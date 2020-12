Tukkutorin Kala pyytää anteeksi.

Helsingissä monen jouluvalmisteluihin kuului jopa tuntien odotus räntäsateessa, kun ennakkoon tilattujen joulukalojen nouto ruuhkautui pahasti.

IS on saanut useita yhteydenottoja Tukkutorin kalan asiakkailta, jotka jäivät jouluna ilman ennakkoon maksamiaan kaloja eivätkä saaneet yhteyttä kauppaan. Yritys on saanut runsaasti suorasanaista palautetta myös sosiaalisessa mediassa.

Tapaninpäivän aamuna yritys pyysi epäonnistumistaan anteeksi Facebook-sivuillaan.

– Mitä nöyrin anteeksipyyntö aiheuttamastamme mielipahasta. Hyvitämme luonnollisesti jokaiselle saamatta jääneet kalat, prosessi on käynnissä. Samaan aikaan olemme keskittyneet paikkaamaan tapahtuneen, moni haluaa vielä tilauksensa lauantain ja sunnuntain aikana, yrittäjä Kala-Kalle eli Karl Huttunen ja Tukkutorin Kalan väki kirjoittavat.

– Voitte uskoa, että tapahtui kalakauppiaan pahin painajainen, eikä se missään tapauksessa ollut tahallista. Viestimme lisää heti kun olemme saaneet kaikkien asiakkaiden tilanteen selvitettyä.

Kaupasta ollaan nyt yhteydessä kaikkiin asiakkaisiin. Jokainen voi valita, haluaako tilauksensa jälkikäteen vai rahat takaisin.

IS:n tavoittama kalakauppias Huttunen ei halua selitellä mutta kertoo kuitenkin, mitä kävi.

Pelkistettynä kyse oli siitä, että työvoimaa oli liian vähän tilauksiin nähden. Siinä tekniikalla oli osansa, ja sitten pahimman kiireen alla ei enää ajateltu selkeästi.

– Tässä on itketty ja tehty kaikki mahdollinen asiakkaiden puolesta, Huttunen sanoo.

– Uskomattoman huonosti hoidettu sitten kuitenkin.

Verkkokauppa oli uusi eikä kaikkia sen ominaisuuksia tunnettu.

Oli laskettu, että myymälästä voitaisiin ojentaa tilaus asiakkaalle viiden minuutin välein. Tilauksia päätettiin ottaa vastaan korkeintaan sen verran. Kun määrä ylittyi, verkkokaupassa ollut mahdollisuus tehdä tilaus jouluksi suljettiin.

Kiertotietä tilauksen pystyi kuitenkin yhä jättämään. Osa teki tilauksensa toiselle päivälle mutta kirjasi lisätietoihin, että nouto on jouluna.

– Olisi pitänyt katkaista se (verkkokaupan tilausmahdollisuus) saman tien.

Kauppiaan mukaan asiakkaita pyydettiin myymälän puolelle lämpimään odottamaan, mutta ei sinnekään kovin montaa turvallisesti mahtunut.­

Jonoa kertyi.

Savu-uunikin hajosi kesken pahimman kiireen.

Tilanteen vakavuus valkeni Huttuselle aatonaattona, kun joku huomasi, että jono kiertää Heinon tukulle asti.

Aatto oli vielä pahempi, kun moni edellisenä päivänä kaloitta jäänyt tuli yrittämään uudestaan.

Miksei silloin hankittu lisää työvoimaa?

Kauppiaan mukaan ei oikein tiedetty, mistä heitä olisi saatu.

Osaavia työntekijöitä oli kyselty avuksi jo aiemmin, ja vuokratyöntekijöitä oli aloittanutkin jo edellisellä viikolla. Joulun alla tehtiin myös yövuoroa.

– Oli sellaisia päiviä, että kirjaimellisesti nukuttiin tunti kaksi toimiston lattioilla.

Asiakkaat ovat kritisoineet myös sitä, ettei tilauksia ollut koottu valmiiksi.

Tilauksia oli alun perin tarkoitus tehdä päivän mittaan eikä kaikkia kerralla valmiiksi. Käytännössä ei kuitenkaan tiedetty, mitkä tilaukset olisi pitänyt koota seuraavaksi, koska osa asiakkaista tuli hakemaan tilaustaan eri aikaan kuin oli tarkoitus.

Yrityksen mukaan tilausten kokoaminen päivän mittaan olisi joka tapauksessa todennäköisesti ollut nopeampaa kuin oikean ennalta kootun tilauksen etsiminen satojen joukosta.

Tukkutorin Kala sijaitsee Helsingin Kalasataman liepeillä. Lukijan mukaan jonottajat noudattivat turvavälejä vastuullisesti.­

Asiakkaiden tilannetta pahensi se, ettei tilanteesta tiedotettu eivätkä he saaneet yritykseen yhteyttä.

Huttunen pitää yrityksen viestinnästä saamaansa kritiikkiä ansaittuna. Hän vakuuttaa kuitenkin, että puhelimeen pyrittiin vastaamaan koko ajan ja asiakkaille soittamaan takaisin. Puheluja ja viestejä vain tuli niin paljon eri kanavia pitkin, etteivät kaikki päässeet läpi eikä kaikille ehditty vastata.

– Se oli aika mahdoton yhtälö. Yritettiin saada tänne lisää porukkaa vastaamaan, mutta tuollaisena hetkenä ei saatu ketään.

– Syvät pahoittelut oikeasti kaikille asiakkaille.