Helsingin Sanomien haastatteleman Mika Salmisen mukaan WHO:n asiantuntijat vaikuttivat kuvittelevan, että autoritaarisen Kiinan tartuntapolitiikka voitaisiin kopioida länsimaisiin demokratioihin.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) johtaja Mika Salminen myönsi Helsingin Sanomissa sunnuntaina julkaistussa haastattelussa turhautuneensa alkuvuodesta Maailman terveysjärjestö WHO:n toimintaan. Salmisen mukaan järjestö vaikutti keväällä lykkäävän pandemian julistamista ja tarjonneen jäsenmailleen vähäisesti käytännön ohjeita. Turhautumisen tunteen jakoivat hänen mukaansa useat suomalaiset asiantuntijat.

– Olemme WHO:n puolella, ja se on Suomelle tärkeä toimija. Silti se on läpipoliittinen instituutio. Pääjohtaja ja aluejohtajat on poliittisesti valittuja, ja heidän taustallaan on vaikuttajatahoja. Ei saa olla naiivi. Kaikkia järjestön viestejä pitää osata tulkita, Salminen sanoo HS:lle.

Salminen kertoo Suomen terveysviranomaisten kummastelleen, miksi WHO:n edustajalla kesti kummallisen kauan sanoa ääneen, että virus tarttuu ihmisestä ihmiseen.

Pandemian alkumetreillä myös THL sai kritiikkiä liian varovaisina pidetyistä arvioistaan ja hitaasta reagoinnistaan. Muun muassa Italian hallitus piti hätäkokouksen Suomen näkökulmasta jo varhain, 22.–23. helmikuuta, ja maassa eristettiin muun muassa kymmenen kuntaa. Tuolloin Salminen piti toimia ylimitoitettuina.

Salmisen mukaan THL seurasi lausunnoissaan kuitenkin maailmanlaajuisen asiantuntijajärjestön linjaa.

– Sorruimme kuuntelemaan WHO:ta liian tarkkaan, hän sanoo HS:n haastattelussa.

Erityisesti Salmista närkästyttivät WHO:n keväiset lausunnot Kiinassa järjestetyn opintomatkan jälkeen. Maassa vierailleet asiantuntijat kehottivat muuta maailmaa seuraamaan epidemiapolitiikassaan Kiinan esimerkkiä.

– Turhautti valtavasti, sillä ei yksipuoluejärjestelmän toimia noin vain kopioida länsimaiseen demokratiaan.

WHO julisti maailmanlaajuisen covid-19-tautipandemian 11. maaliskuuta 2020. Taudin uskotaan muhineen Suomessa tuolloin jo viikkojen ajan.

Ilta-Sanomien aiemmassa haastattelussa elokuussa Salminen arvioi, ettei myöskään Suomen viranomaisten viestintä ollut keväällä aivan nappisuoritus. Ihmiset lukivat viralliset viestit niin, ettei ulos saa mennä ja on pakko eristäytyä.

– Kun on kovin iäkäs ja jos istuu sisällä eikä liiku, toimintakyky äkkiä menee huonompaan suuntaan, Salminen sanoi tuolloin.

Suurin oppitunti oli kuitenkin Salmisen mielestä tullut siinä, että alkuun ajateltiin, ettei koronalle voi mitään. Tauti tulee ja menee nopeasti väestö läpi. Sitä on vaikea estää.

– On siis osoittautunut, että tätä voidaan estää tehokkaasti monin toimin, hän sanoi elokuussa.