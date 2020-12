Arlandan lentokentälle lauantaina laskeutuneessa koneessa oli neljä suomalaista matkustajaa.

Tapaninpäivänä Tukholman Arlandan lentokentälle laskeutui lentoyhtiö British Airwaysin matkustajakone, jonka saapuminen tyrmistytti Ruotsin rajaviranomaisia. Lentoliikenne Britanniasta Ruotsiin kiellettiin viime viikon maanantaina 21. joulukuuta. Perusteeksi viranomaiset mainitsivat maassa jylläävän uuden koronavirusmuunnoksen.

Mysteerikone oli noussut ilmaan Lontoon Heathrow’n lentokentältä. Ruotsalaislehti Aftonbladet raportoi lauantaina, että kyydissä oli kaikkiaan 33 matkustajaa. Joukossa oli neljä suomalaista, yhtenä heistä ennen joulua jumiin Britanniaan jäänyt Susanna Ahmed.

– Saimme Finnairilta tietoa, että pääsemme tällä lennolla, koska emme jää Ruotsiin vaan jatkamme Suomeen. Seurasimme sitten lentoyhtiön neuvoja. Ajattelimme heidän tietävän asioista enemmän kuin me tavalliset pulliaiset, Ahmed sanoo Ilta-Sanomille.

31-vuotias nainen kertoo varanneensa lennon Finnairilta ennen tuoreita matkustusrajoituksia. Kiellon astuttua voimaan 21. joulukuuta hän varasi Amsterdamin kautta kulkevan toisen lennon. Finnairin asiakaspalveluun soittaneelle suomalaiselle tuttavalle kuitenkin kerrottiin, ettei British Airwaysin Ruotsin-lentoa ollut peruttu, Ahmed kertoo.

– Se oli meillekin aivan täydellinen yllätys. Olimme ihmeissämme, enkä vieläkään voi uskoa, miten se oli mahdollista.

Asiakaspalveluun soittanut Ahmedin tuttava haluaa esiintyä Ilta-Sanomien jutussa nimettömänä. Hän kertoo asioineensa Finnairin englanninkielisen asiakaspalvelun kanssa suomenkielisen mentyä kiinni.

– He sanoivat, ettei lentoa olla peruttu ja että kaikki läpikulkumatkalla olevat pääsevät Ruotsin kautta Suomeen. Kysyin, miten tämä on mahdollista, kun Ruotsi on kieltänyt lennot Britanniasta, nainen virkkoo puhelimitse IS:lle.

Nainen sanoo soittaneensa asiakaspalveluun vielä toisenkin kerran muistettuaan, ettei hänen lippuunsa sisältynyt laukkujen ruumasäilytystä. Tällä kertaa puhelimeen vastasi eri asiakaspalvelija, joka jälleen vahvisti lennon järjestyvän.

– Olin aivan varma, että se oltaisiin peruttu.

Ilta-Sanomien sunnuntaina tavoittama Finnairin viestintäjohtaja Päivyt Tallqvist korostaa Arlandaan saapuneen lennon olleen britannialaisen lentoyhtiön operoima. Tallqvistin mukaan tapaus on Finnairille mysteeri siinä missä kaikille muillekin.

Miksi Finnairin asiakaspalvelusta on matkustajan mukaan ohjeistettu, että lennolla voi tulla, kun Ruotsin tiedetään kieltäneen lennot Britanniasta? Näettekö tässä mitään ongelmallista?

– En voi kommentoida tai selvittää tätä asiaa yksityiskohtaisesti ilman tarkempia asiakastietoja, mutta lennon perumisesta vastaa sen operoiva yhtiö. Jos lennon peruminen ei näy yhteisessä järjestelmässä, niin on varmasti asiakkaalle meiltä myös kerrottu, Tallqvist sanoo.

