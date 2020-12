Timolla on tontillaan jo 1,6 kilometriä jouluvaloja – ”Rajat olen jo määrittänyt, niitä en mene ylittämään”

Jouluvalojen laittaminen on Timo Koivulahdelle harrastustoimintaa, joka on laajentunut vuosien saatossa.

Joulukuun loppupuoli on vuoden pimeintä aikaa, ja vaikka päivät jo pitenevätkin, on edessä vielä monta kuukautta aikaista hämärtymistä.

Pälkäneellä sydäntalven lohdutonta pimeyttä vastaan taistellaan valtavan valoinstallaation voimin. Yhteensä 1,6 kilometriä jouluvaloja rakentanut Timo Koivulahti kertoo, että valoja on laitettu jo useampana jouluna liikenevällä vapaa-ajalla.

– Sitä on tehty iltapuhteina. Kyllä siinä on varmaan viikon verran mennyt aikaa.

Valospektaakkeli näkyy ainakin ilmakuvissa kauas. Tontti on Koivulahden mukaan kuitenkin syrjäisessä paikassa, joten teos ei varsinaisesti ole kerännyt suurta yleisöä. Lähipiirissä se on herättänyt huomiota sitäkin enemmän. Kritiikiltä on toistaiseksi säästytty.

– Kyllähän sitä kehuttu on, ei sitä ole kukaan kehdannut haukkuakaan.

Valojen suuresta määrästä huolimatta harrastus ei ole käynyt kalliiksi, ja led-valojen ansiosta sähkönkulutuskin pysyy kohtuuden rajoissa.

– Noita valosarjoja on tullut varmaan viiden vuoden kuluessa hankittua ja yleensä sitten vasta alennusmyynnistä, ei se rahallisesti se kustannus monia satoja euroja ole. Niitä saa 50–70 prosentin alennuksella, niin eivät ne enää kovin arvokkaita ole.

– Ihan tarkkaan en osaa sanoa, mutta ilmeisesti jotain 600–700 wattia saattaa olla kulutus, Koivulahti arvioi.

Dronella kuvattu video paljastaa, että tien reunusten valaisemisen lisäksi valoja on laitettu myös koristeiksi puihin sekä valaistun reitin varrelle. Tämän lisäksi metsikössä on erillinen värivaloinstallaatio, joka on piilossa katseilta.

Löytyy tontilta rakennuksen katolle kasattu korkea valotornikin.

– Se on itse asiassa melkein ensimmäisiä, mikä on siellä rakennuksen katolla. Se on toki vuosien saatossa kasvanut myös korkeutta, ja joskus myrskyllä tullut alaskin. Sen pystytys on jo melkein rutiinia, mutta menee siihenkin puoli päivää.

Jatkojohtoa on teoksen kokoon nähden jouduttu vetämään varsin vähän, sillä tontilla on paljon rakennuksia, joista saa sähköä. Valojen määrä on kasvanut vähitellen vuosi vuodelta, mutta nyt teos on kasvanut täysikokoiseksi, eikä sitä ole tarkoitus laajentaa enää tulevina jouluina.

– Rajat olen jo määrittänyt, niitä en mene ylittämään. Se menee nyt periaatteessa tontin rajojen mukaisesti.