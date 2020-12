THL: Koronarokotteen annosteluohjeeseen tulee muutos – jatkossa pullosta voi ottaa kuusi annosta

Koronavirusrokotteen annosteluohjeeseen tulee muutos, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tiedottaa, että koronarokotepullosta voi jatkossa ottaa viiden rokoteannoksen sijaan kuusi rokoteannosta, jos sisältö riittää kokonaisiin annoksiin.

”Suomessa käytössä olevan koronarokotteen, Pfizer/Biontechin mRNA-rokotteen pullossa on todettu olevan rokotetta enemmän kuin 5 annosta per pullo, joka myyntiluvassa ja valmisteyhteenvedossa on määritelty rokotteen annosteluohjeeksi. THL ohjeistaakin, että pullosta voi ottaa kuudennen annoksen, jos sisältö siihen riittää”, THL kertoo tiedotteessaan.

– Rokotepullosta voi ottaa kuusi annosta, jos rokottaja on varma, että voi antaa täyden annoksen, THL:n erityisasiantuntija Mia Kontio sanoo.

”Kaikissa rokotepulloissa on ylimääräistä, jotta luvatut annokset saadaan varmasti otettua erilaisilla käytössä olevilla välineillä. Pfizer/Biontechin rokotepullossa on tavallista enemmän ylimääräistä. Suomessa käytetyillä rokotusvälineillä on nyt myös todettu, että rokotetta jää pulloon tavallista enemmän. Rokotepullosta pystytään käytännössä antamaan kuusi täyttä annosta” THL linjaa.

Suomessa on aiemmin noudatettu Pfizerin pilkuntarkkaa ohjeistusta siitä, että rokotepullosta saa ottaa vain viisi rokoteannosta.

Aihe nousi tapetille sen jälkeen, kun norjalainen VG kertoi, että maassa on saatettu heittää turhaan roskiin satoja annoksia koronarokotetta.

Kontio kommentoi asiaa IS:lle aamulla sanomalla, että ei pidä koronarokotteen pois heittämistä järkevänä. Hän kuitenkin oli tietoinen siitä, että näin on toimittu.