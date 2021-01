”Tyttöystävä kainaloon ja ulos” – tunnetut suomalaiset paljastavat, mitä tekevät ensimmäiseksi, kun koronasta vihdoin päästään

Pitkästä aikaa oikein kunnon lomamatkalle! Baariin juhlimaan! Kesäjuhlat puutarhaan! Tunnetut suomalaiset paljastavat, mitä aikovat tehdä ensimmäiseksi, kun koronapiina on ohi.

Uuden vuoden alkaessa ihmiskuntaa yhdistää toive, että koronaviruksesta päästäisiin tänä vuonna vihdoin eroon.

Mutta mitä sitten, kun elämä on taas normaalia ja normaalit asiat sallittuja?

Ilta-Sanomat kysyi tunnetuilta suomalaisilta, mitä he aikovat tehdä ensimmäiseksi sitten, kun elämä vihdoin palaa tavalliseksi.

Urpo Martikainen, eläkkeellä oleva uutisankkuri

Jos elämä muuttuu samanlaiseksi kuin se oli vaikka viisi vuotta sitten, luulisin, että lähtisimme vaimoni kanssa kunnon lomamatkalle Suomen rajojen ulkopuolelle. Meillä on niin hyvät muistot omaehtoisista seikkailulomista milloin missäkin.

Urpo Martikainen lähtisi lomalle.­

Kaiken muun voi tehdä nytkin kotoa käsin. Olemme sopeutuneet hyvin rajoitusten alaiseen tilanteeseen. Nyt on keskitytty sellaisiin harrastuksiin, joita voi tehdä kotoa. Ihmissuhteitakin voi hoitaa digitaalisesti. Mutta semmoinen vapaa hullutteluloman vietto omilla ehdoilla milloin missäkin, se ei käy kotoa käsin.

Janne Kataja, näyttelijä

Jos koronarajoitukset poistuisivat kevään kuluessa, pitäisin ensimmäisenä puutarhassa kunnon kesäjuhlat, joissa voisi halata jokaisen vieraan, tanssia ja laulaa.

Janne Kataja kaipaa puutarhajuhlia.­

Koska minulla on vahva suhde Italiaan, olisi myös mahtavaa päästä viettämään siellä aikaa pienessä kakkoskodissani pitkän tauon jälkeen. Olisi hienoa, että olisi muutenkin mahdollisuus päästä taas karkaamaan aurinkoon täältä pimeyden keskeltä. Se on ollut mielenterveydelle tärkeä asia ja sitä osaa arvostaa tämän jälkeen.

Vaikeinta korona-ajassa on ollut se, että ihmiset ovat joutuneet välttelemään ja varomaan toisiaan. Se on ollut vastuullista toisten ihmisen terveyden kannalta, mutta tuntuu kuitenkin kylmältä.

Esko Eerikäinen, radiojuontaja

Odotan paljon sukulointia. Äitini on iäkäs ja riskiryhmää, ja vaikka olemme tavanneet, koko ajan pitää olla tosi varovainen. Haluaisin myös matkustaa tyttäreni kanssa tapaamaan jälleen äitini sukua Etelä-Amerikkaan. Meidän piti mennä sinne viime jouluna, mutta matkaa siirrettiin, ja nyt ei tiedä, milloin uusi mahdollisuus on.

Esko Eerikäinen haluaa livekeikoille.­

Haluan myös mennä heti livekeikoille ja reissata. Matkustaminen on ollut itselleni henkireikä. Nyt kun mitään ei ole voinut suunnitella, tuntuu, ettei ole yhtään valoa putken päässä. Odotan sitäkin, että Suomessakin voi lopulta liikkua vapaammin. On ikävää joutua välttelemään muita ihmisiä.

” Nyt kun mitään ei ole voinut suunnitella, tuntuu, ettei ole yhtään valoa putken päässä.

Emmi Peltonen, taitoluistelija

Odotan eniten sitä, että pääsisin takaisin kansainvälisiin kilpailuihin ulkomaille. Koko kaudella olen kilpaillut vain kerran. Useita tärkeitä kilpailuita on peruutettu. Se on ollut korona-ajassa minulle vaikeinta, sillä urheilija tarvitsee välietappeja, jotta nähdään, missä mennään. Muuten elämäni ei ole sillä tavalla muuttunut, koska urheilijana olisin vain jäähallilla ja kotona joka tapauksessa.

Emmi Peltonen kaipaa kansainvälisiin kisoihin.­

Toki aion rajoitusten päätyttyä viettää heti enemmän aikaa myös kavereiden kanssa. Odotan sitä, että voimme kokoontua isommalla porukalla.

Ressu Redford, artisti

Ensimmäisenä menisin porukalla Bar Olkkuun syömään ja juhlimaan koronan selätystä. Musat soisivat ja ihmiset saisivat taas pitää yhdessä hauskaa.

Ressu Redford odottaa aurinkolomia.­

Haaveilen tällä hetkellä myös ensimmäisestä festarikeikasta ja yhteislaulusta yleisön kanssa, kun pääsen bändin kanssa lavalle. Odotan myös pika-aurinkolomaa. Nopea lento Malagaan, kolme yötä perillä Fugen maisemissa ihan siinä rannassa, ja se on siinä! Sitten töihin ja keikoille! Kaukomatkojen aika on myöhemmin, mutta Thaimaa odottaa.

