Muhevan mullan sisällä, piilossa kukkasipulien välissä.

Siellä se oli hyvässä piilossa mullan sisällä.

Kultainen kihlasormus.

Hyvässä tallessa kahden kukkasipulin välissä niin kauan kuin hyasintti kukki.

Mutta kaikki mikä kukkii, se myös kuihtuu, toisin kuin kulta.

Jollei Karolin Kuuse harrastaisi kukkasipulien istuttamista, erään tuntemattoman henkilön kihlasormus olisi kadonnut ikuisiksi ajoiksi.

Tai ehkä ei sittenkään.

Sormus olisi saattanut ilmestyä ihmisten maailmaan uudelleen, mutta jossain niin kaukana, ettei sen kohtaloa olisi pystytty enää jäljittämään, tarinaa kertomaan.

Tai kukapa senkään tietää, kulta on ikuista. Mikseivät tarinatkin.

Hyasintit kotiutuivat hyllylle muutama viikko ennen joulua.­

Nyt omistaja saattaa löytyä helpostikin.

Etsintä on alkanut.

Virosta kotoisin olevan nurmijärveläinen siivousalan yrittäjä Karolin Kuuse osti kolme hyasinttia Pirilän Kukkatalosta Tuusulasta kaksi viikkoa sitten.

Hän koristeli hyasinttien ympärille jouluisen asetelman ja asetti ruukun silmiä ilahduttamaan hyllyn päälle.

Kaikki ei kuitenkaan näkynyt ihmissilmin.

Hyasintit kukkivat kauniisti ja joulunpyhien mentyä koitti aika purkaa asetelma ja ottaa sipulit mullasta – talteen.

Kukapa olisi arvannut...­

Niin Karolin tekee aina.

Hän istuttaa eri kukkien sipuleita keväisin omakotitalonsa pihalle. Tällä kertaa ruukku yllätti: mustassa möyheässä mullassa piileskeli sormus. Siellä sipulien välissä se kyyhötti hintelänä kuin olisi yrittänyt hakea ylimääräistä suojaa.

Karolin otti yhteyttä Kukkataloon ja kertoi löydöstä. Hän kertoi siitä myös Facebook-ryhmässä Sydämeeni joulun teen.

Karolin Kuuse ottaa aina kukkasipulit talteen ja istuttaa ne keväällä pihalleen. Siksi sormuksen löytyminen ei ollut sattuma.­

Tässä artik­kelissa emme kuvaille tarkemmin sormuksen tunto­merkkejä. Sen tehköön ensin se henkilö, jolta sormus on kadonnut.

Niin on paras. Hän tietää, ja tietysti hänen rakastettunsa.

Pirilän Kukka­talo on kotimainen puu­tarha-alan perhe­yritys, jolla on puu­tarha­keskukset Raisiossa, Salossa, Tuusulassa, Riihi­mäellä ja Helsingissä.

Sormus­ruukun hyasintit oli ruukutettu osto­paikalla Tuusulassa.

– Syksyn aikana se on tehty, kertoi maanantaina myymälän floristi Linda Anttila.

Hän tiesi jo sormus­löydöstä vaikka ei ollut vielä sormusta nähnyt. Karolin aikoo tuoda sen tiistaina.

Anttila antaa arvoituksel­lisesti ymmärtää, että sormuksen omistaja saattaa olla jo tiedossa. Tai ei ihan, mutta melkein.

– Kaksi on mielessä, jompi­kumpi heistä ehkä. Toinen on kausityöntekijä, toinen on nyt vapailla, joten odotellaan, Anttila sanoo.

Jos sormuksen löytyminen oli iloinen yllätys, katoamisesta ei voi luonnehtia ainakaan täydelliseksi yllätykseksi.

Pikemminkin kysymyksessä on puutarha-alan ”ammattitauti”.

– Kun on töissä viileää ja kosteaa, sormista tulee kapeammat ja äkkiä se sieltä sujahtaa, Anttila kuvailee.

Hän tuntee tapauksen, jossa porkkanapenkistä löytyi vihkisormus.

– Se oli ollut siellä vuosia ennen kuin porkkana kasvoi sen läpi. Kun porkkana pullistui, sormus kiristi sitä keskeltä.

– Se oli aika hassun näköinen.

Kukkatalon työntekijöille tuli heti mieleen toinenkin tapaus. Riihimäen myymälästä tilattuun surukimppuun sujahtanut vihkisormus löytyi Hyvinkään Rauhannummen hautausmaan kappelin roskakorista.

Sinne se oli joutunut kukkakimpun ympäriltä kuorittujen paperien ja kostukkeiden mukana.

Tässä tapauksessa sormuksen omistaja oli alkanut epäillä, missä tilanteessa ja mihin se oli saattanut kadota ja osannut soitella perään.

Karolinin puutarha omakotitalon pihalla.­

Parsakasveihin kuuluva hyasintti, Hyacinthus orientalis, on alunperin Turkista ja Syyriasta kotoisin oleva monivuotinen kukkakasvi. Suomessa se on tunnettu jo satoja vuosia, 1600-luvulta asti.

Keväällä istutettu sipuli kukkii vasta seuraavana keväänä.