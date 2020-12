Katso tiistain tuoreimmat tiedot Suomen koronatilanteesta – täällä ovat korkeimmat ja matalimmat ilmaantuvuusluvut

Vuokatissa todettiin jälleen uusi tartunta joulun ajalta.

Suomessa on raportoitu tänään neljä uutta koronaviruksen aiheuttamaan tautiin liittyvää kuolemantapausta, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Yhteensä kuolemantapauksia on raportoitu nyt 550.

Sairaalahoidossa koronaviruksen aiheuttaman taudin vuoksi on tällä hetkellä 221 ihmistä. Heistä tehohoidossa on 30 ihmistä, mikä on yksi enemmän kuin eilen. Yhteensä sairaaloissa on 16 koronapotilasta vähemmän eiliseen verrattuna.

Kahden viikon tartunnat laskussa

THL kertoi aikaisemmin, että Suomessa on todettu 283 uutta koronavirustartuntaa. Kahden viime viikon aikana on raportoitu 3 961 tartuntaa. Tämä on 2 036 tartuntaa vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana. Tuolloin raportoitiin 5 997 tartuntaa.

Myös viikon aikana todetut tartunnat ovat laskussa. Viimeisen seitsemän päivän aikana tartuntoja on raportoitu 1 703, mikä on 555 tartuntaa vähemmän kuin edellisen seitsemän päivän jaksolla. Tuolloin tartuntoja raportoitiin 2 258.

Yhteensä Suomessa on raportoitu pandemian alusta saakka 35 420 koronavirustartuntaa.

Taudin ilmaantuvuus on suurinta Varsinais-Suomen, Ahvenanmaan sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirien alueilla, joissa ilmaantuvuus on yli 120:n. Matalimmat ilmaantuvuusluvut ovat Keski-Pohjanmaan (5,2) ja Itä-Savon (5,0) sairaanhoitopiirien alueilla.

Ilmaantuvuus kertoo tautitapaukset kahden viikon ajalta sataatuhatta asukasta kohden.

Vuokatissa tartunta myös lomakohteen työntekijällä

Vuokatin matkailualueella sijaitsevan Holiday Club Katinkullan työntekijällä todettiin eilen koronatartunta, Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä kertoi aiemmin tiistaina.

Tartunnan saanut työntekijä oli viimeksi työvuorossa aatonaattona ja jouluaattona. Hän on voinut altistaa asiakkaita ravintola O’Learysissa molempina päivinä sekä Katinkullan aamupalalla jouluaattona.

Joulun aikana Vuokatissa todettiin 12 tartuntaa ulkopaikkakuntalaisilla matkailijoilla, Kainuun sote kertoo.

Kainuun soten mukaan ei ole varmuutta siitä, liittyykö työntekijän tartunta alueen aiempiin tartuntaryppäisiin vai onko kyse erillisestä tartunnasta. Karanteeniin on määrätty neljä työntekijää.