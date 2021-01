Suurin toive on, että ensi vuonna globaali piina viimein helpottaisi, kirjoittaa erikoistoimittaja Seppo Varjus.

Koronaviruksen vastaiset rokotukset käynnistyivät loppuvuodesta 2020 monella puolella maailmaa. Niihin liitetään suuria odotuksia. Aivan yksinkertaista viruksen ja taudin voittaminen niidenkään avulla ei kuitenkaan ole.

Heti pandemian alettua erityisesti elinkeinoelämä toivoi nopeaa ratkaisua. Talouden seisahtuminen uhkasi.

Jotkut luottivat luonnostaan syntyvään laumasuojaan. Sen muodostuminen osoittautui hankalaksi. Todettiin joitakin tapauksia, joissa samat ihmiset saivat viruksen ja taudin uudestaan.

Ruotsin malli lievine suosituksineen todettiin ensin vaaralliseksi ja lopulta katastrofiksi.

Taloustietäjistä monet siirtyivät lievien rajoitusten puolustajista kovien kannattajiksi.

Jäljelle jäi rokottaminen.

Rokotteista saattaa tulla kisa vuonna 2021.

Tämä kuuluu lääketieteen suuriin saavutuksiin. Ennätysajassa kehitettiin rokote, joka katsotaan tarpeeksi turvalliseksi pandemian pysäyttämiseen. Eikä vain rokote vaan rokotteita, joita tulee koko ajan lisää.

Ennen tällainen vei vuosia ja vuosikymmeniä. Mutta pysäyttävätkö rokotteet SARS-Cov-2-viruksen ja Covid-19-taudin?

Ensin rokotteet pitää hankkia ja rokotukset organisoida. Tämä voi aiheuttaa kansainvälistä kaaosta.

Himotuimpia ovat tiukan seulan läpi käyneet läntisten valmistajien rokotteet. Ne varattiin etukäteen vaurasta maailmaa varten.

Ottajia löytyy kyllä varmasti myös vaikkapa kiinalaisille ja venäläisille rokotteille. Jo vuonna 2020 nähtiin maskidiplomatiaa. Vuonna 2021 on rokotediplomatian vuoro.

Pahnanpohjimmaisiksi jäävät köyhimmät maat, jotka eivät sijaintinsa ja luonnonvarojensa vähyyden vuoksi kiinnosta ketään.

Suomen kaltainen vauras maa saanee rokotteita ilman kohtuuttomia viivästyksiä. Silti operaatiosta tulee pitkä.

Vasta kun terveydenhuollon henkilökunta ja pahiten vaarassa olevat riskiryhmät saadaan rokotettua, on koko kansan vuoro. Törmätään kahteen ongelmaan. Osa haluaa rokotetta niin kovin, että ei millään malttaisi odottaa vuoroaan. Osa kieltäytyy kokonaan, usein netissä liikkuvan epämääräisen propagandan vuoksi.

Mahdollisimman moni rokotteen ottaja olisi tarpeen, jotta viruksen kierto lakkaisi. Saattaa olla, että ainakin ensimmäiset rokotteet vain estävät vaarallisen tautimuodon syntyä ottajissaan. He voisivat siis edelleen saada viruksen ja levittää sitä eteenpäin.

Jos tilanne on tämä, suojavälineitä ja -välejä tarvitaan vielä pitkään.

Jos tilanne on tämä, suojavälineitä ja -välejä tarvitaan vielä pitkään.

Palaako maailma entiselleen?

Voisi kuvitella, että matkakuume on kova, kun kotimaan rajat ovat olleet vankilana kuukausia. Aluksi maat kuitenkin kyräilevät toisiaan ja odottavat varmuutta siitä, että rokotteet todella toimivat. Sitten saattaa seurata turistibuumi, jollaista ei ole nähty.

Mutta jotkut huolehtivat jo pidemmälle. Vuoden 2020 opetus ei ole se, että vaikkapa Kiinassa on tuntemattomia viruksia, joita täytyy varoa. Opetus on se, että nykyaikainen lentoliikenne ja valtavat matkustajamäärät kuljettavat vaarallisen viruksen päivissä kautta maailman.

Ennen paikallisiksi jääneistä pikkuepidemioista tulee äkkiä pandemioita. Nyt koettu koronavirus on kuitenkin valikoiva tappaja. Suurin osa uhreista on vanhoja ja perussairaita.

