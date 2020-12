Ruotsissa kansalaisten ”kadonneita” passeja on haalittu jo vuosia rikollisryhmille, Suomessa paljastui ensimmäinen tapaus tänä vuonna

Koronan vaikutukset ihmissalakuljettajien riskinottoon huolestuttavat Suomenlahden merivartioston rikostorjuntayksikön päällikköä.

Ennen vanhaan taskuvarkaat anastivat lompakon, ottivat käteisen sekä maksukortit ja heittivät muun sisällön roskiin. Nykyään yhä useammin mukaan tarttuvat myös passit ja henkilökortit, jotka myydään rikollisryhmien käyttöön esimerkiksi laittoman maahantulon järjestämistä varten.

– Meillä on parin vuoden takaa tutkinta, jossa ilmeni, että passeja ja muita henkilöllisyystodistuksia hankkivat tahot ovat tehneet Euroopan maissa pyörivien taskuvarasliigojen kanssa sopimuksia, että he ostavat näitä asiakirjoja. Suomessakin näitä liigoja on ollut esimerkiksi kesäisin, kertoo Suomenlahden merivartioston rikostorjuntayksikön päällikkö, kapteeniluutnantti Jukka Tekokoski.

Marraskuussa Suomenlahden merivartiosto kertoi paljastaneensa Suomesta ja Kreikasta käsin toimineen kansainvälisen ihmissalakuljetusliigan, jonka epäillään järjestäneen ja yrittäneen järjestää Kreikkaan laittomasti saapuneita Suomeen ja muualle Eurooppaan.

Tutkinnassa liigaan kuuluvaksi epäillyn hallusta löytyi useita Suomen passeja ja oleskelulupia sekä lisäksi henkilökortti ja Kela-kortti. Osa löydetyistä asiakirjoista oli ilmoitettu anastetuksi, mutta osan epäillään luovutetun korvausta vastaan rikollisryhmälle.

– Tämä on ensimmäinen paljastamamme tapaus, jossa vaikuttaa, että rikolliset pyrkivät järjestelmällisesti hankkimaan suomalaisia passeja niiden omistajilta. Yksittäistapauksia, joissa passia on lainattu, on ollut maailman sivu, mutta se ei ole ollut tällaista järjestelmällistä, että kerätään passeja ja toimitetaan niitä rikoskumppaneille tai rikollisryhmän muille jäsenille, Tekokoski kertoo.

Salakuljettajilta on aiemminkin löytynyt "passikirjastoja", mutta ne ovat koostuneet lähinnä muualla hankituista muiden EU-maiden passeista.

200-500 euron passi

Ruotsissa kadonneet ja anastetut passit ovat olleet todellinen ongelma. Vuositasolla niitä on ollut kymmeniä tuhansia.

– Otamme tietenkin varoittavaa esimerkkiä länsinaapurista. Ruotsin kollegojen kertoman mukaan vuosittain katoavien passien määrät olivat valtavia verrattuna tänne ja niistä huomattava osa päätyi laittoman maahantulon järjestämiseen, Tekokoski kertoo.

Tekokosken mukaan Suomessa paljastettu ihmissalakuljetusliiga on ehtinyt olla käynnissä jonkin aikaa ennen kuin viranomaiset pääsivät siitä jyvälle.

– Totta kai olemme huolissamme, että muutkin voivat kohdentaa katsetta tällaiseen toimintaan, ja että mahdollisesti ulkomailla olevat toimijat kohdentavat katsetta yhä enemmän Suomeen.

Tekokoski kertoo, että järjestäytyneet rikollisryhmät kohdentavat passien hankintaa kysynnän mukaan eli sen, mikä on tulossa trendiksi laittoman maahantulon järjestämisessä.

– Ihmissalakuljetuksessa pyritään esimerkiksi hankkimaan passeja, joita voidaan käyttää tietylle etniselle ryhmälle. Toki tavoitteena on, että käytettävissä olisi mahdollisimman paljon passeja erinäköisten ihmisten kuvilla. Passeja ei väärennetä, vaan katsotaan mahdollisimman samannäköinen asiakas ja käytetään kyseistä passia hänelle ihmissalakuljetuksessa.

Kovin yksityiskohtaista tietoa ei ole siitä, miten rikollisryhmät ottavat yhteyttä ihmisiin, joilta passi yritetään ostaa.

– Alamaailmassa on varmaan joku yleinen tieto, että tuo kaveri maksaa, jos luovutat passisi hänelle. Lisäksi onhan noita juttuja, missä suomalaisturisteille on kaukomailla ehdotettu, että voisitko myydä passisi minulle, Tekokoski sanoo.

Hänen mukaansa passista maksetaan yleensä muutamasta sadasta 500 euroon.

Suomessa paljastuneen ihmissalakuljetusliigan juttu on esitutkinnassa, minkä vuoksi Tekokoski ei voi kommentoida tarkemmin, miten kyseinen liiga sai suomalaispassit käyttöönsä.

Väärentäminen vaikeutunut

Rikollisryhmien halua hankkia aitoja passeja kasvattaa se, että matkustusasiakirjojen väärentäminen on koko ajan vaikeutunut, kertoo ylitarkastaja Mika Hansson Poliisihallituksesta.

– Erityisesti passisirun väärentäminen on osoittautunut käytännössä mahdottomaksi. Tiedossani ei ole mistään päin maailmaa väärennettyä passia, jossa sirun digitaalinen allekirjoitus olisi pystytty väärentämään, Hansson kertoo.

