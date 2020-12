Kolmen sukupolven asuttama Nyrhisten talo paloi täysin, mutta tuntemattomien ihmisten auttamishalu yllätti – näin savuavilta raunioilta on lähdetty uuden elämän alkuun

Tulipalossa kaikkensa menettäneen perheen hätä herätti ihmisissä auttamishalun.

Ilta-Sanomat kertoi savonlinnalaisperheen kohtaamasta tragediasta 19. joulukuuta.

Tuolloin perheen isä Heikki Nyrhinen kertoi, kuinka räjähdysmäisesti levinnyt tulipalo tuhosi kolmen sukupolven asuttaman talon hetkessä maan tasalle. Ihmiset pelastuivat, mutta perheen koko talossa ollut omaisuus tuhoutui.

Lue lisää: Kolmen sukupolven asuttama Nyrhisten kotitalo paloi raunioksi – kaikkensa menettänyt perhe rakentaa uutta elämää täysin tyhjästä

Onnettomuuden jälkeen perheen arki on nyt asettumassa uuteen alkuun. Nyrhisen vaimo ja kolme pientä lasta ovat muuttaneet uuteen kotiinsa kaupunkiin, Nyrhisen 85-vuotias isä palvelutaloon Savonrantaan ja 78-vuotias äiti on siskonsa luona Rantasalmella.

Nyrhinen itse aikoo asustaa ainakin talven yli perheen omistamalla, kesäisessä vuokrakäytössä olevalla mökillä kotitilan lähistöllä.

– On minulle tarjottu asuntoa kirkonkylältä, mutta ainakaan toistaiseksi en ole sitä ajatellut. Tässä on ollut paljon kaikkea muuta ajateltavaa.

Tulipalossa Nyrhiseltä meni rahapussi ja sen mukana muun muassa pankkikortti, henkilökortti ja ajokortti. Pankista hän ei kertomansa mukaan saanut rahaa, kun ei pystynyt todistamaan henkilöllisyyttään.

– Uudet ajokortin ja henkilökortin olen jo saanut, mutta pankkikorttia en vieläkään. Ehkä se tällä viikolla tulee. Kun se tulee, menen ostamaan lämmityskaapelin, että saan mökkiin juoksevaa vettä.

Nyrhinen kertoo hänkin saaneensa apua seurakunnan diakoniatyöltä.

– Ovat tuoneet minulle mökille vaatteita, vuodevaatteita ja astioita. Ja ruokaa olen saanut heiltä ja ystäviltäni niin, että pärjään ainakin viisi päivää, vaikka eivät toisi mitään. Kaikesta saamastani avusta olen suuresti kiitollinen kaikille.

Kokemastaan ja perheensä kokemasta huolimatta Nyrhinen kertoo voivansa olosuhteet huomioon ottaen jotenkuten.

– Päivä kerrallaan tässä nyt mennään, mutta kahta ei tohdi vielä oikein ajatella. Yön tunteina asiat tulevat mieleen kerta toisensa jälkeen. Melatoonia olen ottanut, että saisin nukutuksi.

Ihmisten auttamishalu on yllättänyt kotinsa Savonlinnan Savonrannalla Etelä-Savossa joulun alla menettäneen perheen avustuskeräyksen toimeenpanijat.

Kirkkopalvelujen Kotimaanavun nettikeräys ylitti sille asetetun 5 000 euron tavoitteensa muutamassa tunnissa. Kuluvan viikon tiistain iltapäivään mennessä summa oli karttunut jo lähes 28 000 euroon.

Keräys ei aivan yllä Kotimaanavun tähänastiseen ennätykseen, mutta on hyvällä hopealla. Savonlinnalaisperheen keräystä suurempaan tuottoon ylsi vain joulukuussa 2017 Porvoon edustalla tapahtuneen luotsiveneen haverin uhrien perheille järjestetty keräys.

Kotimaanavun tuottaja Ilkka Kalmanlehto arvioi, että järkyttävä tapahtuma on herättänyt ihmisissä pyyteetöntä auttamishalua. Joulun läheisyys on myös varmasti vaikuttanut ihmismieliin.

– Niinhän sitä tutussa joululaulussakin sanotaan, että ”niin hyvä lämmin hellä on mieli jokaisen”, Kalmanlehto muotoilee.

Kotimaanavun järjestämien nettikeräysten lahjoitusvarat ohjataan perille evankelisluterilaisten seurakuntien diakoniatyön kautta. Paikalliset diakoniatyöntekijät kartoittavat kunkin avustuskohteen tilanteen ja järjestävät avun perille.

Savonlinnalaisperheen avustuskeräyksen Kotimaanavun sivulle perusti Savonlinnan seurakunnan diakoniatyöntekijä Marja Mustonen.

Myös hän on iloisesti yllättynyt keräyksen onnistumisesta. Hän kertoo perustaneensa työuransa aikana useita keräyksiä, mutta juuri tämä on herättänyt ihmisissä valtaisan auttamishalun. Hänkin uskoo, että joulun läheisyydellä on ollut osuutensa keräyksen tuottoon.

– Mutta toivon hartaasti, että ihmiset tätä perhettä kohdanneen kriisin herättäminä alkaisivat ajatella, että apua voi antaa myös lähelle. Apua tarvitaan maailmalla, mutta sitä tarvitaan myös meitä lähellä. Kuka tahansa meistä voi koska tahansa joutua tilanteeseen, että lähimmäisten apu on tarpeen.

Mustonen muistuttaa myös, että jokainen apu on yhtä arvokas, oli avustussumma mikä tahansa.

– Köyhän opiskelijan keräykseen laittama viisi euroa on yhtä arvokas kuin rikkaan antamat sataset tai tuhannet. Tärkeintä on se, että auttaa, se että on sydämestään mukana yhteisessä avustustyössä.

Seurakunnan diakoniatyö on toimittanut keräyksen tuotolla savonlinnalaisperheelle kaikkea sellaista apua, jolla he ovat voineet selviytyä arjen alkuun; vaatteita, astioita, huonekaluja ja kaikkea sellaista, mitä kodeissa ja lapsiperheissä tarvitaan.

Koska Kotimaanavun lahjoitukset ohjataan apua tarvitseville seurakuntien diakoniatyön kautta, avun antajat voivat luottaa siihen, että apu menee myös perille.

Kalmanlehdon mukaan Kotimaanapu perustaakin toimintansa luotettavuuteen aja avoimuuteen.

– Raportoimme säännöllisesti avustustoiminnastamme Poliisihallitukselle. Kerromme avoimesti myös avustuskohteemme ja millaista apua mihinkin on toimitettu ja minkä verran. Avoimuus on toiminnan luotettavuutta.

Tulipalo oli nähtävästi saanut alkunsa Nyrhisten talon takaoven puoleisen seinustan kuistilta.­

Nyrhisten noin 250 neliön suuruinen talo paloi ennen joulua maan tasalle. Näkymä raunioilla oli lohduton.­