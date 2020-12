IS etsi vastauksia kysymyksiin sars-cov-2:n variantista, joka levisi Britanniasta Suomeen.

Koronavirus muuntuu jatkuvasti kiertäessään maapalloa. Se on luonnollinen osa viruksen evoluutiota.

Britanniassa syksyllä vauhdikkaasti levinneessä ja nyt myös Suomesta löytyneessä uudessa koronaviruksen muunnoksessa on kuitenkin yhdistelmä erilaisia mutaatioita, jotka herättävät huolta tutkijoissa. IS etsi vastauksia kuuteen olennaiseen kysymykseen muunnoksesta.

1. Mikä se on ja milloin se löytyi?

Koronaviruksen uutta muunnosta kutsutaan koodinimillä B.1.1.7 tai VUI-202012/01. Viimeksi mainittu nimi viittaa Britanniassa joulukuussa tutkittavaksi otettuun virusmuunnokseen numero 1 (variant under investigation, VUI).

Ensimmäinen tunnettu tartunta löytyi potilasnäytteestä Britanniassa 20. syyskuuta, ja ensimmäisen kerran uuden muunnoksen geeniperimä sekvensoitiin lokakuun alussa.

2. Miten se eroaa aiemmista muunnoksista?

Sars-cov-2:n perimä on rna-ketjussa, jonka pituus on vajaat 30 000 kirjainta. Ketju on jakautunut kodoneihin, kolmen kirjaimen jonoihin. Yksi kirjain kuvaa yhtä kodonin emästä.

Virukset muuntuvat jatkuvasti mutaatioissa. Niitä jäljitetään jatkuvasti sekvensoinnin eli perimän emäsjärjestyksen selvittämisen avulla. Sars-cov-2:sta on jo löytynyt tuhansittain erilaisia mutaatioita. Valtaosa niistä on merkityksettömiä: ne eivät vaikuta viruksen biologisiin ominaisuuksiin.

Uudessa variantissa B.1.1.7 on kuitenkin potentiaalisesti haitallinen yhdistelmä mutaatioita. Niistä 14:ssä rna-ketjun emäkset ovat vaihtaneet paikkaa. Lisäksi variantissa on kolme niin sanottua deleetiota: kohtaa, joissa kodonista on pudonnut yksi emäs pois.

Mutaatioista kuusi ja deleetioista kaksi vaikuttavat koronaviruksen piikkiproteiiniin. Piikkiproteiini on juuri se viruksen osa, joka tarttuu ihmisen ace2-reseptoreihin ja avaa virukselle tien elimistöön.

Mutaatioista merkittävin on rna-ketjun kohdassa 501. Sen koodinimi N501Y kertoo, että emäs N on tässä kohdassa genomia vaihtunut Y:ksi. Mutaatio N501Y muuttaa viruksen pinnan piikkiproteiinin rakennetta. Deleetioista merkittävin puolestaan on emäksen poistuma rna-ketjun kohdassa 69/70.

Koronaviruksen uuden variantin leviäminen sulki Britannian käytännössä muusta Euroopasta. Silti uutta muunnosta on levinnyt Britannian ulkopuolelle.­

3. Mitä eroa on brittiläisellä ja eteläafrikkalaisella muunnoksella?

Suomessa todetuista tartunnoista kaksi on Britanniassa levinnyttä viruslinjaa ja yksi Etelä-Afrikasta peräisin olevaa viruslinjaa.

Molemmat viruslinjat löytyivät viime syksynä erillisissä tutkimuksissa, ja ne ovat kehittyneet toisistaan riippumatta. Molempia yhdistää sama mutaatio N501Y, joka vaikuttaa piikkiproteiiniin.

Britanniasta on jo löydetty eteläafrikkalaista viruslinjaa, jonka nimeksi on annettu B1.351. Tutkimusten mukaan se on alkanut levitä Etelä-Afrikassa viime elokuussa.

