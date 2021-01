Armollisuutta, talviuintia, pizzakerho... – tunnetut suomalaiset kertovat, mistä he saavat omaan arkeensa valoa

”Minulle henkilökohtaisesti iloa tuo se ajatus, että jossain vaiheessa rajoitukset poistuvat sen verran, että pääsen taas pelaamaan fudista.

Jokapäiväisessä elämässä iloa tuo armo. Se, että ihmisten sydän heltyy huomaamaan lähimmäisen hädän ja tarpeet. Se on jotakin tosi koskettavaa.

Meidän olisi löydettävä myös armollisuutta itseämme kohtaan. Minulla on joka vuosi sama uudenvuodenlupaus, jota en pysty pitämään. Se on käänteinen citius, altius, fortius eli hitaammin, matalammalle, heikommin. Pyrkimys on, että en suorittaisi niin paljon, enkä kurkottaisi kuuseen. Toivon, että osaisin olla itselleni armollinen sen suhteen, että välillä saa vain olla.

Korona-aika on näkynyt seurakunnan työssä. Yksinäisyys on lisääntynyt. Tälle asialle meidän kaikkien, myös kirkon, pitäisi tehdä jotakin.

Kokoontumisen tarve tuntuu ihmisillä olevan kova. Olen sanonut, että fyysinen etäisyys ei tarkoita henkistä etäisyyttä.

Kun pyhä kolmiyhteys on usko, toivo ja rakkaus, niin nyt etenkin toivon sanoja on minulta kaivattu. Kun mietin toivoa, niin talvipäivänseisaus edustaa minulle sitä: mennään valoa kohti, mennään kevättä kohti. Ja jos hyvin käy, mennään kohti vapautta, ja koronalle saadaan jotain tehtyä.

Korona-aika on tehnyt muutaman asian selväksi. Yksi on, että ihmiset tarvitsevat toisiaan. Meidän täytyy pitää huolta toisistamme ja luottamuksesta yhteiskuntaan. Nyt ei saisi syntyä juopaa ihmisten välille, vaikka kuinka kuntavaalit kolkuttelevat keväällä. On aika jälleenrakentaa yhteiskuntaa.

Toiseksi tämä aika on saattanut opettaa meille, kuinka hienoa on halata ja tavata muita ihmisiä. Olemme oppineet, että asiat eivät ole itsestäänselviä. Kannattaa olla kiitollinen niistä hyvistä asioita, joita meillä on.

Fudiksen kautta voisin sanoa, että elämä on joukkuepeliä. Peli kulkee silloin, kun siinä on yhteyden tuntua ja luottamusta. Yhteyden kokeminen on arvokkaimpia asioita mitä meillä on: tunne siitä, että meillä on paikka, tehtävä ja arvo tässä yhteisössä.

Toivon, että tämä aika opettaa meille myös, että syrjään jääminen, ulkopuolelle jääminen ja torjutuksi tuleminen ovat ihmiselämän raskaimpia kokemuksia. Niitä vastaan meidän pitäisi yhdessä toimia.”

Kirkkoherra Kari Kanala