Vaikeinta itselleni tässä ajassa on ollut se, etten ole päässyt toteuttamaan ammattiani täysipainoisesti lähes vuoteen, eikä vieläkään tiedetä, milloin se tapahtuu. Toki myös sosiaalisen elämän rajoitukset ovat vaikeuttaneet arkea ja juhlaa.

” Vaikeinta itselleni tässä ajassa on ollut se, etten ole päässyt toteuttamaan ammattiani täysipainoisesti lähes vuoteen.

Ritva ”Kike” Elomaa, kansanedustaja, ps.

Koronarajoitusten poistuttua aion heti ensimmäiseksi tavata sukulaisia, tuttuja sekä niitä ihmisiä, jotka ovat jääneet vaille kontakteja muihin ihmisiin koronan takia. Normaalisti olen tehnyt muun muassa hyväntekeväisyyskeikkoja palvelutaloihin, mutta nyt nämä ovat olleet tyystin pois kuvioista.

Kike Elomaa kaipaa ihmisten tapaamista.­

Odotan myös ylipäänsä normaalia elämää, sitä, että ihmiset voisivat taas tavata ja halata toisiaan ja että tulevaisuutta voisi suunnitella. Itselleni korona-ajassa on ollut vaikeinta vapauden osittainen menetys ja se, että toisiin on ollut pakko pitää etäisyyttä. Olen myös kantanut huolta maan taloudesta.

Ilkka Uusivuori, juontaja

Itselläni on ollut kova ikävä ihmisten yhdessä kokemia tapahtumia. Eli live-keikalle haluaisin kovasti! On ollut vaikea katsoa vierestä suomalaisten muusikoiden ahdinkoa ja sitä, miten ahtaalle he ovat joutuneet. On kohtuuttoman väärin, että heidän, jotka työllistävät hulluna jengiä ja tuovat verorahoja Suomeen, pitää näinä aikoina puolustella olemassaoloaan, vaikka kaikissa elämän kolhuissa ja onnen hetkissä olemme aina ennen turvautuneet heihin.

Ile Uusivuorta on harmittanut muusikoiden puolesta.­

Haaveilen myös ihmisten kutsumisesta kylään, halaamisesta, lasten futistreenien sallimisesta sisähallissa ja kokonaisuudessaan normaalista elämästä, jossa elämän tavallisiin arkisiin asioihin ei liity mitään pelkoa.

Olen kaivannut myös ystävien näkemistä, ulkona syömistä, työmahdollisuuksia tapahtumien muodossa ja matkustamista aurinkoon talven pimeimpinä hetkinä.

” On kohtuuttoman väärin, että heidän, jotka työllistävät hulluna jengiä ja tuovat verorahoja Suomeen, pitää näinä aikoina puolustella olemassaoloaan, vaikka kaikissa elämän kolhuissa ja onnen hetkissä olemme aina ennen turvautuneet heihin.

Pernilla Böckerman, fitnessurheilija, somevaikuttaja

Haluan mennä koronarajoitusten poistuttua tapaamaan heti isovanhempia, matkustaa enemmän Suomen sisällä ja käydä myös ulkomailla lomailemassa. Eniten odotan normaalia arkea, missä ei tarvitse miettiä koronaa tai maskia! Toki haaveilen myös siitä, että voisin jälleen kilpailla bikini fitneksessä ilman pelkoa koronasta.

Pernilla Böckerman kaipaa sitä, ettei ihan tavallisesta arjesta tarvitse murehtia.­

Raskainta tässä kaikessa on ollut se, että koronarajoitukset ovat vieneet ihmiseltä tietynlaisen vapauden pois. Myös koronan aiheuttama pelko, stressi ja epävarmuus on ollut ikävää.

Antti Kaikkonen, puolustusministeri, kesk.

Ystävien ja sukulaisten näkeminen on jäänyt vähiin, mutta toivottavasti se voisi kevään tullen korjaantua. Harrastan myös kuntoilumielessä ikämiesjalkapalloa, ja se on nyt tauolla. Kovasti odotan, että se voisi jatkua. Haaveilen myös siitä, että voisimme käydä tulevana kesänä Tukholman-risteilyllä. Tämä oli tarkoituksena viime keväänä, mutta korona esti aikeet.

Antti Kaikkonen haaveilee Tukholman-risteilystä.­

Koronarajoitusten muuttamassa maailmassa hankalinta on ollut se, että olen tottunut työni puolesta ja muutenkin tapaamaan paljon ihmisiä. Nyt se on jäänyt aika vähiin, ja on siinä ollut totuttelemista.

Tim Sparv, jalkapalloilija

Koronavaaran poistuttua luulen, että ottaisin ensimmäisenä tyttöystäväni kainaloon ja lähtisimme ulos syömään.

Nauttisimme siitä, että kaupunki on vihdoin täynnä elämää. Kaipaan sitä aikaa, kun ihmiset kättelivät toisiaan. Odotan innolla sitä, että voin vapaasti mennä naapurin tai paikallisen kahvilan työntekijöiden luokse ja aloittaa juttutuokiomme oikealla tavalla.

Tim Sparv odottaa sitä, että urheilukatsomoihin pääsee taas yleisöä.­

Odotan myös sitä, että muutenkin palataan pian normaaliin elämään, ja urheilukannattajat ympäri maailmaa saavat jälleen mennä katsomaan urheilua paikan päälle. Isossa kuvassa tämä on pieni juttu, mutta itselleni yleisön puuttuminen ottelupäivänä on tuonut omat haasteensa. Mistä löydät viimeiset 5–10 prosenttia motivaatiosta, kun yleisö ei ole paikalla?