Tapio Sadeojan kolumni: Onko EU toheloinut rokotetilauksissa?

Trumpin hallinto on kyennyt jo järjestämään miljoonien rokotteiden jakelun, kun Euroopassa puuhastellaan joidenkin tuhansien piikkien kanssa, kirjoittaa Tapio Sadeoja.

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen yltyi runolliseksi, kun koronarokotteiden jakelu alkoi Euroopassa.

”Tämä on koskettava todistus eurooppalaisesta yhtenäisyydestä ja Euroopan menestystarinasta”, von der Leyen innostui maalailemaan.

Toivoa sopii, että hän on oikeassa. Juuri mitään muuta kehuttavaa Euroopan unionin koronahoidossa ei ole ollutkaan. Valitettavasti moni epäilee myös rokotetoperaation onnistumista.

Jos oikein positiivinen haluaa olla, voi kai sanoa, että yhdessä asiassa EU on onnistunut: valtavan elvytyspaketin kokoonpuristamisessa. Mutta muuten EU:n – tai pikemmin EU-maiden – taival on ollut törmäilyä katastrofista katastrofiin. Mennyttä vuotta kuvaa kaksi asiaa: keskinäisten sopimusten unohtaminen ja täydellinen solidaarisuuden puute jäsenmaiden kesken.

Kun oikein paha kriisi yllätti, EU:n jäsenvaltiot toimivat niin kuin kansallisvaltiot kriiseissä toimivat: oma etu on paras etu – tai oikeammin ainoa etu.

Kun korona iski maaliskuun alussa valtavalla voimalla ensin Italiaan ja sitten Espanjaan, jokainen valtio toimi hätäpäissään niin kuin parhaaksi näki. Yhdenkään maan – ehkä Saksaa lukuun ottamatta – prioriteettilistalle ei noussut pahimmassa hädässä olevien jäsenmaiden auttaminen. Ymmärrettävää ehkä, mutta hyväksyttävää tuskin.

Paljon ei ole keväästä opittu, ainakaan siitä päätellen, miten viime viikolla reagoitiin Britanniassa ja Etelä-Afrikassa levinneisiin koronamutaatioihin. Maat löivät rajat kiinni Britanniasta tulevilta matkustajilta jokainen omaan tahtiinsa ja jokainen omalla tavallaan. Reaktio oli välttämätön, mutta yhteisestä ponnistuksesta EU:n suojelemiseksi virusmuunnokselta ei nähty merkkiäkään.

Rokoteoperaatio tarjoaa EU:lle mahdollisuuden pestä kasvojaan. Siis jos se onnistuu. Kulissien takana arvostelu komissiota ja Euroopan lääkevirastoa kohtaan on kuitenkin ollut ankaraa. Niitä on syytetty hidastelusta hankintasopimusten tekemisessä ja myyntilupien myöntämisessä. Erityisen voimakasta kritiikki on Saksassa, jossa liittokansleri Angela Merkelin sanotaan olevan raivoissaan, koska rokotteita on hankittu liian vähän ja liian myöhään.

Der Spiegelin mukaan johtavat rokotevalmistajat BionTech/Pfizer ja Moderna olisivat tarjonneet jo alkuvaiheessa satoja miljoonia rokotteita lisää EU:n alkuperäisen tilauksen päälle, mutta tarjous ei jostain syystä kelvannut komissiolle. Saksassa ei – eikä sen puoleen muuallakaan Euroopassa – katsota nyt hyvällä, että Trumpin hallinto on kyennyt jo järjestämään miljoonien rokotteiden jakelun, kun Euroopassa puuhastellaan joidenkin tuhansien piikkien kanssa.

EU:n pasmat menivät sekaisin, kun yksi tilatuista rokotteista, ranskalainen Sanofi, joutui vaikeuksiin ja sen valmistuminen lykkääntyi loppuvuoteen. Nyt EU:n ja myös Suomen tavoite väestön mittavasta rokottamisesta kevään aikana on paljolti kiinni brittiläis-ruotsalaisen AstraZenecan rokotteen myyntiluvasta. Poliittinen paine myyntiluvan pikaiselle myöntämiselle on hirmuinen, sillä jos sitä ei pian tule, on suuri vaara, että poikkeusolot tällä mantereella jatkuvat kuukausia pidempään kuin viime aikoina on lupailtu.

Vaikka kyseessä ei olekaan kilpajuoksu, on silti merkityksellistä, kuka ensin suojaa kansan terveyden ja kuka saa ensin kansantalouden rattaat pyörimään täysillä. EU:lle olisi vaikea kuvitella nolompaa tilannetta kuin hävitä Trumpin hallinnon alkuunpanemalle rokoteohjelmalle ja Brexit-Britannialle.

Kirjoittaja on Ilta-Sanomien entinen vastaava päätoimittaja.