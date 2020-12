Meri-Rastilassa ryöstettiin kauppa joulukuun puolivälissä.

Poliisi pyytää apua kaupan ryöstämisestä epäillyn henkilön tunnistamisessa. Miehestä on julkaistu valvontakameran kuvia.

Törkeä ryöstö tapahtui Meri-Rastilassa sunnuntaina 13. joulukuuta kello 12.03. Kauppa sijaitsee osoitteessa Meri-Rastilan kuja 2.

Poliisin mukaan epäilty on noin 175–180 senttiä pitkä, ja hänen ruumiinrakenteensa on hoikka. Epäilty oli pukeutunut vihreään vetoketjulliseen takkiin, jossa hupun keskellä on musta kaistale.

Lisäksi hänellä oli vaaleanruskeat varrelliset kengät ja työkäsineet, joissa on oranssi kämmenselkä.

Poliisiin voi olla yhteydessä virka-aikana puhelinnumeroon 0295 475 029. Vihjeitä voi lähettää myös sähköpostitse osoitteeseen ryosto.helsinki@poliisi.fi.