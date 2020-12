Sunnuntai toi kolme hyvää koronauutista Suomeen. Ensimmäiset koronarokotteet annettiin. Ilmoitettujen koronavirustartuntojen lukema 156 uutta on pienin pitkään aikaan.

Sunnuntai oli historiallisten koronauutisten päivä Suomessa, kun ensimmäiset koronarokotukset annettiin.

Ensimmäinen koronarokote annettiin Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä eli Husissa terveydenhuollon henkilökunnalle, Uudessa lastensairaalassa Helsingissä.

Ensimmäisinä olivat rokotettavina sairaanhoitajat Eija Koponen ja Marcus Norrgård. Heidän rokottajinaan olivat Carita Karttunen ja Riitta Kiviniemi.

Toinen hyvä uutinen oli päivän lukema uusista koronatartunnoista. Sunnuntaina Suomessa ilmoitettiin 156 uutta koronavirustartuntaa. Se on pienin lukema pitkään aikaan.

Toimitusjohtaja Sunday Timesille: AstraZenecan koronarokote suojaa 100-prosenttisesti sairaalahoitoa vaativalta vakavalta taudilta

Kolmas hyvä uutinen tuli niin ikään rokoterintamalta.

AstraZenecan ja Oxfordin yliopiston rokotteen pitäisi olla tehokas myös Britanniassa havaittua aiempaa helpommin leviävää virusmuunnosta vastaan, kertoo AstraZenecan toimitusjohtaja.

AstraZenecan koronarokote on 100-prosenttisen tehokas suojaamaan vakavalta taudilta, joka vaatii sairaalahoitoa, suitsuttaa yhtiön toimitusjohtaja Pascal Soriot brittilehti Sunday Timesin haastattelussa.

AstraZeneca on kehittänyt rokotetta yhteistyössä Oxfordin yliopiston kanssa. Britannian lääkeviranomaisten uskotaan lehden mukaan näyttävän rokotteelle vihreää valoa ennen torstaita.

Soriot uskoo yhtiön löytäneen kaavan, joka tekee rokotteesta yhtä tehokkaan kuin Pfizerin ja Biontechin sekä Modernan rokotteet.

Pfizerin ja Biontechin kehittämä rokote on osoittautunut 95-prosenttisen tehokkaaksi ja Moderna puolestaan 94,5-prosenttisen tehokkaaksi koronaviruksen aiheuttamaa covid-19-tautia vastaan.

Toimitusjohtajan mukaan AstraZenecan ja Oxfordin yliopiston rokotteen pitäisi olla tehokas myös Britanniassa havaittua aiempaa helpommin leviävää virusmuunnosta vastaan.

Pandemian pahin vaihe vasta tulossa?

Vaikka rokotusten alkaminen monissa maissa loi myönteisen vireen, kuultiin tautitilanteesta myös huolestuneita ääniä, Suomessa ja muualla maailmassa.

Tammi–maaliskuussa influenssavirusten kausi huipentuu Suomessa, mikä voi lisätä myös koronavirustartuntojen määrää väestössä.

– Tämän takia Suomi on yhä tienhaarassa, jossa on valittava taudin leviämisen jatkumisen ja sen vahvemman rajoittamisen välillä, talousnobelisti Bengt Holmström, tutkija Martti Hetemäki ja Suomen Pankin neuvonantaja Juhana Hukkinen toteavat tuoreessa selvityksessään, jossa he arvioivat maan valitsemaa linjaa koronakriisin hoidossa.

Taloustieteilijät suosittelevatkin Suomelle ”ennakollista lisäjarrutusta”, jotta koronatartunnat eivät ryöpsähtäisi pian alkavan influenssavirusten huippukauden myötä.

Yhdysvaltojen Fauci: Pahin vasta tulossa

Yhdysvaltain johtava tartuntatautiasiantuntija Anthony Fauci varoitti sunnuntaina pandemian pahimman vaiheen olevan vasta tulossa. Hänen mukaansa ihmisten matkustaminen joululomille aiheutti sen, että koronavirustilanne todennäköisesti pahenee lähiviikkoina.

Fauci kommentoi asiaa uutiskanava CNN:n haastattelussa. Hän kertoi myös ottaneensa jo koronavirusrokotteen ja voivansa hyvin.

Myös Yhdysvaltain tuleva presidentti Joe Biden on varoittanut pahimman olevan vielä edessä.

Anthony Fauci sai koronarokotteen joulukuun 22. päivä.­

Mitä Ruotsi teki?

Sunnuntaina Suomessa ja muualla maailmassa ihmeteltiin sitä, miten Ruotsi päästi British Airwaysin lennon Tukholmaan lauantaina aamupäivällä.

Ruotsissa pitäisi olla voimassa täydellinen kielto Britanniasta saapuvalle liikenteelle sinne levinneen koronavirusmutaation takia.

Sunnuntaina mysteerikoneen yksi lennolla mukana olleista neljästä suomalaisesta kertoi Ilta-Sanomille tapauksesta.

– Saimme Finnairilta tietoa, että pääsemme tällä lennolla, koska emme jää Ruotsiin vaan jatkamme Suomeen. Seurasimme sitten lentoyhtiön neuvoja. Ajattelimme heidän tietävän asioista enemmän kuin me tavalliset pulliaiset, ennen joulua jumiin Britanniaan jäänyt Susanna Ahmed kertoi Ilta-Sanomille.