Vaikkapa sata vuotta sitten riehunut Espanjan tauti oli erilainen. Se niitti nuoria ja terveitä. Tällaisiakin viruksia on luonto täynnä. Kasvavat ihmismäärät ja supistuvat luontoalueet lisäävät taudinaiheuttajien siirtymistä ihmisiin.

Siksi koronapandemian aiheuttama pelästys voi vaikuttaa matkustusmääräyksiin tulevaisuudessakin. Ainakin lentoyhteydet katkaistaan aikaisempaa herkemmin.

Jos suuret ihmisjoukot rokotetaan, lähityö tulee taas turvalliseksi. On epätodennäköistä, että siihen palattaisiin pandemian aikaa edeltävässä laajuudessa. Monet uudet tekniikat löivät läpi. On huomattu, että työpaikalla olo on joskus aivan turhaa.

Kotona työt sujuvat monilta nopeammin, mutta eivät kaikilta. Joskus tarvitaan myös aivoriihiä, jotka eivät aivan Zoomissa toteudu.

Työnantajille suuret toimistotilat kaupunkien keskustoissa ovat kalliita. Etätöihin voivat joutua nekin, jotka eivät haluaisi.

Syntyy aivan uudenlaisia johtamisen ja työn ratkaisuja ja pulmia. Ne jouduttuivat nyt vuosikymmenillä.

Alkava vuosi on Joe Bidenille haasteiden vuosi.­

Joe Bidenin USA – iäkästä presidenttiä odottaa valtava haaste

Joe Biden, 78, ottaa tammikuussa vastaan jättimäisen haasteen. Pandemian kurittama suurvalta pitäisi saada jaloilleen. Sen tuhotut ulkosuhteet täytyisi palauttaa.

Kannattaa miettiä, mitä haluaa, koska sen voi saada. Biden on halunnut Yhdysvaltain presidentiksi ikänsä. Ensimmäisen kerran hän yritti kisaan vuonna 1988.

Nyt Biden antoi ymmärtää kilpaan lähdön syyksi velvollisuudentunnon koeteltua kotimaata kohtaan. Mutta tuskin vanha kunnianhimo minnekään oli kadonnut.

Biden saattaa hyvinkin olla oikea mies oikeassa paikassa. Demokraattien ja republikaanien välit ovat niitä jäiset, että niitä sovittamaan tarvitaan todellista kongressin konkaria. Sitä Biden ehti olla vuosikymmeniä ennen kuin hänestä tuli Barack Obaman varapresidentti.

Ajat kuitenkin ovat toiset. Voi olla, että paraskaan ”sulle mulle” -peli ei enää toimi. Yhdysvalloissa eletään vastakkainasettelun aikaan. Sitä eletään kaikkialla muuallakin. Juuri siksi Bidenin onnistuminen olisi muidenkin kuin yhdysvaltalaisten etu.

Bidenin perässä kulkee raskas varjo, Donald Trump. Trump ei suostunut myöntämään selvää tappiotaan presidentinvaalissa.

Trump puhuu jo uudesta vaalikampanjasta vuotta 2024 varten. Hän saattaa käynnistää sellaisen saman tien. Silloin demokraattien ja republikaanien henkisestä sisällissodasta tulee loppumaton.

Riippumatta kongressin vaihtelevista voimasuhteista tämä halvaannuttaisi Yhdysvallat. Maa olisi kipeästi monien uudistusten tarpeessa.

Monien asiantuntijoiden mielestä koko maan infrastruktuuri valtateitä myöten tarvitsisi uudelleenrakennusta.

Pandemia vain korosti sosiaaliturvan puutteita ja epätasa-arvoa. Trumpin viimeistä vuotta presidenttinä häiritsivät suurmielenosoitukset poliisiväkivaltaa vastaan. Hänen väistymisensä ei merkitse, että ne loppuisivat heti. Päinvastoin, kaasua voidaan painaa nyt puolin ja toisin eri syistä.

Demokraattien vasen siipi vaatii Bidenilta uudistuksia, joihin hän ei välttämättä ole valmis.

Iäkkään Bidenin rinnalla 56-vuotiaan varapresidentti Kamala Harrisin asema korostuu.

Harrisin henkilöön liittyy kaksi asiaa, jotka saattoivat olla ratkaisevia Donald Trumpin yllätysvoitolle vuonna 2016. Harris on musta, kuten Barack Obama. Miljoonat Obamaa vuosina 2004 ja 2008 äänestäneet valitsivat Trumpin vuonna 2016.