– Asiakaspalvelulla ei voi myöskään olla yksityiskohtaista tietoa, onko Ruotsin valtio tehnyt esimerkiksi jonkin lentoon liittyvän erityisjärjestelyn. Sitä järjestelmässä ei tietenkään voi nähdä.

Tallqvist toteaa ulkoministeriön näkevän, että Suomen kansalaisella on aina oikeus palata kotimaahansa. Tämän vuoksi matkustajilla ei hänen mukaansa ollut mitään juridista estettä jatkaa matkaansa Ruotsista Suomen puolelle.

– Estettä ei ole, vaikka hän olisikin tullut Lontoosta. Sitä en osaa sanoa, miten British Airwaysin kone pääsi Ruotsiin.

Ilta-Sanomat oli sunnuntaina yhteydessä British Airwaysin viestintään kysyäkseen, minkä vuoksi lentoa ei vastoin Ruotsin määräyksiä peruttu ja onko yhtiö tehnyt yhteistyötä Ruotsin hallituksen ja viranomaisten kanssa.

Viestinnän mukaan yhtiö tekee yhteistyötä ja noudattaa matkoissaan kansainvälisiä säännöksiä. British Airways pahoitteli vallitsevaa koronapandemiaa ja kertoi toimivansa globaalien matkustusrajoitusten vuoksi rajoitetuilla ja tehostetuilla aikatauluilla.

Susanna Ahmed kertoo kuulleensa Ruotsissa lentokentän henkilökunnalta, että Finnair oli antanut hänen ystävälleen väärää tietoa. Portin läpi päästäkseen perheen olisi tullut näyttää hänen mukaansa Ruotsin passia.

Koska matkustajat kertoivat jatkavansa matkaa suoraan Suomeen, antoi henkilökunta heille kuitenkin armeliaisuuttaan erillisluvan kulkea portista passitta. Aftonbladetin lauantaina haastattelema rajapoliisin edustaja Patrik Engström kertoi suomalaismatkustajien saaneen matkustaa muun muassa siksi, että mukana oli pieniä lapsia.

– Siinä oli vähän epäselvyyttä. Olen jutellut muiden Britanniaan jääneiden suomalaisten kanssa, ja suurin osa on kaiketi tulossa Ranskan tai Hollannin kautta. Siellä lennot ovat auki aivan tavallisesti, Ahmed sanoo.

Helsinki–Vantaan lentokentältä Ahmed matkusti taksilla kotiinsa Espooseen. Perhe on asettunut viranomaissuositusten mukaisesti karanteeniin. Ruokaostoksista vastasi pussillisen syötävää ovelle jättänyt ystävä. Kolmen päivän kuluttua Ahmedin on määrä hakeutua viikon sisällä kolmanteen koronatestiin.

– Joulu meni kyllä nyt tältä vuodelta aivan ohi, eikä tässä olla mitenkään oltu joulumielellä muutenkaan tämän jutun takia. Olemme vain onnellisia, että pääsimme turvallisesti kotiin. Katsotaan sitten, jos kolmen päivän päästä tulee negatiivinen tulos. Sitten voi ehkä uuttavuotta jotenkin juhlia.

Suomen Britanniaan kohdistamia matkustusrajoituksia Ahmed kertoo pitävänsä vahingollisina. Hän korostaa, että nykytilanteessa suomalaiset saapuvat kotimaahansa Britanniasta muiden maiden kautta ja kasvattavat tartuntariskiä entisestään.

– Tämän lisäksi mitä kauemmin he siellä Englannissa joutuvat olemaan, sitä todennäköisemmin uusi muunnos tarttuu heihin. Paljon parempi käytäntö olisi saada heidät äkkiä pois sieltä. Heathrow’n lentokentällä on todella hyvä testauspaikka.

Ahmed kertoi tiistaina Ilta-Sanomille asuneensa Lontoossa 11 vuotta mutta muuttaneensa takaisin Suomeen tämän vuoden helmikuussa. Lontoossa perhe vieraili ennen joulua muun muassa tavatakseen lasten isää.