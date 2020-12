Vuokatin Katinkullassa työn­tekijällä on todettu korona – tarjoili joulu­aattona aamiaista

Koronalle altistui neljä tarjoilijan työkaveria.

Vuokatin Katinkullassa on ensimmäistä kertaa työntekijällä todettu koronatartunta. Koronaan on sairastunut tarjoilija, joka työskenteli viimeksi jouluaattona Katinkullan lomakohteessa.

Hän tarjoili jouluaattona aamiaista Katinkullan aamiaisravintolassa. Sitä ennen hänellä oli työvuoro edellisenä päivänä Katinkullan sporttiravintolassa. Ravintolassa on pöytiin tarjoilu.

– Meillä on kaikilla tarjoilijoilla maskit, hotellinjohtaja Pirppa Taljavirta kertoo.

Taljavirta kertoo, ettei Katinkullassa ole after ski -ravintoloita. Pohjoisen laskettelupaikoissa after ski -ravintolat on todettu viruslingoiksi.

– Katinkulta on perhelomakohde, meillä ei ole after ski -ravintolaa, Taljavirta selvittää.

Karanteeniin on toistaiseksi määrätty neljä työntekijää. He työskentelivät samassa vuorossa sairastuneen tarjoilijan kanssa.

Joulun aikaan Katinkullassa havaittiin 12 lomalaiselta koronatartunta. He olivat ulkopaikkakuntalaisia. He olivat kolmessa seurueessa.