Poliisi on löytänyt karmaisevia videoita Koskelan murhasta epäiltyjen puhelimista.

Kolmen murhasta epäillyn 16-vuotiaan pojan puhelimista on löytynyt rankkaa videomateriaalia.

Helsingin poliisin rikoskomisario Marko Forss kertoi, että murhasta epäillyt pojat ovat videoineet samanikäisen uhrinsa väkivaltaista ja nöyryyttävää kohtelua.

– Se on ollut järjetöntä ja sadistista väkivaltaa. En avaa tarkemmin, mutta niin sitä voisi kuvailla, tutkinnanjohtaja Forss sanoi Ilta-Sanomille.

Uhriin kohdistettiin tekopäivänä vakavaa ja pitkäkestoista väkivaltaa.

Epäiltyjen puhelimista löytyneistä videoista kertoi ensimmäisenä Helsingin Sanomat.

Forss sanoi, että epäillyt olivat kuulusteluissa kertoneet videoista.

– Pojat ovat kertoneet, että tekohetkeltä ja aikaisemmin samalta päivältä heidän puhelimissaan on jonkinlaista materiaalia. Poliisilla on jo hyvä kokonaiskuva illan kulusta, mutta tietysti videot auttavat ja konkretisoivat tapahtunutta. Sitä en ala arvioida, riittävätkö videot vai eivätkö ne riitä näytöksi. Me keräämme materiaalin, ja tuomioistuin sitten arvioi sen puolen aikanaan, Forss sanoi.

Forss sanoo, että epäillyt ovat edelleen olleet kuulusteluissa varsin yhteistyöhaluisia ja vastailleet kysymyksiin. Julman teon motiivi sen sijaan on edelleen hämärän peitossa.

– Jos ajatellaan mustasukkaisuutta, rahavelkoja tai riitoja, niin tällaisia ei näyttäisi olevan taustalla. Motiivi näyttäisi viittaavan kiusaamiseen, joka oli jatkunut jo jonkin aikaa, Forss sanoi.

Poliisin mukaan on syytä epäillä, että uhriin oli kohdistettu eriasteista väkivaltaa jo paljon aiemmin ennen tekopäivää.

Uhrin löytöpaikalla on vieraillut kymmeniä ihmisiä, ja paikalle on tuotu useita muistokynttilöitä.­

Poliisi ei tutkinnallisista syistä kerro tekotapaa. Uhrin pahoinpitely oli kuitenkin jatkunut useiden kymmenien minuuttien ajan useassa paikassa samalla puistomaisella alueella, josta uhri lopulta löytyi.

Poliisi jatkaa esitutkintaa kuulusteluin ja teknisin tutkinnoin vielä kuukauden verran. Esitutkinta on tarkoitus toimittaa syyttäjälle syyteharkintaa varten tammikuun loppuun mennessä. Syytteiden nostamisen takaraja on 5. helmikuuta.

Epäilty murha tapahtui Koskelan sairaala-alueella Helsingissä perjantaina 4. joulukuuta. Uhri löytyi erittäin raa’asti ja julmasti surmattuna ja osin riisuttuna vasta viikonlopun jälkeen maanantaina 7. joulukuuta.

Tekijöiksi epäillyt pojat vangittiin 10. joulukuuta todennäköisin syin murhasta epäiltyinä. Poliisin mukaan epäillyt ovat toteuttaneet teon yksissä tuumin, vaikka osa epäillyistä kolmikosta on osallistunut vähäisemmässä määrin.

Koko Suomea järkyttänyt 16-vuotiaan pojan raaka murha tapahtui Koskelan sairaala-alueella 4. joulukuuta.­

Uhri ja epäillyt tekijät tunsivat toisensa entuudestaan. Tekoiltana neljä poikaa juhli yhden epäillyn pojan 16-vuotissyntymäpäiviä Koskelan sairaalan lähistöllä ulkona. Kaikki olivat nauttineen alkoholia, osa enemmän ja osa vähemmän.

Muista mahdollisista päihteistä ei ole saatu selvyyttä, osittain sen johdosta, että teko- ja kiinniottohetkien välissä oli lähes kolme vuorokautta.