Obama itsekin on arvioinut ihonvärinsä vaikuttaneen asiaan. Mutta millainen psykologinen reaktio oikein oli? Se on arvoitus.

Vähemmän puhuttu asia on se, vaikuttiko Hillary Clintonin sukupuoli hänen tappioonsa vuonna 2016. Vastaus saattaa olla ikävä ja poliittisesti epäkorrekti.

Kamala Harris voi todella pian joutua Trumpin ja hänen seuraajiensa tulilinjalle. Silloin hän joutuu miettimään näitä kahta kysymystä.

Saako Sanna Marin hallituksensa pysymään pystyssä?­

Kestääkö hallitus? Keskustan kestokyky ratkaisee.

Sanna Marinin (sd) hallituksen kaatumista moni odotti jo syksyn 2020 budjettiriihessä – turhaan. Ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) asian käsittely joulukuussa pisti hallituksen kovimmille ainakin puheissa.

Vuonna 2021 jännätään taas hallituspohjan kestoa. Keskusta on se, joka lähtee, jos on lähteäkseen. Puheenjohtaja Annika Saarikko korostaa, että näin ei käy ainakaan koronakriisin kestäessä. Hermoilevilla keskustan kansanedustajilla on muita ajatuksia asiassa.

Vihreitä ja vasemmistoliittoa sitoo demareihin se, että ne eivät tavoitteilleen parempaa hallituspohjaa saa. Siksi puolueet ovat valmiit nielemään katkeran kalkin toisensa perään.

Marin edustaa demarien vasenta laitaa, eikä ole kovin innokas vaihtamaan päähallituskumppanikseen kokoomusta ainakaan vaalikauden kesken. Keskustan lähtö voisi pakottaa siihen. Eduskuntaa ei ole Suomessa miesmuistiin hajotettu, ja olisi todennäköistä, että ennen sitä haettaisiin uutta hallituspohjaa.

Vajaa vuosi sitten koronasta tuli koko hallitusta koossa pitävä voima. On kuulunut kritiikkiä siitä, että Marin keskittyy vain siihen. Hallitus kuitenkin on koronan suojissa edistänyt oppivelvollisuusuudistusta ja omaa soteaan. Kumpikaan hanke ei ole kokoomuksen mieleen.

Marin loistaa kansainvälisissä medioissa. Ulospäin ei näy Suomessa esitetty välillä kireäkin kritiikki, johon Marin vastaa joskus kärttyisyydellä, joka ei aivan hänen imagoonsa sovi.

Koronan jälkeen palaa arki. Kuten monessa liitossa arjen sujuminen ratkaisee myös Marinin hallituksen kohtalon.

Pormestariehdokas Jussi Halla-aho.­

Kaikkien aikojen vaalipeli – perussuomalaisten rynnistys voi hyödyttää muitakin

Tiedättekö mitään tylsempää kuin kuntavaalit? Vuonna 2021 tämäkin on toisin.

Kuntavaalipeli kävi kovana jo viime kesästä lähtien, mikä on ihan poikkeuksellista. Hämmentäjänä toimivat perussuomalaiset. Timo Soinin aikana puolue oli kuntavaalien alisuorittaja. Jussi Halla-aho haluaisi tehdä kuntavaaleista seuraavien eduskuntavaalien voittoisan esikisan.

Halla-aho on itse ehdolla Helsingin pormestariksi. Se tuo näkyvyyttä, joskaan Halla-aho tuskin oikeasti haluaa virkaa. Ja mahdollisuudetkin siihen ovat pienet, vaikka puolueen suosio pääkaupungissa kasvaisikin.

” Hiukan ristiriitaisesti perussuomalaisten päätavoite on maaseudulla.

Hiukan ristiriitaisesti perussuomalaisten päätavoite on maaseudulla. Se on saanut sieltä pitkään kansanedustajia. Nyt tarkoitus olisi vallata kunnat rypevältä keskustalta.

Tämä ei kuitenkaan ole aivan helppoa. Keskustan takana on satavuotinen puoluekoneisto. Maakuntien väki on vanhaa ja pitää tavoistaan kiinni.

Kokoomus on voittanut kolmet viimeiset kunnallisvaalit. Oppositiosta käsin sen pitäisi olla helppoa, mutta ei ole. Puolue pelkää Helsingin johtoaseman menestystä tosissaan. Se menisi vihreille.

