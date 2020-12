Rokotepulloista on käytetty viisi annosta, kun todellisuudessa yhdestä pullosta riittäisi kuudesta seitsemään annosta rokotetta.

Suomessa on heitetty jopa satoja koronarokoteannoksia turhaan hukkaan. Asia vahvistetaan IS:lle terveydenhuollon lähteistä. Myös THL on asiasta tietoinen.

Taustalla on rokotevalmistajan ohjeiden pilkuntarkka noudattaminen.

Video yllä: Suomen ensimmäiset koronarokotteet annettiin Helsingissä sunnuntaina.

Pfizerin ja Biontechin koronarokote tulee pulloissa, joissa on jokaisessa periaatteessa viisi annosta. Yhtiöt laittavat kuitenkin pulloihin enemmän ainetta, minkä vuoksi yhdestä pullosta riittäisi annoksia 6–7 rokotteeseen.

Toimintatapa on herättänyt Suomen terveydenhuollossa ihmetystä. Miksi rokotepulloista ei oteta irti kaikkea, mitä niistä saadaan? Suomeen on tullut jo ainakin noin 10 tuhatta rokoteannosta, eli annoksia on mennyt varovaisenkin arvion mukaan hukkaan satoja.

THL:n erityisasiantuntija Mia Kontio vahvistaa asian Ilta-Sanomille.

– Kyllä olen tästä tietoinen. Valmistaja on ilmoittanut, että pullosta otetaan 5 annosta. Tästä ei ole poikettu, sillä se on virallinen ohje. Loput laitetaan pois, Kontio sanoo.

– Rokoteainepulloissa on aina niin sanottu vara, eli kun otetaan yksi annos, pullosta ei mene täsmälleen sen kokoinen määrä. Kaikissa moniannospulloissa on vara, mutta näyttää siltä, että tässä rokotteessa vara on paljon isompi. On normaali käytäntö, että mitä useamman kerran pullosta otetaan annoksia, sitä suurempi varan pitäisi olla. Näitä ei voi kutsua vara-annoksiksi. Rokotteen annostelupulloon on laskettu ylimääräinen tilavuus, jotta sieltä varmasti saadaan kaikki määrätyt annokset ulos, Kontio perustelee.

Esimerkiksi Tanskassa rokotepullosta on kuitenkin käytetty kaikki annokset. Miksi näin ei tehdä myös Suomessa? Eikö tämä ole haaskausta?

– Tietenkään ei ole mitään järkeä heittää pois rokotepulloa, jos siitä saa vielä kokonaisen yhden annoksen. Jos kuitenkin joka paikassa aletaan katselemaan pulloja ja pohtimaan, minkä verran annoksia siitä saa, ei siinäkään ole järkeä. Täytyy olla selkeä ohje valmistajalta niin, että kuusi annosta voi ottaa pullosta, Kontio vastaa.

Kontio ei ottanut kantaa siihen, miksi Tanskassa rokotepullosta on Pfizerin ohjeistuksesta huolimatta käytetty myös pulloon jätetty vara. Pfizerin viiden annoksen ohje perustuu Kontion mukaan rokotteen myyntilupaan.

Onko viiden annoksen ohjetta pakko noudattaa Suomessa, kun pullosta kuitenkin saa ylimääräisiä annoksia? Eikö toimintatapaa olisi tarpeellista muuttaa?

– Saamme tästä lisätietoa hyvin todennäköisesti tänään ja toimimme sen mukaan, Kontio vastaa.

Suomeen 26. joulukuuta saapuneessa rokote-erässä on ilmoitettu olevan noin 10 000 rokoteannosta.

Myös Norjassa asia on noussut esille, kun VG kertoi, että maassa on saatettu heittää turhaan roskiin satoja annoksia koronarokotetta.