Koivistojen joulusuunnitelmat peruuntuivat – Tellervo Koivisto kaatui ja joutui sairaalaan

Rouva Tellervo Koivisto joutui leikkaukseen kaaduttuaan kotonaan joulupäivänä. Odotettu ”vanhusten lounas” Tähtelässä tapaninpäivänä jäi väliin.

Suomen entisen presidentin Mauno Koiviston leski, rouva Tellervo Koivisto kaatui joulupäivänä kotonaan Helsingissä, ja hänen lonkkansa murtui.

Tasavallan presidentin kanslia tiedotti asiasta tapaninpäivänä. Tellervo Koivisto, 91, vietiin kotoaan Töölön tapaturma-asemalle, ja hänet leikattiin tapaninpäivänä.

Ilta-Sanomat tavoitti Koivistojen tyttären Assi Koivisto-Allosen sunnuntaina. Hänellä ei ollut äitinsä voinnista lisää kerrottavaa. Koivisto-Allonen kertoi tavanneensa äitinsä vain lyhyesti Töölön tapaturma-asemalla.

Tapaturma muutti Koivistojen seurueen joulunpyhien suunnitelmat kerralla. Ennen joulua Assi Koivisto-Allonen kertoi Ilta-Sanomissa, että jouluaaton lounaalle Inkoon Tähtelässä sijaitsevalla Hemmingsin tilalla osallistuvat hänen ja miehensä Heikki Allosen lisäksi Tellervo Koivisto sekä lähimmät naapurit.

Tapaninpäivänä Tähtelässä oli tarkoitus nauttia Assi Koivisto-Allosen ”vanhusten lounaaksi” nimeämä ateria, jolle olivat osallistumassa hänen ja Heikki Allosen lisäksi Tellervo sekä Heikin isä. Nyt tämä suunnitelma muuttui ikävän tapaturman seurauksena.

Assi Koivisto-Allosen mukaan heidän perhepiirissään joulua on vietetty suunnilleen samalla kaavalla ja seurueella siitä alkaen, kun hänen isänsä, Suomen presidenttinä vuodet 1982–1994 toiminut Mauno Koivisto nukkui pois vuonna 2017. Hemmingsin tila on ollut perheen omistuksessa vuodesta 1971, jolloin Mauno Koivisto osti tilan.

Rouva Tellervo Koiviston tapaturman ikävyyttä tavallaan jopa lisää tieto siitä, että tämä on ollut erittäin hyvässä fyysisessä kunnossa. Koivisto-Allonen kertoi kaksi viikkoa sitten Ilta-Sanomissa, että Tellervo Koivisto on pitänyt aktiivisesti kunnostaan huolta lähes päivittäisillä, pitkilläkin kävelylenkeillä.

– Äiti käy suurin piirtein päivittäin kävelylenkillä. Hänen lenkkinsä pituus riippuu säästä, mutta se on yleensä noin 45 minuutista tuntiin, Koivisto-Allonen kertoi.

– Hän kiertää Katajanokalla, ulkoministeriön ja jäämurtajien luona. Jos ilma on karskimpi, lenkki on lyhyempi. Tällöin hän kiertää lähikorttelit. Siinäkin on jo haastetta, koska hänen asuintalonsa on mäen päällä. Ensin hän kävelee alamäkeä ja sitten takaisin ylämäkeä. Hän on oikeasti hyvissä voimissa ja hyvin skarppi, tytär iloitsi.

Tyttären mukaan Tellervo Koivistokin on tuntenut itsensä jatkuvasti virkeäksi.

– Kävelylenkkien jälkeen hän antaa itselleen pisteitä sen mukaan, miten hyvin meni ja millaiseksi hän tuntee olonsa. Hänen pisteasteikkonsa on 1–10, ja yleensä hän tuntee olevansa siellä 8–9 pisteen nurkilla, Assi Koivisto-Allonen kertoi.

Nyt Tellervo Koivistolla on edessä leikkauksesta toipuminen, kuntoutus ja pakollinen tauko ennen seuraavia kävelyretkiä.