Pomminvarmasti epidemialta ei voi suojautua, mutta Levin yrittäjät ovat pistäneet parastaan, jotta turvallinen lomailu onnistuisi. Loppu on sitten turisteista kiinni, kirjoittaa toimittaja Kirsi Jääskeläinen.

Lapin tämän talven matkailun suhteen on julkisessa keskustelussa oltu huolissaan yhtäaikaisesti kahdesta asiasta.

Miten käy Pohjois-Suomen elintärkeän elinkeinon, jos matkailijat eivät uskaltaudu laskettelukeskuksiin ja niiden palveluiden äärelle? Ja toisaalta: mitä tapahtuu koronan tarttuvuusluvuille, jos turistimassat käyttäytyvät Lapissa holtittomasti?

Molemmat huolenaiheet ovat erittäin perusteltuja, ja usein ne ovat näyttäytyneet toistensa vastakohtina. Onko siis mahdollista lomailla Lapissa sankoin joukoin, mutta koronaturvallisesti?

Levin keskuksen pääkatu vie rinteille.­

Olemme viettäneet kuvaajan kera Kittilän Levillä tähän mennessä kolme päivää. Se ei ole riittävä aika tekemään syväanalyysiä tilanteesta, enkä suinkaan ole epidemiologi.

Mutta omien, THL:n suosituksia seuraavan maallikon, havaintojeni pohjalta voin sanoa, että ainakin suurin osa paikallisista yrittäjistä tekee kaikkensa, jotta turistit voisivat lomailla koronaturvallisesti.

Hotellin aamupala on jaksotettu neljänkymmenen minuutin pätkiin, ja jokaiselle asukkaalle on annettu oma aamupala-aikansa. Näin ravintolasali ei ole milloinkaan tupaten täynnä. Myös käsidesiä on ollut tarjolla joka puolella, ja buffetpöydän ottimia silmällä pitäen on tarjolla suojakäsineitä.

Kasvomaskeja on myynnissä eri hintaluokissa.­

Monella asiakkaalla on maskit kasvoillaan buffetissa, ja ne riisutaan vasta syömään käydessä.

Maskeja näkee paljon jopa ulkona. Myös hotellin käytävillä ja hisseissä useimmilla on kasvomaskit. Suurin osa turisteista haluaa varmasti suojella niin omaa kuin muidenkin terveyttä suositelluilla turvatoimilla.

South Point Etelärinteiden välinevuokraamossa oli väljää. Lattiaan oli teipattuna askelohjeet vuokraajille.­

Kuvaaja kävi vuokraamassa lumilaudan, jotta hän pääsi ottamaan kuvia rinteistä ja hissijonoista. Hän kehui suksivuokraamon toimintaa järjestelmälliseksi ja sujuvaksi, sillä asiakkaalle oli tehty valmiiksi reitti turvaväleineen. Ruuhkaa ei vuokraamossa tuolloin ainakaan ollut.

Hissijonot ovat varsinkin etelärinteillä kasvaneet pitkiksi.

Myös hisseihin on annettu kasvomaskien käyttösuositus.­

Myös hisseissä on otettu käyttöön monia turvaohjeistuksia, kuten tuolihisseissä yhden istuimen turvaväli ja suojamaskin käyttösuositus.

Ahdistavimpia tilanteita väkijoukossa ovat olleet ne hetket, kun suomalaisiin iskee paniikki saada alkoholia.

Puoli yhdeksän aikaan supermarketin kaljahyllyillä oli tunnelma kuin Stockan Hulluilla päivillä. Ei ollut turvaväleistä tietoakaan.

Supermarketissa oli illalla ruuhkaa, mutta päivällä rauhallista.­

Tämäkin ryysis olisi melko helposti vältettävissä, jos kauppareissun vain ajoittaisi eri aikaan. Keskellä päivää samassa kaupassa oli varsin rauhallista ja turvavälit pitivät hyvin. Kaljaakin voi siis ostaa koronaturvallisesti, kunhan vähän käyttää järkeä.

Oma asiansa ovat sitten baarit, jotka ovat myös Kittilän johtavan lääkärin mukaan kohonnut riskitekijä. Rajoitetut aukioloajat toivottavasti auttavat hillitsemään kaikista holtittominta juhlimista.

Ihmiset jonottivat yökerhoon.­

Turhan usein Lapin matkailusta ja koronasta puhuttaessa otetaan huomioon vain eteläisemmän ruuhka-Suomen ihmisten näkökulma.

Pelätään, että Lapissa lomailleet levittävät virusta työpaikoilla ja kouluissa ja julkisissa liikennevälineissä palattuaan kotiin. Tämäkin on ihan aiheellinen huoli. Mutta entä sitten lappilaisten terveys ja turvallisuus?

Koronatestejä otetaan sekä Kittilän terveyskeskuksessa että Pihlajalinnassa Levillä.­

Eräs paikallinen kertoi kokevansa suurta ristiriitaa siitä, että turisteja tarvitaan, jotta pärjätään. Mutta samalla turistien välillä välinpitämätön käytös turvarajoituksia kohtaan huolettaa.

Välimatkat terveyskeskukseen tai sairaalaan voivat Lapissa olla hyvinkin pitkiä, ja hoitokapasiteetti ei ole järin suuri. ”Että jos se korona täällä kovasti lähtee leviämään, niin mites meidän täällä sitten käy?”, pohti eräs leviläinen.

Sitä kannattaa kaikkien Lapista nauttivien turistienkin miettiä. Eletään siis ihmisiksi, eli noudatetaan niitä turvarajoituksia huolellisesti.