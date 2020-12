Etelä-Karjalassa joulurauhasta ei tietoakaan – rikoskomisario ei muista lähes 40-vuotiselta uraltaan yhtä väkivaltaista joulua

Kaakkois-Suomen poliisi tutkii tapon yritystä ja pahoinpitelyitä. Poliisi pelkää, etteivät väkivaltaisuudet välttämättä ole vielä ohi.

Lappeenrannassa on ollut paljon väkivaltaa joulunaikaan. Arkistokuva.­

Etelä-Karjalan jouluaattoa värittivät väkivaltaisuudet. Vuodesta 1986 rikoskomisariona työskennellyt Ilkka Vainikka sanoo, ettei muista uraltaan yhtä väkivaltaista ja rauhatonta joulua.

– Joku juhannus on saattanut olla yhtä vilkas, mutta yhtään joulua ei tule mieleen. Kyllä meillä kaikki poliisit olivat aika yllättyneitä tästä, Vainikka sanoo.

Etelä-Karjalassa väkivaltaisuudet seurasivat toisiaan.

Aattoiltana Lappeenrannassa yksityisasunnossa seurueelle tuli erimielisyyttä, jonka seurauksena yhtä seurueen jäsenistä pahoinpideltiin veitsellä. Uhri toimitettiin keskussairaalaan. Paikalta otettiin kiinni ja pidätettiin kaksi henkilöä.

Poliisi tutkii asiaa tapon yrityksenä eikä toistaiseksi tiedota tapahtuman yksityiskohdista tai uhrin vammoista enempää.

Aiemmin Lappeenrannassa neljän hengen autoseurueessa oli tullut riitaa, jonka seurauksena kuljettaja oli pysäyttänyt ajoneuvon. Ajoneuvon ulkopuolella yksi seurueen jäsenistä oli pahoinpidellyt nyrkein kahta muuta, joille aiheutui vammoja kasvoihin.

” Ei ole joulurauhaa Lappeenrannassa. En muista tällaista joulua.

Pahoinpitelijä otettiin kiinni ja pidätettiin. Päihteillä on osuutta tapahtuneeseen.

Jouluaattona Imatralla yksityisasunnossa avioparille tuli riitaa. Seurauksena mies pahoinpiteli vaimoaan. Aviomies otettiin kiinni ja pidätettiin rikoksesta epäiltynä pahoinpitelyyn. Poliisi ei tiedota uhrin vammoista ja alkoholilla on osuutta tapahtuneeseen.

Luumäellä puolestaan juhlat keskeytyivät yksityisasunnossa joulupäivän aamuyönä yhden riitaantuessa muun seurueen kanssa kanssa. Hän pahoinpiteli yhtä useamman henkilön seurueesta kuristamalla ja uhkaili muita teräaseella. Poliisi ei tiedota uhrin vammoista.

Mies otettiin kiinni ja pidätettiin rikoksesta epäiltynä pahoinpitelyyn ja laittomaan uhkaukseen. Alkoholilla on osuutta tapahtuneeseen.

Näiden lisäksi Etelä-Karjalassa jäi kiinni useita humalassa tai huumausaineiden vaikutuksen alaisena ajaneita henkilöitä.

Aatonaattona maakunnassa puolestaan puukotettiin yhtä ja yritettiin puukottaa toista.

Vainikka sanoo, ettei joulurauhasta voi puhua.

– Ei ole joulurauhaa Lappeenrannassa. En muista tällaista joulua.

Joulu on pitkän uran tehneen Vainikan mukaan poikkeuksellinen. Hän on toiminut poliisina vuodesta 1983 ja rikospoliisina vuodesta 1986. Tuona aikana hän on ollut useamman joulun töissä, mutta mitään lähellekään vastaavaa hän ei ole nähnyt.

Poikkeuksellista on varsinkin väkivaltarikosten määrä. Useana jouluna joku menettää henkensä, Vainikka myöntää, mutta väkivaltarikoksia on kaikkiaan vähän

Vainikka uskoo, että koronan aiheuttama turhautumisen purkautuminen voikin näkyä pahoinpitelyiden lisääntymisenä.

– Sinä ja minä olemme yhtä lailla turhautuneita, kun emme pääse mihinkään, mutta me ei todennäköisesti pureta sitä viinan kanssa. Tässä voi hyvinkin olla tilanne, että tämä turhautuminen purkautuu, kun vähän pääsee maistelemaan seurassa.

Tilannetta voisi verrata Vainikan mukaan juhannukseen. Joulu on tyypillisesti ollut juhannusta ja vappua rauhallisempi, vaikka alkoholia kuluu silloinkin.

” Mitä useamman päivän dokaa, sitä huonommaksi viina tuppaa muuttumaan.

Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen alueella tehdyissä väkivaltarikoksissa aseena on korostunut veitsi.

– Kodeissa on veitsiä lähistöllä. Esimerkiksi juhannuksena veitsiä ei välttämättä ole välittömästi grillin vieressä. Grillijuhlissa ja kotijuhlissa tekotapa voi olla erilainen.

Vainikka ei halua maalailla piruja seinille, mutta on mahdollista, etteivät väkivaltarikokset lopu aattoon.

Joulupyhinä alkoholia käytetään päivästä toiseen ja Vainikan mukaan viina tuppaa muuttumaan ”rähinäviinaksi” sitä todennäköisemmin, mitä useamman päivän sitä on juotu.

– Tässä on vielä tämä päivä, huominen ja sunnuntai vapaana. Mitä useamman päivän dokaa, sitä huonommaksi viina tuppaa muuttumaan. Siitä tulee ärräviinaa.

Vainikan mukaan onkin olemassa riski, että rähinöinti jatkuu. Toiveissa olisi kuitenkin saavuttaa viimein joulurauha.

– Toivottavasti otettaisiin edes vähän miedompaa ainetta, jos juoda halutaan. Ja toivottavasti tällaista joulua ei enää tule.