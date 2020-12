Aattoiltaa valvovat poliisit kertovat: Näin Suomi on viettänyt korona­joulua – kokeneelta komisariolta viesti jokaiseen kotiin

Kokeneen poliisin ohje joulunviettäjille. – Joulu ei ole oikea aika selvittää vuoden aikana tapahtunutta, paras keskittyä yhdessäoloon.

Joulua vietetään poikkeuksellisissa tunnelmissa, mutta poliisin aattoillassa korona-aika ei ole toistaiseksi näkynyt. Tai jos on, niin parempaan suuntaan.

– Hyvin tavallinen päivä, ei ole näkynyt mitään poikkeavaa, Helsingin poliisin johtokeskuksesta tiivistettiin koronajoulun vieton alkutunnelmat.

Viranomaissuositus oli, että joulua vietettäisiin kotioloissa. Se toive näytti ainakin alkuillan perusteella toteutuneen. Vaikka oletettavasti moni oli jättänyt sukulaisiin lähtemisen väliin, kaupungilla oli hiljaista.

Kotihälytysten määrässä ei aaton alkuillan perusteella näkynyt mitään tavallisuudesta poikkeavaa, mutta ennustamaan ei silti lähdetty.

– Toki aattoilta on vasta alussa, että paljon ehtii tapahtua, Helsingin poliisista viestitettiin.

Ennen Suomen hiljentymistä jouluaattoon, maan entinen pääkaupunki Turku julisti puoliltapäivin joulurauhan. Yli 700 vuotta vanha perinnetapahtuma toteutettiin tänä vuonna poikkeuksellisesti ilman yleisöä.

Etukäteen hieman jännitettiin, malttaako suuri yleisö noudattaa korona-ajan kokoontumiskieltoa, mutta pelko osoittautui turhaksi.

– Kaikki meni hyvin, yleisöä ei pyrkinyt paikalle eikä poliisi joutunut puuttumaan tilanteeseen, komisario Kirsi Koskinen Lounais-Suomen poliisista kertoo.

Poliisivoimia oli Brinkkalan talon vaiheilla läsnä vähemmän kuin tavallisesti joulurauhan julistamisen yhteydessä.

Hälytystehtäviä on tipahdellut Turun suunnassa poliisille tavanomaisella tiheydellä.

Itä-Uudellamaalla aattoillan kulkua Porvoon poliisitalolla mittaili poikkeuksellisen kokenut poliisimies.

Poliisin palveluksessa tehdyt 32 virkavuotta antoivat näkemykselle perspektiiviä ja kommenteille kiinnityspintaa kaiken koronamyllerrysten keskellä.

Saattoipa siltä pohjalta ja asemapaikaltaan paljon nähnyt poliisimies antaa yleispätevän ohjeen perhejoulun viettoon myös laajemmin koko Suomeen.

– Joulu ei ole oikea aika selvittää vuoden aikana tapahtuneita asioita. Parasta on keskittyä nauttimaan yhdessäolosta, komisario Olavi Merihaara totesi.

Silti, ehkä jossain ohje oli jäänyt noudattamatta tai muuten vain asiat olivat alkaneet mennä ikävästi pieleen. Ilman kotikeikkoja ei tämäkään joulu mennyt.

– Jouluna ne elämän normaalit kuviot tulevat pintaan, Merihaara huokaa.

Jos poliisia on tarvittu niissä perheissä, missä asiat lähtivät aattona läheisten kesken kulkemaan väärälle polulle, on taakkansa jouluna myös yksinelävillä. Varsinkin, jos mieli on syystä tai toisesta, kenties horjuneen mielenterveyden vuoksi vereslihalla.

– Joillekin joulu tuottaa ahdistusta ja se näkyy meillä.

Aatto-ilta meni Merihaaralla töissä päivystyskeskuksessa. Mieli lensi vuosiin, jolloin tuli oltua aattona kenttätöissä.

– Olihan se ikimuistoista ajella hiljaisia katuja ja katsella pihoilla palavia kynttilöitä ja ikkunoista loistavia joulukuusia.

Niistä muisteluista oli helppo huomata, että aattoiltana vastuu järjestyksestä, ihmisten ja omaisuuden turvaamisesta näytti lepäävän monen poliisipiirin päivystyksessä kokeneiden poliisien hartioilla.

Sisä-Suomen poliisissa tilannekuvaa piti hyppysissään mies 37 vuoden poliisikokemuksella. Ja sitä kokemusta oli uskominen.

– Rauhallista, tosi rauhallista. Ihmiset viettävät koronajoulua, ylikonstaapeli Jari Peltomäki summasi tilanteen Pirkanmaan ja Keski-Suomen osalta.

Keskustelu rikoksista, rötöksistä, häiriökäyttäytymisestä ja koko joukosta muita mahdollisesti aatonvieton lieveilmiöihin luettavasta poliisiasioista hyytyy aiheiden puutteeseen. On lavennettava keskustelua yleisemmille linjoille.

Kun takana on 37 vuoden poliisiura, mikä on viesti joulunviettäjille 2020 ?

– Jatkakaa samaan malliin, Peltomäki naurahtaa.

Itä-Suomen poliisissa Kuopiossa aatto on ollut sielläkin varsin rauhallinen.

– Sanoisin, että normipäivä, juuri aaton myöhäistä työvuoroaan Itä-Suomen poliisin tilannekeskuksessa aloitellut vanhempi konstaapeli Reponen vastasi.

Pohjoisempana Oulun poliisilaitoksen alueella aattoon on laskeuduttu samalla rauhallisuudella.

– Hiljaisempaa on ollut kuin tavallisena viikonloppuna, johtokeskuksen päivystäjä sanoo. Hän kuitenkin muistuttaa, että yötä kohti tilanne voi muuttua.

– Monasti joulun vietto alkaa näin ja yöllä keikkaa tulee sitten enemmän. Mutta toivotaan, että tämä joulu tekee poikkeuksen, päivystäjä pohdiskelee.

Muutamia peltikolareita, määrä normaali, ei vakavia onnettomuuksia. Siinä lähtökohtatilanne jouluyöhön.

Viisaampia asian suhteen ollaan loppuviikosta, kun poliisin joulun vietosta kokoamat tilastot valmistuvat.

Hämeessä joulun viettoon on hiljennytty niin ikään rauhallisissa tunnelmissa.

– Hyvin tavallinen päivä, mutta ei harmita yhtään, Hämeen poliisilaitoksella aattoiltaa valvonut vanhempi konstaapeli Toni Janhonen sanoo.

Kaakkois-Suomen poliisissa aaton vietto ei toistaiseksi ole tarjonnut toimintaa.

– Jokunen kolari ja ulosajo, tilannekeskuksesta todetaan.

Ulosajon takana epäillään olevan rattijuopumusta. Nuorisoa ei tällä kertaa ole epäiltynä, vaan takana on varttuneemman väen joulunviettoa.

Vaikka aaton alku on ollut toistaiseksi rauhallinen, poliisin Kaakkois-Suomen tilannekeskuksessa ei vielä huokaista helpotuksesta.

– Katsotaan nyt, mihin tämä kääntyy, Kouvolassa istuva tilannekeskuspäivystäjä toteaa.

Sama varovaisen toiveikas henki oli päällä poliisilaitoksissa kautta jouluaattoa viettävän Suomenmaan. Että menisipä tämä joulu yhtä hyvin kuin aattoillan alkutuntien perustella näytti.