4. Onko uusi variantti entistä vaarallisempi?

Uudella variantilla on viruksen evoluutiossa valintaetua verrattuna edellisiin: on vahvaa tutkimusnäyttöä siitä, että se leviää nopeammin kuin aiemmat variantit. Ei ole kuitenkaan voitu osoittaa, että se aiheuttaisi vaikeamman taudin kuin edeltäjänsä tai lisäisi covid-19:n kuolleisuutta. Tämä arvio koskee sekä brittiläistä että eteläafrikkalaista viruslinjaa.

Euroopan tartuntatautiviraston ECDC:n arvion mukaan variantin vaikutus sars-cov-2:n tartuttavuuslukuun R on 0,4 tai suurempi. Britanniassa tehdyissä matemaattisiin mallinnuksiin perustuvissa tutkimuksissa se leviää noin 70 prosenttia nopeammin.

Science-lehden asiantuntijan Derek Lowen mukaan monet taudinaiheuttajat kehittyvät samalla tavalla: niistä tulee muutosten myötä entistä paremmin tarttuvia mutta vähemmän virulenttisiä – toisin sanoen: ne leviävät hyvin mutta niiden taudinaiheuttamiskyky laskee.

”Pitää muistaa, että viruksen tehtävänä ei ole tehdä ihmisiä kuolemansairaiksi. Sen tehtävänä on tuottaa lisää viruksia. Yleisesti ottaen tätä tehtävää täyttävät paremmin viruskannat, jotka ovat helpompia tarttumaan mutta jotka eivät iske isäntiinsä liian kovaa”, Lowe kirjoittaa Science-lehdessä.

Rokotteet tehoavat koronaviruksen uuteen varianttiin, vakuuttavat lääkeyhtiöt. Kuvassa belgialainen asiantuntija sulattaa Pfizerin rokotetta käyttövalmiiksi Leuvenissa.­

5. Miten rokotteet tehoavat uuteen varianttiin?

Piikkiproteiinin rakenteeseen vaikuttavat mutaatiot herättävät huolta tutkijoissa. Piikkiproteiini on useiden rokotevalmisteiden antigeeni – se osa rokotetta, johon ihmisen immuunipuolustus reagoi ja jonka se oppii torjumaan. Deleetio 69/70:n on myös arveltu edistävän viruksen kykyä väistää immuunipuolustusta.

Rokotevalmistajista sekä Pfizer/BioNTech että AstraZeneca ovat kertoneet, ettei uusi variantti estä niiden rokotteiden toimintaa. Myös Moderna ilmoitti, että yhtiön rokote tehoaa tähän mennessä saatujen tietojen mukaan uuteen varianttiin.

Immuunipuolustus tuottaa sekä luonnonvirukselle että rokotteelle yleensä suuren määrän erilaisia vasta-aineita, jotka tarttuvat eri kohtiin piikkiproteiinia. Muutosten piikkiproteiinissa pitäisi olla huomattavan laajoja, jotta rokotteiden vaikutus estyisi.

”On selvästikin tärkeää tehdä tästä kaikesta kokeellista tutkimusta. Sitä tehdään parhaillaan kovaa vauhtia laboratorioissa alustavien vastausten saamiseksi, mutta työ ei ole nopeaa tiedettä. On odotettava siihen saakka, että virusta saadaan viljeltyä ja testattua erilaisilla seerumeilla. Tietoa saadaan ehkä muutaman viikon kuluessa”, sanoo Lontoon Imperial Collegen professori Peter Openshaw tiedejulkaisu British Medical Journalissa.

Kokeet tehdään siten, että laboratorioviljelmän viruksiin testataan koronavirustaudista parantuneilta potilailta otetun seerumin vaikutusta. Seerumi sisältää lukuisia erilaisia vasta-aineita, joita immuunipuolustus on kehittänyt virusta vastaan.

6. Vaikuttaako uusi variantti testaukseen?

Emäksen putoaminen pois eli deleetio kohdassa 69/70 saattaa vaikuttaa joihinkin pcr-menetelmään perustuviin testeihin, joilla koronavirus osoitetaan potilasnäytteistä. Nämä testit käyttävät ”maalitaulunaan” piikkiproteiinia. Pcr-testaus perustuu kuitenkin yleensä useiden viruksen osien tunnistamiseen näytteestä, joten riski vääristä testituloksista on lähinnä teoreettinen.