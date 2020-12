Liki satavuotias nainen ehti poliisikuulusteluissa sanoa, ettei hän olisi antanut Edelfeltin Pariisitar-arvotaulua kodinhoitajalleen, koska tämä olisi myynyt sen. Nainen ehti kuolla ennen oikeudenkäyntiä.

Liki satavuotias ja lähes sokea nainen joutui sairaalaan jouluna 2018. Hänellä oli kodinhoitaja, joka kolme kertaa viikossa hoiti hänen luonaan kotitöitä ja auttoi laskujen maksamisessa.

Sukulainen meni käymään iäkkään naisen asunnossa ennen kuin nainen palasi kotiin sairaalasta. Sukulainen halusi varmistaa, että kotiin on turvallista palata. Hän havahtui ”oudon tyhjään” asuntoon. Seinältä oli kadonnut Albert Edelfeltin arvotaulu Suzanne Potre, Vaux Sur Seine, vuodelta 1904 (Pariisitar). Guassityö oli syyttäjän arvion mukaan arvoltaan noin 10 000–12 000 euroa. Asunnosta oli kadonnut myös koriste-esineitä.

Sukulainen alkoi epäillä pahaa. Hän pyysi kodinhoitajalta selvitystä raha-asioista ja taulun kohtalosta. Tilisiirroista paljastui, että iäkkään naisen tililtä oli tehty useita siirtoja kodinhoitajan tilille. Summat olivat suuria. Kodinhoitajan selitykset tuntuivat erikoisilta. Sukulaisen mukaan iäkäs nainen oli hyvin tarkka omaisuudestaan.

Poliisi alkoi tutkia asiaa ja löysi Edelfeltin taulun kodinhoitajan seinältä. Poliisi takavarikoi taulun.

Pirkanmaan käräjäoikeus langetti 54-vuotiaalle kodinhoitajalle kahdeksan kuukauden ehdollisen vankeusrangaistuksen törkeästä petoksesta. Se katsoi naisen vieneen iäkkäältä uhrilta törkeän petoksen kautta 17 500 euroa useilla eri tilisiirroilla. Oikeuden mukaan kodinhoitaja käytti hyväkseen uhrin muistisairautta, heikkoa näköä ja luottamusta kodinhoidon työntekijään. Uhri ei ollut itse enää vuosiin liikkunut kotoa minnekään. Tuomiosta kertoi ensimmäisenä MTV:n uutiset.

Oikeus hylkäsi kuitenkin syytteen törkeästä varkaudesta, mikä koski Edelfeltin arvotaulua ja syytteen väärennöksestä, mikä koski taulun luovutussopimusta kodinhoitajalle.

Kodinhoitaja joutuu maksamaan myös iäkkään naisen kuolinpesän liki 9 000 euron oikeudenkäyntikulut. Iäkäs nainen ehti kuolla ennen oikeudenkäyntiä.

Häntä ehdittiin kuitenkin kuulla esitutkinnassa. Kodinhoitaja väitti, että hän oli saanut naiselta Edelfeltin taulun lahjaksi.

”Edelfeltin taulua en antaisi”

– Olen jo vanha, miltei sata vuotta, mutta Edelfeltin taulua en antaisi. Taulut on minulle tärkeitä ja on aina olleet. Niitä en antaisi kenellekään. Voin antaa rahaa, mutta tauluja en, nainen sanoi poliisille.

Häneltä kysyttiin vielä erikseen, olisiko hän voinut antaa taulun kodinhoitajalleen.

– En olisi antanut taulua hänelle, koska hän olisi myynyt sen. Edelfeltiä ei anneta niin vaan kenelle tahansa, nainen sanoi.

Naiselta tiedusteltiin taulusta useaan kertaan.

– En ole antanut Edelfeltiä kenellekään. Minä en Edelfeltiä antaisi kenellekään. Minä en tekisi niin, että jos jollakin on rahapula, niin sanoisin, että ota taulu seinältä ja vie mennessäs. Haluan taulun takaisin, nainen sanoi.

Sitä hän ei ehtinyt saada. Kuolinpesä ja kodinhoitaja vaativat molemmat taulua itselleen. Kodinhoitaja vetosi siihen, että kyse oli lahjasta. Kodinhoitaja vetosi myös luovutussopimukseen, jossa oli kodinhoitajan mukaan iäkkään naisen allekirjoitus.

Luovutussopimus on päiväämätön eikä siinä ole todistajia. Asiakirjan tekohetken osalta kodinhoitajan ja hänen miehensä kertomukset ovat ristiriidassa.

Pirkanmaan käräjäoikeuden mukaan iäkkään naisen työhistorian perusteella ei voitu pitää uskottavana, että hän olisi luovuttanut taulun asiassa esitettyä päiväämätöntä luovutussopimusta vastaan. Nainen oli esitutkinnassa osannut varsin yksityiskohtaisesti tuoda esiin sen, että mikäli tällainen taulu vaihtaisi omistajaa, tulisi sitä koskevat omistajuusmerkinnät hoitaa kuntoon.

Pirkanmaan käräjäoikeus ei pitänyt luovutussopimusta pätevänä sen puutteet huomioiden eikä iäkkään naisen näytetty lahjoittaneen taulua kodinhoitajalleen. Tämän vuoksi taulu piti palauttaa iäkkään naisen kuolinpesälle.

