén totesivat.

Nataly Jaanikiven (oik.) vuosi vaihtuu ystävä- ja perhepiirissä. –Pikkaisen pakko on vähän juhlistaa, Jaanikivi naurahti.­

– Ei oikeastaan vaikuta. Sillä perussetillä. Kyllä kuitenkin pikkaisen pakko on vuoden vaihtumista vähän juhlistaa, Nataly Jaanikivi nauroi.

Yleisesti ottaen harras toive oli, että koronakurimus saataisiin oikaistua pikaisesti ja päästäisiin palaamaan normaalielämän pariin – myös vuodenvaihteen juhlimisen osalta.