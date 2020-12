THL: Suomessa 160 uutta koronatartuntaa ja 22 kuolemantapausta – katso miten tilanne on kehittynyt kotipaikka­kunnallasi

Kahdessa viikossa on raportoitu yli 2 000 tartuntaa vähemmän kuin edellisen kahden viikon aikana.

Suomessa on raportoitu 160 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Kahden viime viikon aikana on raportoitu 4 027 tartuntaa. Luku on 2 171 tartuntaa vähemmän kuin edellisen kahden viikon aikana. Tuolloin raportoitiin 6 198 tartuntaa.

Viimeisen seitsemän päivän aikana tartuntoja on raportoitu 1 723. Tämä on 581 tartuntaa vähemmän kuin edellisen seitsemän päivän jaksolla, jolloin tartuntoja raportoitiin 2 304.

Maanantaina raportoitiin 22 uudesta koronavirukseen liittyvästä kuolemasta. Sairaalahoidossa on 237 ihmistä, joista 29 on tehohoidossa.

Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirien alueilla taudin ilmaantuvuus on tällä hetkellä yli 120:n. Ilmaantuvuusluku kertoo tautitapaukset kahden viikon ajalta sataatuhatta asukasta kohden. Matalimmat ilmaantuvuusluvut ovat Keski-Pohjanmaan ja Itä-Savon sairaanhoitopiirien alueilla. Ensin mainitussa luku on 6,5 ja toiseksi mainitussa viisi.