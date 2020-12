Alueella matkailevia kehotetaan välttämään kaikkia tarpeettomia kontakteja.

Vuokatin alueella lomailevalla henkilöllä on todettu koronatartunta jouluaattona, kertoo Kainuun sote. Sairastunut henkilö on ennen oireiden ilmaantumista liikkunut laajasti Sotkamon, Vuokatin ja Katinkullan alueella 21. päivästä alkaen. Kainuun soten mukaan yhteys edelliseen alueella sairastuneeseen on mahdollinen.

Alueella matkailevia kehotetaan välttämään kaikkia tarpeettomia kontakteja. Kasvomaskia tulee käyttää kaikissa tilanteissa, joissa ei voi noudattaa turvavälejä.