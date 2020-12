Poliisi kuulustelee Koskelan teinimurhasta epäiltyjä jo neljättä viikkoa – suuri kysymys on edelleen auki: ”Se ei välttämättä selviä ikinä”

Koskelan tragediassa on kysymyksiä herättänyt neljän teinipojan toverisuhde, jonka seurauksena yksi kuoli ja kolmea muuta epäillään murhasta.

Poliisi jatkaa Helsingin Koskelan teinimurhan tutkintaa. Kolme 16-vuotiasta poika on ollut kolme viikkoa tutkintavankeudessa.

– Kun kyseessä on näin vakava rikostutkinta, voi sanoa, että jopa vähän ylitutkitaan, jotta kaikki mahdollinen, mitä voidaan saada selville, selvitetään, sanoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Marko Forss.

Kaikki ei silti välttämättä tule päivänvaloon.

– Mikä oli lopullinen motiivi? Se ei välttämättä selviä ikinä, Forss epäilee.

– Kiusaaminen ei tarvitse mitään erityistä motiivia. Se on enemmän tai vähemmän järjetöntä toisen ihmisen fyysistä, psyykkistä tai sosiaalista kiusaamista.

Toverisuhde, joka oli myös kiusaamissuhde.

Poliisi on kertonut epäiltyjen kiusanneen uhria ”ainakin kuukausien ajan” ja kiusaamisen sisältäneen myös fyysistä väkivaltaa.

Siitä huolimatta uhri oli mukana viettämässä yhden toverinsa syntymäpäivää Koskelan sairaalan syrjäkulmilla illalla 4. joulukuuta, joka oli perjantai.

Hänen puoliksi alaston ruumiinsa löydettiin maanantaina.

Uhrin yhteinen elämänpolku osan epäillyistä kanssa ulottui ”vuosien taakse”.

– Hän on pitänyt heitä luultavasti jonkinnäköisinä kavereina, Forss sanoo.

– Siellä on ollut negatiivista käytöstä häntä kohtaan, mutta syystä tai toisesta hän on ollut (edelleen) heidän kanssaan tekemisissä.

– Mistä se kertoo, sitä en voi spekuloida, Forss sanoo.

– Mutta sellaisia havaintoja on.

Uhri oli lastensuojelun asiakas ja asui sijoituspaikassa.

Maanantaina poliisi kertoi murhasta epäiltyjen videoineen puhelimiinsa pahoinpitelyä. Epäiltyjen puhelimista löytyneistä videoista kertoi ensimmäisenä Helsingin Sanomat.

Videoiden pituuteen poliisi ei ota kantaa.

Tiettävästi videoita ei ole levitetty. Jos näin olisi kuitenkin tapahtunut, poliisi on kiinnostunut kuulemaan, missä kanavissa niitä on jaettu.

Kolmen alaikäisen tutkintavankeudessa on alkanut neljäs viikko. Yksi heistä on turhaan yrittänyt päästä vapaalle.

– Heitä kuulustellaan edelleen. Keräämme erilaista näyttöä ja teemme tarkistuksia, jotta saamme kokonaiskuvan sen perjantaina tapahtumista ja heidän liikkeistään, Forss kertoo.

– Ja selvitämme myös niitä taustoja, mitä kaikkea tähän liittyy.

Poliisi on aiemmin kertonut haluavansa selvittää uhriin kohdistetun kiusaamisen taustat perusteellisesti.

Forss muistuttaa teon tutkintanimikkeen olevan raskas: murha.

– Kun kyse on alaikäisistä, tutkinnanjohtajana tehtäväni on päivittäin arvioida, onko olemassa painavat syytä (vangitsemiselle).

– Tällä hetkellä katson, että on, mutta tilanteet muuttuvat ja heillä on oikeus kahden viikon välein pyytää tuomioistuinta käsittelemään vangitsemisensa edellytykset uudelleen.

Poliisi on kertonut epäiltyjen olleen järkyttyneitä ja katuvaisia.

– Uskon, että jonkinlainen ymmärrys heillä varmasti on, että ihminen on kuollut, Forss sanoo.

Tutkinnanjohtaja ei voi ottaa kantaa siihen, pysyykö nimike murhana kaikkien kolmen kohdalla. Yle kertoi maanantaina ”osan” epäillyistä kuulusteluissa kertoneen yrittäneensä keskeyttää tapahtumat.

– Siellä on osa tehnyt enemmän ja osa vähemmän, mutta joka tapauksessa poliisi katsoo, että kyse on rikoskumppanuudesta eli teot on tehty yksissä tuumiin ja siksi tässä vaiheessa kaikkia kolmea epäillään murhasta, Forss sanoo.

– Se on sitten aikanaan syyttäjän ja tuomioistuimen tehtävä katsoa, millaisia syytteitä nostetaan ketäkin kohtaan.

Luonnollisesti joudutaan kysymään, oliko traaginen lopputulos karmea vahinko.

– Jos se tällä hetkellä näyttäisi vahingolta, sitä tutkittaisiin eri nimikkeellä. Kyllä murha viittaa muunlaiseen toimintaan.

Poliisi on nähnyt osan toiminnasta videoituna. Forss kuvaili maanantaina IS:lle videolla näkyvää väkivaltaa ”järjettömäksi ja sadistiseksi”.

Jo aiemmin poliisi oli luonnehtinut väkivallan olleen raakaa, pitkäkestoista ja nöyryyttävää.

Forss kertoi maanantaina Ylelle uhrin olleen ”syystä tai toisesta osittain puolustuskyvytön”.

Poliisi on myös kertonut, että illan aikana on käytetty alkoholia.