Taulun takavarikko määrättiin kuitenkin pidettäväksi voimassa kunnes asia on lainvoimaisesti ratkaistu. Tuomio on nyt lainvoimainen.

Kodinhoitajan taloudellinen tilanne oli huono

Kodinhoitajalla oli työsuhteen alkaessa ollut osakeyhtiömuotoinen hoivayritys, mutta vuodesta 2016 lukien hän oli toiminut niin sanottuna kevytyrittäjänä. Iäkäs näkövammainen nainen oli hänen ainoa asiakkaansa. Kodinhoitajan oma taloudellinen tilanne oli huono.

Iäkäs nainen oli lahjoittanut kodinhoitajalle toisen taulun tämän täyttäessä 50 vuotta. Tuon taulun arvo oli ollut noin 400 euroa.

Edelfeltin taulun arvosta oli riitaa oikeudessa, mutta kyse oli useamman tuhannen euron arvoisesta taulusta. Taulut olivat hyvin tärkeitä naiselle ja hänen edesmennyt veljensä keräili niitä.

Poliisi kysyi iäkkäältä naiselta, oliko tällä käsitystä siitä, milloin taulu oli hävinnyt asunnon seinältä.

– Ei ole. Minä en enää näe sitä. Minä näen, kun rouva konstaapeli on siinä vastapäätä, näkyy kasvot ja toinen käsi ja siinä kiiltää sormus, jos minun ei tarvitsisi olla hienovarainen, niin sanoisin, että hiukset ovat maantienharmaat. Näen, että pöydällä on maitotölkki. Minun pitää käyttää suurennuslasia, että näen jotakin. Se on hankalaa, nainen vastasi.

”En näe mitään”

Kodinhoitaja väitti, että uhri olisi antanut hänelle suuria rahasummia joululahjoiksi, kesälahjaksi ja osa tilisiirroista olisi uhrin pimeästi maksamaa palkkaa. Kodinhoitajan mukaan hän oli saanut rahaa myös raivaussahan ja muiden tarvikkeiden ostoon. Naisen mukaan uhri oli myös antanut käyttää tiliään ”vippiluonteisesti”. Käteisnostot kodinhoitaja kertoi toimittaneensa uhrin kotiin.

Oikeuden mukaan iäkäs nainen ei kyennyt näkemään tilisiirtoihin kirjattuja summia tai tilisiirtojen tai muidenkaan asiakirjojen tekstejä. Hän oli ollut yksinomaan sen varassa, mitä kodinhoitaja oli asiakirjoista kertonut.

Iäkäs nainen kertoi antaneensa lahjoja, mutta hän ei osannut kertoa yksityiskohtia niiden antamisesta ja siitä, minkä arvoisista lahjoista oli kyse. Hän kertoi poliisille, että hän on voinut antaa kodinhoitajalle rahaa tarpeeseen, jos tämä on sitä sattunut tarvitsemaan. Kyse oli kuitenkin ollut kympeistä tai korkeintaan satasista. Nainen myös kertoi, että hän on kaksi kertaa maksanut joululahjaksi öljyä kodinhoitajalle ja silloin kyse on saattanut olla suuremmastakin summasta.

Poliisi kysyi vielä naiselta, vaatiiko hän rangaistusta. Poliisi kysymykset ovat kursiivilla. Iäkkään naisen muistin heikkeneminen vaikeutti kuulusteluja.

Jos joku on vienyt sen Albert Edelfeltin taulun, jos sinulta täältä kotoa sen on joku vienyt, niin vaaditko sinä rangaistusta semmoselle henkilölle.

– En mä voi sitä vaatia, kun mä en tiä, nainen vastasi kuulusteluissa.

Sinun omaisuutta jos viety.

– No mistä mä tiän, jos mä oon ollu niin paljo höppänä, että mä oon sanonu, että sen kun viet.

Niin sä et oo varma, niinkö?

– Enhän mä oo.

” Onko sinulla ollut tapana antaa hänelle joululahjoja?

– Kyllä mä olen ihmisille antanu rahaakin, kun en oo pystyny muuta. Mut en mä osaa sanoo, että kelle mä oon ja mitä mä oon antanu.”

” Kuinkas paljon sä näet, jos mä näytän sulle tämmöstä kuvaa siitä sun taulusta, niin pystytkö sä tästä sanomaan mitään?

– En mitään.

Et näe ollenkaan.

– Mä näen, että siinä on jotkut tummat kehykset.

Joo, Siinä on semmonen ihan valkoisissa vaatteissa oleva nainen, jolla on leveälierinen hattu.

– En näe mitään. Voi olla. En mää voi, mulla on niin hatara muisti, että mä en halua, että mun täytyy joku määrätty asia todistaa. Koska mä, mulla on hatara muisti jo, jos ajattelette millon mä oon syntyny ja kuinka pitkiä aikoja on kaikesta. Se on vähän liikaa vaadittu, että satavuotias voi muistaa, että onko hattupäinen ollut silloin ja tällöin, nainen vastasi poliisille.

Törkeän petoksen tekoaika oli vuoden 2016 lopusta vuoden 2019 alkuun.