Tampereen yliopiston nuortenpsykiatrian ylilääkäri Riittakerttu Kaltiala-Heino kertoo joukolla rötöstelevien nuorten hakevan ikätovereiltaan kunniaa ja ihailua.

Helsingin poliisi kertoi maanantaina löytäneensä karmaisevia videoita Koskelassa murhatusta teinipojasta. Materiaali oli tallentunut rikoksesta epäiltyjen uhrin ikätoverien puhelimiin. Rikoskomisario Marko Forss kertoi epäiltyjen kuvanneen uhrinsa väkivaltaista ja nöyryyttävää kohtelua.

Ilta-Sanomien maanantai-iltana tavoittama Tampereen yliopistosairaalan nuortenpsykiatrian ylilääkäri Riittakerttu Kaltiala-Heino ei halua kommentoida yksittäistä rikostapausta, mutta näkee videoinnin nivoutuvan yleisellä tasolla ajan henkeen.

– Tyhmyys tiivistyy porukassa. Se on tämän hetken normaalia käyttäytymistä, että kaikki elämän tapahtumat videoidaan ja laitetaan someen. Älyttömän tyhmäähän se on videoida todistuskappaleita, mutta eiväthän nuoret sitä sillä hetkellä ajattele, Kaltiala-Heino sanoo.

Ylilääkäri toteaa, että porukalla rötöstellessään nuoret tapaavat kadottaa käsityksensä henkilökohtaisesta vastuusta. Nuoret lietsovat ja matkivat toisiaan saadakseen ikätovereiltaan osakseen ihailua ja kunniaa.

– Sillä hetkellä se tuntuu niin paljon merkityksellisemmältä, ettei nuori ajattele pidemmälle, vaikka ymmärtääkin älyllisesti tekevänsä kiellettyä. Totta kai me koko yhteiskunta olemme tällaisista tapauksista kauhuissamme. On kuitenkin tärkeä ymmärtää, että kaikki väkivallan teot eivät ole psykiatrisia häiriöitä. Sellainen ajatus on vahingoksi psykiatrisille potilaille.

Tampereen yliopistosairaalan nuortenpsykiatrian ylilääkäri Riittakerttu Kaltiala-Heino korostaa, etteivät nuorten väkivaltarikokset välttämättä kieli tekijöiden psykiatrisista häiriöistä.­

Poliisin mukaan poikkeuksellisen raa’aksi ja julmaksi kuvaillun rikoksen motiivi ei ole vieläkään kirkastunut. Uhri löytyi surmattuna ja osin riisuttuna Helsingin Koskelan sairaala-alueelta maanantaina 7. joulukuuta, kolme päivää rikoshetken jälkeen.

Juuri ryhmässä ja julkisilla paikoilla tehdyt väkivaltarikokset ovat Kaltiala-Heinon mukaan leimallisia nuorille väkivaltarikollisille. Uhrit tapaavat olla sattumanvaraisia ja tekijöille entuudestaan tuntemattomia. Rikos tehdään julkisella paikalla uhrin nöyryyttämiseksi.

– Suomessa aikuisten tekemissä henkirikoksissa tavallisimmin marginalisoituneet miehet tappelevat humalassa keskenään ja toinen lyö toisen hengiltä. Usein rikos tapahtuu yksityisissä tiloissa. Nuorille on tyypillisempää tällainen katuväkivalta.

Poliisihallituksen tilastot osoittavat alaikäisten tekemien henkirikosten moninkertaistuneen vuonna 2020. Marraskuussa poliisin tietoon oli tullut 43 alle 18-vuotiaan tekemäksi epäiltyä henkirikosta tai sellaisen yritystä. Viimeisen viiden vuoden aikana vastaava luku on vaihdellut yhdeksän ja kuudentoista välillä.

Kaltiala-Heino ei usko ilmiön viittaavan nuorten keskuudessa räjähdysmäisesti lisääntyneisiin mielenterveysongelmiin. Hän pitää mahdollisena, että tekoja ruokkii aiempien tapausten herättämä laaja julkisuus.

– Usein tällaisissa tapauksissa on joku päätekijä ja hänen elämästään saattaa paljastua monenlaista ikävää. Ei tämä tietenkään terveissä olosuhteissa kasvavan nuoren normaalia käytöstä ole.

– Typeryyden tiivistyminen ohjaa joka tapauksessa varsinkin humaltuneita nuoria tekemään todella huonoja asioita, vaikka he eivät olisikaan erityisen psykopatologisia.

Rikoskomisario Forss on kertonut Koskelan murhasta epäillyn kolmikon katuvan tekoaan ja auttaneen poliisia tutkinnoissa. Kaltiala-Heino pitää mahdollisena, että nuorten katumus on vilpitöntä.

– Porukassa tehdyn typeryyden todellisuus saattaa valjeta nuorelle vasta jälkikäteen ja perspektiivi muuttuu. Porukassa sitä ei olla köyhiä eikä kipeitä ja ollaan voittamattomia ja mahtavia. Kun jälkikäteen jokainen yksilönä vastaa teoistaan, kyllä siinä usein itku pääsee, ylilääkäri sanoo.