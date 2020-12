Levillä on nyt tuhansittain turisteja – Kittilän kunnan johtava lääkäri yllättyi korona­testien määrästä

Joulusesongin vaikutukset näkyvät vasta kahden viikon kuluttua.

Vaikka Kittilän kunnan alueella sijaitsevalle Leville on tullut tuhansittain turisteja ympäri Suomea viettämään joululomia, otettujen koronatestien määrä on pysynyt viime viikot vakiona. Kittilän kunnan johtava lääkäri Heidi Tanninen kertoo, että testejä tehdään keskimäärin noin 20 päivässä. Positiivisia tuloksia ei ole tullut joulunpyhien aikaan.

– Sen suhteen on hyvin rauhallinen tilanne, Tanninen sanoo.

– Oli vähän yllätyskin, että otettujen testien määrä ei kasvanut joulun aikaan, kun kuitenkin on tullut niin paljon turisteja. Meidän testimäärissä se ei ole kuitenkaan näkynyt.

Todellinen tartuntatilanne selviää tosin vasta parin viikon kuluttua.

– Viruksen itämisaika on kaksi viikkoa, joten vasta sen jälkeen nähdään, mikä on tilanne. Jos silloin tilanne on samankaltainen kuin nyt, vasta silloin voidaan huokaista helpotuksesta, Tanninen sanoo.

Tanninen sanoo ihmisten noudattavan hyvin turvasäännöksiä Kittilässä.

– Maskit ovat laajasti käytössä, ja turvaväleistä on koitettu huolehtia. Kiitokset annan ihmisille, että näitä noudatetaan hyvin.

Tanninen muistuttaa, että Kittilä on harvaan asuttua aluetta, jossa ei ole juurikaan julkista liikennettä. Näin kontakteja syntyy vähemmän kuin kaupungeissa.

Johtavalla lääkärillä on yksi selkeä huolenaihe tartuntojen leviämisen suhteen, nimittäin ilta-aikaan toimivat baarit.

– Meillä nähtiin jo keväällä se, että iltaravintolatoimintaan liittyy kohonnut tautileviämisen riski. Kun ollaan ahtaassa ja nautitaan alkoholia ja musiikki soi kovaa, niin puhutaan kovalla äänellä ja huudetaan ja nauretaan. Siinä sitä pisaraa lentää.

Kittilän terveysaseman yhteydessä on 30-paikkainen vuodeosasto, jossa voidaan hoitaa myös koronapotilaita. Tehohoitopotilaat hoidetaan Lapin keskussairaalassa Rovaniemellä.

Levillä koronatestiin pääsee Kittilän terveyskeskuksen lisäksi yksityisellä puolella Levin Pihlajalinnassa.