– Mitä enemmän asiakirjojen tarkastuksessa käytetään sirun lukua, sitä suurempi on uhka jäädä kiinni. Tähän perustuvat nykyiset automaatit erityisesti lentokentillä, mutta yhä enenevissä määrin myös muualla rajatarkastuksissa.

Hanssonin mukaan rikolliset joko käyttävät aitoja asiakirjoja sellaisenaan tai yrittävät muokata esimerkiksi niiden voimassaoloaikaa tai kasvokuvaa. Sirun lisäksi passeista löytyy muitakin suojauskeinoja.

– Esimerkiksi kasvokuvan muuttaminen on todella paljon vaikeampaa kuin aiemmin. Monennäköiset suojaukset aiheuttavat sen, että jos passiin tehdään muutoksia, ne jäävät selkeästi näkyviin.

Viidessä vuodessa enintään kolme passia Ruotsissa

Hanssonin mukaan tilastoista ei näy, että anastettujen ja kadonneiden passien tai henkilökorttien määrät olisivat kasvaneet Suomessa suhteessa myönnettyihin passeihin. Hän kertoo Ruotsin lisäksi myös Norjassa "kadonneiden" passien olleen yhteiskunnalliseen keskusteluun noussut ongelma. Molemmissa maissa on tehty lakimuutoksia asian tiimoilta.

– Ruotsissa muutoksen myötä yleisperiaatteeksi tuli, että viiden vuoden aikana voi saada maksimissaan kolme tavallista passia. Sehän ei aivan ehdoton voi olla, koska joskus useammallekin passille on hyväksyttävä syy. Lakia muutettiin myös tilapäisen passin osalta. Myönnettäessä tilapäinen passi perutaan mahdollinen voimassa oleva passi, oli se kadonnut tai ei.

Jos ilmiö kasvaisi Suomessa, olisi Poliisihallitus Hanssonin mukaan valmis tiukentamaan passeihin liittyviä käytäntöjä.

Aktiivinen viranomaistyö auttanut

Ylitarkastaja Hansson uskoo Suomessa harjoitettavan lupaharkinnan vaikuttavan siihen, että Suomi on säästynyt naapurimaassa jylläävältä ilmiöltä.

– Aina jos on jotain epäselvää, kysyvät virkailijat lisätietoja ja vaativat selontekoa. Suomen tapa on tuntunut toimivan aika hyvin. Suomessakin väliaikaisen passin myönnön yhteydessä perutaan yleensä voimassa oleva passi, Hansson sanoo.

Suomenlahden merivartioston kapteeniluutnantti Tekokoski kertoo, että Ruotsissa on myös toiminut paljon ihmissalakuljetukseen erikoistuneita rikollisryhmiä.

– Väitän, että meidän viranomaisten aktiivisella työllä ja tehokkaalla yhteistyöllä on osamerkitys siihen, että tänne ei ole juurtunut tällaista toimintaa. Meillä on myös todella alhainen kynnys ryhtyä tutkimaan asiaa, jos Suomen passia käytetään EU:n alueelle suuntautuvassa ihmissalakuljetuksessa.

Sekä Tekokoski että Hansson toteavat, että rikollisryhmien passien haaliminen on uhka Suomessa, mutta kumpikaan ei hermoile asian suhteen.

– Olen siinä mielessä levollinen, että meillä on rikostorjunnassa aktiivista yhteistyötä viranomaisten kesken. Erityisesti EU:n poliisivirasto Europolin ja Euroopan raja- ja merivartiovirasto Frontexin kautta saamme äkkiä tietoa, Tekokoski sanoo.

EU:n alueelle keinolla millä hyvänsä?

Maailmalla jylläävä koronaviruspandemia on tyrehdyttänyt myös ihmissalakuljetusta, kun maa toisensa jälkeen on asettanut matkustusrajoituksia. Rajavartiolaitos on hankkinut tietoa siitä, mitä tapahtuu, kun rajoituksia höllennetään. Vaikka rikollinen toiminta keskeytyi, oli monen kuljetuksen pyörät voitu jo panna pyörimään.

– Tavallaan ihmissalakuljetustoimet olivat jo käynnissä, oli jo tehty järjestelyjä ja sopimuksia. Raha oli jo saattanut vaihtaa omistajaa tai oli sovittu, että raha vaihtaa omistajaa, kun kuljetukset ja laittoman maahantulon järjestäminen on suoritettu loppuun. Kyseessä on myös maineenhallinta, koska eivät nämä (rikollisryhmittymät) saa asiakkaita, jos kuljetukset epäonnistuvat, Tekokoski kertoo.

Hänen mukaansa keskeytyneistä kuljetuksista saatiin esimakua heinäkuussa, kun rajoituksia hieman löysättiin. Laittoman maahantulon järjestäminen -rikosnimikkeellä kulkevien juttujen määrä lähti heti nousuun.

Tekokoski kertoo olevansa huolissaan siitä, että jo tehdyt sopimukset ja paineet maineenhallinasta saavat rikollisjärjestöt yrittämään kuljetusten loppuun viemistä keinolla millä hyvänsä.

– Kyseeseen voisivat tulla hengenvaaralliset menetelmät, kuten konttiin sulkemiset ja muut, jotta ihmiset saadaan kuljetettua laittomasti EU:n alueelle ja Suomeen. Vähän huolestuneena seuraan, että muuttuuko toiminta entistä häikäilemättömämmäksi.