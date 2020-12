Useat aluehallintovirastot kertoivat keskiviikkona, että kokoontumisrajoituksia jatketaan vielä tammikuun loppuun.

Suomessa on raportoitu 438 uutta koronavirustartuntaa ja kuusi uutta koronaviruksen aiheuttamaan tautiin liittyvää kuolemantapausta. Yhteensä kuolemantapauksia on raportoitu nyt 556, kertoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL keskiviikkona.

Sairaalahoidossa koronaviruksen aiheuttaman taudin vuoksi on tällä hetkellä 211 ihmistä. Heistä tehohoidossa on 30 ihmistä, mikä on yhtä monta kuin tiistaina. Yhteensä sairaaloissa on kymmenen koronapotilasta vähemmän tiistaihin verrattuna.

Kahden viime viikon aikana on raportoitu 3 988 tartuntaa. Tämä on tasan kaksi tuhatta tartuntaa vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Keskiviikkona kävi ilmi, että Suomessa on heitetty jopa satoja koronarokoteannoksia turhaan hukkaan, mutta asiaan tulee muutos.

Taustalla on rokotevalmistajan ohjeiden pilkuntarkka noudattaminen. Pfizerin ja Biontechin koronarokote tulee pulloissa, joissa on jokaisessa periaatteessa viisi annosta. Yhtiöt laittavat kuitenkin pulloihin enemmän ainetta, minkä vuoksi yhdestä pullosta riittäisi annoksia 6–7 rokotteeseen.

Iltapäivällä THL tiedotti, että jatkossa koronarokotepullosta voi ottaa viiden rokoteannoksen sijaan kuusi rokoteannosta, jos sisältö riittää kokonaisiin annoksiin.

– Rokotepullosta voi ottaa kuusi annosta, jos rokottaja on varma, että voi antaa täyden annoksen, THL:n erityisasiantuntija Mia Kontio sanoi.

Keskiviikkona kerrottiin, että AstraZenecan ja Oxfordin yliopiston kehittämä koronarokote hyväksyttiin käyttöön Britanniassa.

AstraZenecan mukaan rokote tehoaa myös Britanniassa todettuun aiempaa helpommin leviävään uuteen virusmuunnokseen.

Rokotetta pidetään erittäin lupaavana myös siksi, että sitä voidaan säilyttää jääkaapissa ja yksi pistos maksaa vain noin kaksi puntaa eli noin 2,20 euroa.

AstraZenecan toimitusjohtaja Pascal Soriot sanoi sunnuntaina, että rokote tarjoaa sataprosenttisen suojan koronaviruksen aiheuttamalle vakavalle taudille.

Rokotteen käyttölupaa EU:ssa voidaan vielä joutua odottamaan. Deutsche Wellen mukaan sen käyttöä EU:ssa ei välttämättä hyväksytä ennen helmikuuta.

Euroopan lääkeviraston EMA:n apulaisjohtaja Noel Wathion kertoi eilen belgialaiselle sanomalehdelle Het Nieuwsbladille, että EMA ei ole vielä edes vastaanottanut AstraZenecan hakemusta rokotteelle. Siksi hänestä on epätodennäköistä, että rokote saataisiin EU:ssa käyttöön tammikuun aikana.

Saksan rokote- ja lääkeviranomaisen Paul Ehrlich -instituutin johtaja Klaus Cichutek taas sanoo, että rokote voidaan hyväksyä nopeastikin, kun hakemus on jätetty.

Useat aluehallintovirastot kertoivat keskiviikkona, että kokoontumisrajoituksia jatketaan niiden alueilla vielä tammikuun loppuun.

Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirin alueella kielletään kaikki yli kymmenen hengen yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset 25. tammikuuta asti, kertoo Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Epidemia on Päijät-Hämeessä leviämisvaiheessa.

Etelä-Karjalan aluehallintovirasto kertoo, että myös Etelä-Karjalan sairaanhoitopiirin alueella jatketaan kokoontumisrajoituksia. Kaikki yli 20 ihmisen yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset sisä- ja ulkotiloissa on kielletty tammikuun loppuun asti. Etelä-Karjala on epidemian kiihtymisvaiheessa.

Lapin sairaanhoitopiirin alueella yli 50 ihmisen tilaisuudet on kielletty tammikuun loppuun asti. Kielto koskee kaikkia sisä- ja ulkotiloissa järjestettäviä yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia. Lapin alue on edelleen epidemian perustasolla.

Turussa rajatyöryhmä linjasi keskiviikkona, että Pohjois-Makedonian pääkaupungista Skopjesta lauantaina (2.1.), tiistaina (5.1.) ja lauantaina (9.1.) tulevia lentoja ollaan vastassa ja matkustajille tarjotaan koronatestausta.

Tämän jälkeen Skopjesta saapuvat lennot jäävät ennakkotiedon mukaan tauolle.

Helsingin Sanomat kertoi tiistaina, että joulun aikana testaajia ei riittänyt Turun lentokentälle tekemään koronatestejä matkustajille.

Lennot Turun ja Skopjen välillä alkoivat jälleen 19. joulukuuta. Tuolloin Turkuun saapui 42 matkustajaa. Heistä 41 testattiin ja heistä 4 henkilöllä oli koronavirus.