Joidenkin arvioiden mukaan perussuomalaiset syövät koko maassa ääniä kokoomukselta niin, että demarit nousisivat kuntavaaleissa valtakunnan ykköseksi. Tällä on lähinnä symbolista merkitystä.

Victor Orbanin populistipuolueen vaalimainos Unkarissa 2018.­

Populisteilla on yhä mahdollisuus nousta johtoon jossain Länsi-Euroopassa

Donald Trumpin vaalitappion myötä maailman populistit menettävät kirkkaimman johtotähtensä. He eivät välttämättä enää tarvitse häntä.

Eurooppalaisten populistien ja äärinationalistien vinkkelistä Trump oli aivan liian amerikkalainen. Hän on bisnesmies, ei minkään aatteen soturi.

Euroopan populistit ovat yhä enemmän ideologinen ryhmä, joka korostaa omaa kansallisvaltiota ja perinteitä. Eri maiden populistien yhteistyön kannalta tämä tekee elämän tietysti hieman mutkikkaaksi.

Liikkeiden johtajat ovat kuitenkin parhaassa keski-iässä olevia poliitikkoja, jotka oppivat kantapään kautta kompromissien teon. Nuoria seuraajia riittää.

Todellinen valtaan pääsy voi vaatia innokkaimpien odotusten pettämistä. Toistaiseksi populistit eivät ole nousseet valtaan yhdessäkään Länsi-Euroopan maassa.

Itäisen EU:n Puola ja Unkari poikkeavat lännen asetelmista monilla tapaa. Unkarin Viktor Orbán esiintyy mielellään kuin koko liikkeen johtaja, mutta fiksuimmat länsipopulistit varovat pelimiehen liikkeitä.

Todennäköisesti Länsi-Euroopassa nähdään lähiaikoina populistinen kokeilu, ehkä jopa vuonna 2021. Tai pian sen jälkeen. Vaikkapa Italia saattaisi olla hyvä ehdokas. Tai Ruotsi.

Miten Suomi pärjää ensimmäisissä arvokisoissaan?­

Viimein, Huuhkajat – Suomen miehet pelaavat suuresta unelmasta

Maailma ei ole reilu. Erityisen epäreilu se oli Suomen jalkapallomaajoukkueelle, jonka ensi kertaa ikinä piti pelata miesten arvokisoissa kesällä 2020. Tiedetään, kuinka kävi.

Kesällä 2021 jalkapallon EM-kisat pitäisi järjestää, tosin ei ole oikein selvää missä. Isot eurooppalaiset jalkapallosarjat pyörivät, joten EM-kisatkaan eivät ole mahdottomuus. Jos rokotuskampanjat onnistuvat, niissä voi olla jopa yleisöä.

Markku Kanervan Huuhkajat eivät välttämättä ole aivan sama ryhmä kuin olisivat viime kesänä olleet. Uusia lupaavia kykyjä ilmaantuu, mikä on tietysti vain hyvä.

Miesten jalkapallo on maailman suurin laji. Alkulohkoon jääminen on Suomelle aika realistinen odotus. Yksikin pudotuspeli olisi bonusta.

Mutta tie on auki ja joskus nähdään vielä todellisia urotekoja. Nämä kisat muistetaan.

Kiina on ottanut takaisin paikkansa suurvaltana.­

Itä nousee – iskikö Kiinaan vauhtisokeus?

Vuonna 2019 kävi selväksi, kuinka brutaalisti Kiina kukistaa sisäiset haastajansa Hongkongista uiguurien maille. Presidentti Xi Jinping, hänet nostanut kommunistinen puolue ja uusi suurvalta eivät enää peittele raakaa voimaansa.

Länsimaat yrittävät koota rintamaa vastaamaan tähän. Se on kuitenkin hankalaa. Vanhassa kylmässä sodassa länsimailla ei juuri ollut yhteisiä taloudellisia intressejä Neuvostoliiton kanssa. Kiinan kanssa niitä nyt riittää. Maan talouden koko tekee siitä mahdottoman eristää.

Yhdysvallat käy teknologiasotaa Kiinan kanssa ja usuttaa muita mukaan. Tämä ei välttämättä innosta amerikkalaisia yhtiötä, jotka haluavat ostaa ja myydä Kiinaan. Yhdysvalloissa ja maailmanlaajuisestikin se nostaa tuotteiden hintoja. Yhteisten tekniikoiden sijasta käytetään erilaisia, mikä nostaa kustannuksia.

