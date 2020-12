Voiko rokotettu elää huolettomammin?

Suomessa aloitetaan tänään koronarokottaminen. Ensimmäiset rokotteet annetaan Helsingin yliopistollisessa sairaalassa, jossa rokotetaan koronapotilaiden ja koronatartuntaepäilyjen hoitamiseen osallistuvaa henkilökunta.

IS seuraa hetki hetkeltä, kun ensimmäiset koronarokotteet annetaan hoitajille. Hus on toivonut, ettei ensimmäisten rokotusten paikkaa julkaista turvallisuussyistä.

Katso yllä olevalta videolta, kuinka uusia koronarokotteita on otettu vastaan eri puolilla maailmaa.

Ensimmäinen erä Pfizerin ja Biontechin kehittämiä koronarokotteita saapui Suomeen lauantaiaamuna. Niitä toimitettiin yhteensä 9 750 annosta, mikä riittää 4 875 ihmisen rokottamiseen. Ensimmäisen rokotteen jälkeen pitää ottaa vielä niin sanottu vahvistusrokote.

Rokotteet tuovat valoa korona-aikaan. Mutta kuinka nopea ja suora tie se on ulos pandemiasta?

IS kysyi joulukuun alussa Suomen johtavilta rokotusasiantuntijoilta Rokotetutkimuskeskuksen johtajalta Mika Rämetiltä ja THL:n ylilääkäriltä Hanna Nohynekilta, miten elämä muuttuu rokotteen myötä. IS julkaisee asiantuntijoiden arviot uudelleen nyt, kun rokottaminen alkaa.

1. Koska alkaa tavallinen, huoleton arki?

Huoleton arki koittaa vasta, kun immuniteetti on riittävän suurella osalla väestöä, noin 70 prosentilla. Vasta silloin epidemia alkaa kuihtua ja varotoimista voidaan luopua.

– Hengityssuojain varmaan kuuluu normiarkeen ensi kesään asti, Mika Rämet povasi.

2. Voiko rokotettu alkaa elää huolettomasti?

Rokotteen saanut voi kyllä olla turvallisin mielin siltä osin, että hän itse ei todennäköisesti saa vakavaa tautia.

– Jos on perusterve kuusikymppinen, ei tarvitse nähdä painajaisia siitä, että itselle tulisi vaikea tauti, Rämet sanoo.

– Aika huoletta voi sen jälkeen mennä katsomaan jääkiekkopeliä, käydä ravintolassa syömässä tai mennä teatteriin. Eikä ihan hirveästi tarvitse sitäkään stressata, että siellä jääkiekkopelissä tartuttaisi muita perusterveitä.

Modernan sekä Biontechin ja Pfizerin kehittämät RNA-rokotteet toimivat ikääntyneillä aivan yhtä hyvin kuin nuoremmilla. Kotiinsa eristäytyneille ikäihmisille rokote mahdollistaa siten taas vähän normaalimman elämän, kauppareissut ja kahvilassa käynnit.

Maskit ja käsidesi kannattaa silti kaikkien pitää mukana edelleen.

– Kaupassa käynnissä normi on varmaan lähikuukaudet se, että hengityssuojainta käytetään riippumatta siitä, onko rokotettu vai ei.

3. Voiko rokotettu sairastua koronaan?

Sataprosenttista turvaa rokote ei anna. Aina joku voi rokotteesta huolimatta sairastua.

Sairastuneekaan kohdalla rokote ei silti ole epäonnistunut. Ilman rokotetta hän olisi voinut sairastua vielä vakavammin tai kuolla.

Rokote ei myöskään anna täyttä suojaa välittömästi. Täyteen tehoon tarvitaan kaksi annosta.

Immuunivaste käynnistyy rokottamisesta, mutta sen kehittyminen vie aikaa. Paras suojavaikutus alkaa noin viikko jälkimmäisestä annoksesta.

4. Estääkö rokote tartunnan saamisen?

Vielä ei tiedetä, estääkö rokote pelkästään vakavat oireet vai myös tartunnan saamisen ja viruksen levittämisen.

– Todennäköisesti se vähentää tartunnan riskiä ja toivottavasti myös tartuttavuutta, mutta näistä emme vielä tiedä, THL:n Hanna Nohynek sanoo.

– Kannattaa olla edelleen varovainen, kunnes on lisää tietoa.

Tartuttavuuden tutkiminen on Nohynekin mukaan hyvin työlästä.

Tuhansilta tutkimukseen osallistuvilta pitää tutkia nenä-nielunäytteet viikoittain ja selvittää myös mahdolliset tartunnat heidän lähipiirissään. Näin tehdään ainakin yhden rokoteaihion eli AstraZenecan ja Oxfordin yliopiston kehittämän rokotteen kohdalla.

5. Voiko rokotuksen saanut saada erityiskohtelua?

Erityiskohtelua ei ole ainakaan toistaiseksi tiedossa.

WHO on suunnitellut koronarokotustodistusta, joka voisi olla edellytyksenä maahantulolle samalla tavalla kuin todistus keltakuumerokotuksesta on nyt monessa Keski-Afrikan maassa. Viro taas on tehnyt WHO::lle ehdotuksen elektronisesta rokotuskortista koronarokotteen suhteen.

Nohynekin mukaan todistus voi olla mahdollinen sitten, kun rokotteen teho tunnetaan paremmin. Vielä ei tiedetä sitäkään, kuinka kauan sen antama suoja kestää.