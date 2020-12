Husin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen korostaa, että suosituksia pitää noudattaa tarkasti, jotta covid-19-tauti ei lähde leviämään nopeammin Suomessa.

Koronaviruksen uusi muunnos voi lyhentää aikaa, joka vaaditaan altistumiselle, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen arvioi.

Suomessa on todettu kahdella henkilöllä Britanniassa viime aikoina levinnyt uusi viruslinja ja yhdellä henkilöllä Etelä-Afrikasta löytynyt uusi viruslinja.

– Viruksen pintaproteiini on muuttunut, mikä tarkoittaa sitä, että sen tarttumiseen toiseen ihmiseen riittää todennäköisesti aiempaa hieman lyhyempi altistumisaika, Lehtonen kertoo IS:lle.

Pääsääntöisesti tähän saakka on arvioitu, että altistumiseen on vaadittu joko lähikontakti tai yli 15 minuutin kohtaaminen kasvotusten alle kahden metrin etäisyydellä. Nyt aika voi olla hitusen lyhyempi.

– On siis entistä tärkeämpi pitää maskia, myös lyhyissä kohtaamisissa.

Lentävätkö uuden variantin pisarat tai aerosolit myös kauemmas kuin 2 metrin päähän?

– Todennäköisesti eivät, vaan tartuttavuuden kasvu johtuu viruksen pinnan muutoksista, Lehtonen arvioi.

Virusmuunnosten saapuminen Suomeen voi vaikuttaa covid-19-taudin leviämiseen Suomessa.

– Periaatteessa näiden sars-cov-2:n varianttien tulo nostaa tartuttavuuslukua. On arvioitu, että muunnoksien tartuttavuuslukua nostava vaikutus on noin 0,4–0,5. Tämä tarkoittaa sitä, että jos aiomme pitää taudin kurissa, suosituksia on noudatettava entistä tarkemmin.

Myös viranomaistoimia vaaditaan leviämisen jarruttamiseksi. Lehtonen pitää hyvänä esimerkkinä näistä toimista sitä, että lennot Britanniasta muualle keskeytettiin.

– Meidän täytyy pitää tartuttavuusluku alhaalla, ettei tauti lähde leviämään nopeammin, hän sanoo.

Tartuttavuusluvun nousu aiheuttaisi taudin leviämisen kiihtymisen. Suomessa tartuttavuusluku on nyt noin yhden tuntumassa.

Jos koronaviruksen tartuttavuusluku on alle yhden, eli jokainen sairastunut ei tartuta uutta viruksen kantajaa, epidemia hidastuu.

Jos luku taas kasvaisi esimerkiksi 1,2:een, jokainen ihminen tartuttaisi 20 prosenttia enemmän. Viidestä tartunnan saaneesta siis yksi tartuttaa kaksi ja loput yhden.

– Jos tartuntojen määrä nousisi, sairaalahoidon tarpeen kasvu olisi suoraan verrannollinen tapausmäärän kasvuun.