” Kiinalle ei saisi antaa periksi, mutta toisaalta sitä ei pitäisi ärsyttääkään liikaa.

Tähän ennen kaikkea Yhdysvaltain uuden presidentin Joe Bidenin pitäisi löytää ratkaisu. Kiinalle ei saisi antaa periksi, mutta toisaalta sitä ei pitäisi ärsyttääkään liikaa. Myös Kiinan kasvava sotamahti pitää ottaa huomioon.

Vuonna 2020 Kiina on entistä näkyvämpi ja vihaisempi. Kiinalaistenkin arvioiden mukaan Xi on vauhtisokeudessaan tehnyt kalliita virheitä. Kiinan talousnousun käynnistänyt Deng Xiaoping oli tarkka siitä, että maa ei näytä voimaansa ennen kuin sitä on tarpeeksi. Xi on arvioinut, että nyt on, mikä saattaa olla erehdys.

Kiina on kuitenkin tullut jäädäkseen ja ottanut takaisin vuosituhantisen paikkansa suurvaltojen joukossa. Suomenkin pitää ottaa se huomioon.

Osa koronaa pelästyneistä jättää festarit väliin ensi kesänäkin. Vesala Ruisrockissa 2019.­

Maailma muuttui. Ja musiikki maailman mukana

Viihteen suuri murros käynnistyy vuonna 2021. Vuonna 2020 festivaalit, keikat ja ravintolatanssitkin peruttiin.

Nälkä elävän musiikin ja muunkin viihteen ääreen on kova. Koko 2000-luvun suuri trendi on ollut, että keski-ikäiset ja sitä vanhemmatkaan eivät enää jää kotiin. Parhaat festivaalit eivät ole vanhan ajan savipeltoja. Tarjolla on gourmetruokaa ja taidetta.

Mutta vuosi on pitkä aika ja yksi menetetty kesä voi murtaa vanhat tavat. Osa koronaa pelästyneistä jää varmasti kotiin ensi kesänäkin. Se osuu monen konkariartistin kukkaroon, jos he edes tien päälle pääsevät.

Uusille kyvyille ja uusille tavoille murros avaa mahdollisuuksia. Ihmeitä kuullaan ensi kesänä.

Jättimäinen hiilivoimala Puolan Bełchatówissa.­

Ilmastonmuutos ei kadonnut minnekään – ihmisen isoin haaste on yhä edessä

Ihmisten kalloihin mahtuu yksi uhka kerrallaan. Olisi syytä, että vuonna 2021 se olisi taas ilmastonmuutos.

Pandemia vähensi lentomatkailua, mutta isossa kuvassa se ei tehnyt mitään koko ihmiskunnan ja luonnon suurimmalle uhalle.

Ilmastonmuutos ei välttämättä tarkoita elämän tuhoutumista maapallolta. Ilmasto on muuttunut aina pitkissä sykleissä ja lyhyissä katastrofeissa. Jääkausia tulee taas joskus, ja tulivuoret purkautuvat.

Menneisyyden tutkimus kuitenkin osoittaa, kuinka tuhoisia tällaiset muutokset ovat olleet niiden aikana eläneille lajeille ja ihmisille.

Ajatelkaa kuolonvuosia, jotka kylmä toi Suomeen 150 vuotta sitten. Ajatelkaa paljon pahempia muutoksia, jotka kestäisivät vuosien sijasta vuosikymmeniä. Kylmiä tai kuumia. Muistakaa, että suuri osa maailman ihmisistä on niitä vastaan yhtä suojattomia kuin suomalaiset 1860-luvun lopulla. Miettikää, kestämmekö mekään mitä tahansa.

” Tekniikalla ylpeilevä nykymaailma voi olla yllättävän hauras.

Ilmastokriisit ovat kaataneet monta suurta kulttuuria. Tekniikalla ylpeilevä nykymaailma voi olla yllättävän hauras.

Joe Bidenin tulo Yhdysvaltain presidentiksi merkitsee maan paluuta täysillä mukaan Pariisin sopimuksiin. Kiinan Xi Jinping on juuri ottanut propagandavoiton lupaamalla maailman työpajasta tulevaisuudessa hiilineutraalia.

Hyvä, että hyviä pyrkimyksiä on jälleen. Ilmastokysymys koskee kaikkia elossa olevien ihmisten sukupolvia ja luultavasti muutamaa tulevaakin.