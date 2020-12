Ensimmäisenä koronaa vastaan rokotettiin sairaanhoitaja Andrea Nummi. Hän kuvailee tuntojaan IS:n haastattelussa.

Suomessa on annettu ensimmäiset koronarokotukset. Ensimmäisenä rokotettiin koronapotilaiden ja koronatartuntaepäilyjen hoitoon sekä näytteenottoon osallistuvaa henkilökuntaa.

Sairaanhoitaja Andrea Nummi kuvaili tuntojaan sunnuntaina rokotuksen saatuaan.

Miten rokotus meni?

– No hienosti meni, oli tosi helppo rokote. Ei sattunut millään tavalla, Nummi kuvaili

Millaiset tunnelmat ovat nyt? Onko helpottunut olo?

– Kyllä ilman muuta on helpottunut olo. On tosi kiva, että saan tällaisen rokotteen.

Hän palaa helpottuneena töihin ja ainakin sen jälkeen, kun hän saa toisen rokotteen.

Millaisissa tehtävissä olet?

– Olen ihan sairaanhoitajana töissä vuodeosastolla, keuhko-osastolla.

Hän on hoitanut koronapotilaita keväällä ja syksyllä.

– Keväällä on ollut haasteena se, miten hygienia hoidetaan, kun ohjeet ovat muuttuneet, miten pitää pukeutua. Syksyllä on tuntunut siltä, että on helpompi hoitaa koronapotilaita.

Yhden pelon voi nyt unohtaa.

– Odotin rokotusta mielelläni. On ollut pelko, milloin korona tuodaan kotiin.

Hän ei huomannut mitään erikoista rokotuksen jälkeen.

Päällimmäiseksi tunteeksi Andrea Nummelle nousi helpotus.

– Tämä on selvästi juhlapäivä. Paras joululahja, jonka olen saanut.

Hän kertoo olleensa aamun töissä ja jäävänsä nyt vapaille hyvillä mielin.

Timo Suonsyrjä: Rokote otetaan ilolla vastaan

Rokotuksen sai myös ylilääkäri Timo Suonsyrjä. Hän kuvaili tuntojaan Ilta-Sanomille pian sen jälkeen, kun kun oli odottanut vaaditut 15 minuuttia rokotuksen jälkeen.

– Päivä on sujunut hyvin. Ensin tehtiin töitä, sitten mentiin rokotukseen ja sen jälkeen päästään kotiin, hän pohti.

– Ei jännittänyt yhtään rokotteen ottaminen. On hienoa, että rokotukset lähtivät käyntiin.

Syntyikö kilvoittelua henkilökunnan kesken, että ketkä pääsevät ensimmäiseksi?

– Tietääkseni kilpailua ei ollut. Olin lomalla, kun päätökset syntyivät. Tärkeää oli, että rokotuskampanja lähti käyntiin. Se on kaikkein tärkeintä tällä hetkellä omassa mielessä, Suonsyrjä sanoi.

Vaikuttaako tämä rokote omaan työntekoosi tai arkielämääsi?

– Varovaisesti mennään eteen päin kuten tähänkin asti. Katsotaan, kun saadaan rokotetta lisää, että miten näkyy epidemian hallinnassa.

Hän on on työskennellyt päivystyksessä ja valvontaosastolla.

– On ollut erikoinen vuosi. Haastava vuosi järjestelyineen. Rokote otetaan ilolla vastaan.