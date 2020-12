600 pizzaa päivässä ja tunnin jono – Levin yrittäjät haistoivat trendin: ”Ei osattu varautua näin suureen suosioon”

Tämän talven ruokahitistä Levillä ei ole epäilystä: kotiin kuljetettu ruoka kiinnostaa suomalaisturisteja, oli kyseessä sitten mättöpizza tai privaattikokin illallinen.

Mitä suomalaiset himoitsevat rinteessä tai ladulla vietetyn reippaan päivän päätteeksi? Vastaus ei ole niin yllättävä: pizzaa. Tämä käy selväksi, kun kiertää Levin keskuksen ravintoloita.

Mutta mitä tekee nälkäinen turisti, kun ravintolaan ei tee mieli koronaviruksen vuoksi, eivätkä Wolt-kuskit polje Tunturi-Lappiin?

Tänä talvena pizzat ja muut ruuat halutaan nauttia mieluusti omassa majoituksessa ravintoloiden sijaan. Levin yrittäjät ovat haistaneet trendin, ja monet erilaiset ravintolat joko toimittavat ruuat suoraan majoitukseen tai sitten ruoka noudetaan ravintolasta mukaan. Take away -ruoka on nyt laskettelukeskuksessa niin suosittua, että catering-yritykset meinaavat ruuhkautua.

Levi Black Restaurant & Catering käynnisti hiljattain uuden ruokaaovelle.com -palvelun, jossa asiakkaat voivat tilata netistä ruoka-annokset suoraan ovelle Levin alueella. Ruoka saapuu 45 minuutin sisällä tilauksesta. Ruuantilauspalvelua mainostetaan turvallisena vaihtoehtona ravintolassa ruokailulle.

– Mökeille toimitettavan ruuan kysyntä on tosi kovaa nyt, Antti Tuononen Levi Blackistä kertoo.

Pizzan lisäksi paikallisista herkuista nautitaan myös, sillä Levi Blackin listalta poronkäristys on yksi matkailijoiden suosikkiannoksista. Lisäksi kauppansa tekevät lohikeitto ja salaatit.

Pizzan jättisuosiosta suomalaisten keskuudessa todistaa myös piipahtaminen Levin rinteiden välittömässä läheisyydessä sijaitsevassa Kotipizzassa.

Kotipizzassa oli tunnin jono, koska ruokaa menee runsaasti myös ulosmyyntiin.­

Eräs seinään nojaileva asiakas huokailee, että pizzaa on saanut jonottaa jo tunnin. Pitkähkö odotusaika ei ole kiinni ainakaan vätystelevästä henkilökunnasta, sillä kolme työntekijää huhkii hiki otsalla.

Muovipleksin toisella puolella uurastava Juulia ehtii huikkaamaan, että pizzaa menee reilu 600 päivässä. Suurin osa pizzoista on take away -ruokaa, joka on tilattu verkon kautta.

– Meillä on alimiehitys täällä, ei osattu varautua näin suureen suosioon, Juulia sanoo.

Mutta saa Levillä tätä nykyä kotiin kuljetettuna muutakin kuin pizzaa. Esimerkiksi majapaikkaan voi tilata privaattikokin, joka loihtii seurueelle paikan päällä tuoreista raaka-aineista aterian. Tällaista palvelua tarjoaa arktiseen herkkuun eli kuningasrapuun erikoistunut King Crab House.

– Esimerkiksi 12 hengen seurue tilaa minut laittamaan ruokaa asiakkaan majoituksessa, kertoo ravintolan keittiöpäällikkö Jouni Laitila.

King Crab Housesta saa tilata majoitukseen ruoka-annoksia myös ilman kokkia.

Laitila arvioi, että suurin osa asiakkaista valitsee edelleen syödä paikanpäällä ravintolassa, ja noin neljäsosa annoksista on kotiinkuljetusruokaa.

– Meidän ravintolassa on riittävän väljää, joten täällä on miellyttävä syödä, Laitinen sanoo.

Artikkelia korjattu klo 14.48: Levi Blackin Antti Tuonosen nimi.