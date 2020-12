Lunta luvassa: Lauantai­aamuna maa on yleisesti valkea etelässäkin – tältä näyttää vuoden­vaihde

Illan ja yön aikana saadaan ohut lumipeite myös monille lumettomille alueille Etelä- ja Lounais-Suomeen.

Jouluaatto meni, mutta mahdollisuudet joulun valkeaan loppuun ovat olemassa eteläisintä Suomea myöten.

– Illan ja yön aikana myös etelään ja lounaaseenkin sataa melko yleisesti hento lumipeite, päivystävä meteorologi Antti Jylhä-Ollila ilmatieteenlaitokselta sanoo.

Pääkaupunkiseudun ja Varsinais-Suomen rannikkokaistaleen kohdalla lumen saanti voi olla tiukassa, mutta sielläkin keli muuttuu talvisempaan suuntaan. Sää kylmenee hetkellisesti ja Lapissa pakkanen voi laskea -15-20 asteen tietämille.

Sään viileneminen johtuu kaakosta tulevista kuivista, mutta kylmistä ilmavirtauksista. Ne vuorottelevat lounaasta saapuvien heikkojen matalapaineiden kanssa.

Sateet tulevat pääosin lumena.

– Maan etelä- ja länsiosassa maa on huomenna yleisesti valkea, joskin melko ohuesti. Lahti-Pirkanmaa-Vaasa-linjalta pohjoiseen on tapaninpäivänä vähintään viisi senttiä lunta.

Valkea joulu?

On makuasia, voidaanko tapaninpäivän ja sen vastaisen yön lumisateista puhua valkean joulu tulosta maan eteläosiin. Kansan suussa valkealla joululla tarkoitetaan lähinnä jouluaaton aamun lumitilannetta, mutta Ilmatieteen laitoksen tilastoissa jouluksi luetaan aaton lisäksi myös joulupäivä ja tapaninpäivä.

Sää on ajankohtaan nähden 2-3 astetta tavanomaista lämpimämpää seuraavien viiden vuorokauden aikana. Se tarkoittaa, että lämpötilat vaihtelevat maassa plus kahden asteen ja miinus viiden välillä. Lapissa pakkasta on yleisesti -10 astetta.

Sademäärät vaihtelevat kahden ja kymmenen millimetrin välillä, mikä tarkoittaa lumipeitteeseen saman suuruista kasvua senteissä.

Suursäätila jatkuu epävakaisena.

– Pilvistä, lauhaa ja epävakaista. Hajanaisia lumisadealueita, Jylhä-Ollilla tiivistää lähipäivien sää.

Vuodenvaihdetta kohti mennään siis hitaasti kasvavan lumipeitteen merkeissä.

Vuosi vaihtuu lauhassa säässä

Uusi vuosi vaihtuu näillä näkymin lauhassa säässä.

Lumipeitettä on lähes koko maassa nimeksi, mutta hangista ei voida puhua ainakaan maan eteläosissa.

Rakettimiehet joutuvat Pohjois-Karjalan, Kainuun ja Lapin ulkopuolisilla alueilla etsimään ilotulitteille muita laukaisualustoja, kuin sellaisen tehtäviä perinteisesti hoitaneet lumipenkat.